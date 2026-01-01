Το TensorZero είναι μια πλατφόρμα LLMOps ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα Rust gateway υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένα observability, evaluations και optimization workflows. Σε αντίθεση με τις multi-tool stacks που συνδέουν ένα proxy, ένα tracer και ένα fine-tuning pipeline, το TensorZero αντιμετωπίζει κάθε inference, feedback signal και optimization run ως μέρος ενός ενιαίου feedback loop — μετατρέποντας το production traffic στο σύνολο δεδομένων που βελτιώνει τα prompts, τα models και τις routing decisions σας.

Το Self-hosting του TensorZero στο δικό σας VPS διατηρεί τα prompts, τα traces και τα feedback data σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς per-call surcharge ή token quotas στο observability. Το περιλαμβανόμενο ClickHouse store κλιμακώνεται σε εκατομμύρια inferences ενώ το gateway κάνει proxy τα OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock και δεκάδες άλλους παρόχους πίσω από ένα ενιαίο OpenAI-compatible API.