Αναπτύξτε το TensorZero με ένα κλικ.
Open-source LLMOps gateway που ενοποιεί inference, observability, αξιολογήσεις και βελτιστοποίηση σε μία ενιαία platform με την υποστήριξη της Rust.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TensorZero
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TensorZero
Το TensorZero είναι μια πλατφόρμα LLMOps ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα Rust gateway υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένα observability, evaluations και optimization workflows. Σε αντίθεση με τις multi-tool stacks που συνδέουν ένα proxy, ένα tracer και ένα fine-tuning pipeline, το TensorZero αντιμετωπίζει κάθε inference, feedback signal και optimization run ως μέρος ενός ενιαίου feedback loop — μετατρέποντας το production traffic στο σύνολο δεδομένων που βελτιώνει τα prompts, τα models και τις routing decisions σας.
Το Self-hosting του TensorZero στο δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τα traces και τα feedback data σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς per-call surcharge ή token quotas στο observability. Το περιλαμβανόμενο ClickHouse store κλιμακώνεται σε εκατομμύρια inferences ενώ το gateway κάνει proxy τα OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock και δεκάδες άλλους παρόχους πίσω από ένα ενιαίο OpenAI-compatible API.
Βασικά χαρακτηριστικά του TensorZero
Ενοποιημένο LLM gateway
Διαμεσολαβήστε για OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM, και δεκάδες άλλους παρόχους μέσω ενός ενιαίου API συμβατού με OpenAI, γραμμένου σε Rust υψηλής απόδοσης.
Ενσωματωμένο observability
Κάθε συμπερασματολογία καταγράφεται αυτόματα στο ClickHouse με πλήρεις εισόδους, εξόδους, καθυστέρηση και κόστος — δεν απαιτείται ξεχωριστή υπηρεσία ιχνηλάτησης.
Βρόχος ανατροφοδότησης παραγωγής
Συνδέστε τα σχόλια χρηστών, τις αξιολογήσεις και τις μετρήσεις σε κάθε inference για να δημιουργήσετε το επισημασμένο σύνολο δεδομένων που οδηγεί στη βελτιστοποίηση των prompts και των μοντέλων.
Αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση
Εκτελέστε ενσωματωμένες ροές εργασίας για να τελειοποιήσετε μοντέλα, να αποστάξετε από μεγαλύτερα, και να αξιολογήσετε παραλλαγές προτροπών απευθείας από την παραγωγική σας κίνηση.
Δομημένη συμπερασματολογία
Ορίστε σχήματα, πρότυπα και παραλλαγές στον κώδικα ώστε οι αλλαγές των prompt να είναι εκδοσιοποιημένες, type-safe και δρομολογήσιμες χωρίς επανεγκατάσταση της εφαρμογής σας.
Ανοιχτού κώδικα self-hosted
Με άδεια Apache 2.0 και λειτουργεί εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή — τα prompts, τα traces και τα δεδομένα ανατροφοδότησής σας δεν φεύγουν ποτέ από το VPS σας.
Γιατί να τρέξω TensorZero στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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