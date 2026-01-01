Αναπτύξτε το Unleash με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης feature flag ανοιχτού κώδικα για ασφαλείς, σταδιακές κυκλοφορίες λειτουργιών σε οποιοδήποτε tech stack.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Unleash
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Unleash
Το Unleash είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης λειτουργιών ανοιχτού κώδικα, εταιρικού επιπέδου, στην οποία εμπιστεύονται ομάδες σε πάνω από 1.000 οργανισμούς. Αποσυνδέει την ανάπτυξη κώδικα από την ενεργοποίηση λειτουργιών — αναπτύξτε στην παραγωγή ανά πάσα στιγμή και ενεργοποιήστε επιλεκτικά λειτουργίες για συγκεκριμένους χρήστες, σταδιακές κυκλοφορίες ή περιβάλλοντα μέσω ενός web πίνακα ελέγχου, χωρίς επαναπροώθηση.
Η αυτο-φιλοξενία του Unleash διατηρεί όλες τις ρυθμίσεις των flag και τα δεδομένα στόχευσης χρηστών εντός της δικής σας υποδομής. Με 15+ επίσημα SDKs που καλύπτουν κάθε κύρια γλώσσα και framework, ολόκληρος ο μηχανικός σας οργανισμός μπορεί να υιοθετήσει τα feature flags με μια συνεπή ροή εργασίας — από A/B testing και canary releases μέχρι emergency kill switches.
Βασικά χαρακτηριστικά του Unleash
Σταδιακές κυκλοφορίες
Διαθέστε λειτουργίες σε ένα διαμορφώσιμο ποσοστό χρηστών και επεκτείνετε την κάλυψη σταδιακά, προλαβαίνοντας προβλήματα πριν επηρεάσουν τους πάντες.
15+ επίσημα SDKs
Εγγενή SDKs για Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android και άλλα διατηρούν την αξιολόγηση των flags γρήγορη και τοπική.
Στόχευση περιβάλλοντος
Διατηρείτε ανεξάρτητες καταστάσεις λειτουργιών ανά περιβάλλον - ανάπτυξη, δοκιμαστικό, παραγωγή - από ένα ενιαίο επίπεδο ελέγχου χωρίς διπλασιασμό της διαμόρφωσης.
Στρατηγικές ενεργοποίησης
Στοχεύστε ανά αναγνωριστικό χρήστη, εύρος IP, hostname ή προσαρμοσμένα πεδία περιβάλλοντος για να ελέγχετε με ακρίβεια ποιος βλέπει την κάθε λειτουργία.
Πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου
Κάθε αλλαγή σήμανσης καταγράφεται με τον συντάκτη και την χρονική σήμανση, παρέχοντάς σας ένα πλήρες ιστορικό για εντοπισμό σφαλμάτων και συμμόρφωση.
Γιατί να τρέξω Unleash στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.