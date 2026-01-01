Το Unleash είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης λειτουργιών ανοιχτού κώδικα, εταιρικού επιπέδου, στην οποία εμπιστεύονται ομάδες σε πάνω από 1.000 οργανισμούς. Αποσυνδέει την ανάπτυξη κώδικα από την ενεργοποίηση λειτουργιών — αναπτύξτε στην παραγωγή ανά πάσα στιγμή και ενεργοποιήστε επιλεκτικά λειτουργίες για συγκεκριμένους χρήστες, σταδιακές κυκλοφορίες ή περιβάλλοντα μέσω ενός web πίνακα ελέγχου, χωρίς επαναπροώθηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Unleash διατηρεί όλες τις ρυθμίσεις των flag και τα δεδομένα στόχευσης χρηστών εντός της δικής σας υποδομής. Με 15+ επίσημα SDKs που καλύπτουν κάθε κύρια γλώσσα και framework, ολόκληρος ο μηχανικός σας οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει τα feature flags με μια συνεπή ροή εργασίας — από A/B testing και canary releases μέχρι emergency kill switches.