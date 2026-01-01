Αναπτύξτε GNS3 Server με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα εξομοιωτής τοπολογίας δικτύου με browser-accessible interface για σχεδιασμό και προσομοίωση εικονικών εργαστηρίων δικτύου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GNS3 Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GNS3 Server
Το GNS3 (Graphical Network Simulator-3) είναι μια πλατφόρμα εξομοίωσης δικτύου ανοιχτού κώδικα στην οποία εμπιστεύονται μηχανικοί δικτύων, φοιτητές και εκπαιδευτές πιστοποιήσεων παγκοσμίως. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε πολύπλοκες τοπολογίες δικτύου πολλαπλών προμηθευτών χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες Cisco IOS, Juniper και άλλων προμηθευτών μαζί με ελαφριές εικονικές συσκευές, όλα χωρίς φυσικό υλικό.
Η εκτέλεση του GNS3 Server σε ένα VPS διατηρεί το εργαστήριό σας μόνιμο και προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Τα έργα, οι εικόνες συσκευών και οι τοπολογίες αποθηκεύονται σε ανθεκτικούς ονομαστικούς τόμους ώστε η εργασία σας να επιβιώνει από τις επανεκκινήσεις των containers. Το ενσωματωμένο web UI συνδέεται απευθείας με το server API στη port 3080, παρέχοντάς σας έναν πλήρη drag-and-drop επεξεργαστή τοπολογίας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης σε οποιαδήποτε συσκευή.
Βασικά χαρακτηριστικά του GNS3 Server
Εξομοίωση πολλαπλών προμηθευτών
Εκτελέστε πραγματικά Cisco IOS, Juniper και εικόνες άλλων προμηθευτών παράλληλα με open-source συσκευές στην ίδια τοπολογία χωρίς φυσικό hardware.
UI προσβάσιμο από browser
Η ενσωματωμένη διασύνδεση web παρέχει έναν σχεδιαστή τοπολογίας drag-and-drop, προσβάσιμο από οποιονδήποτε browser, χωρίς να απαιτείται desktop client.
Μόνιμη αποθήκευση εργαστηρίου
Έργα, εικόνες συσκευών και αρχεία τοπολογίας αποθηκεύονται σε ονομαστικούς τόμους, ώστε η εργασία σας να παραμένει μέσω επανεκκινήσεων κοντέινερ και αναβαθμίσεων.
REST API
Ένα τεκμηριωμένο REST API στη port 3080 σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε την παροχή τοπολογίας, τη διαχείριση κόμβων και τις λειτουργίες κύκλου ζωής εργαστηρίου από scripts ή CI pipelines.
Βιβλιοθήκη συσκευών
Εισαγάγετε προκατασκευασμένα πρότυπα συσκευών για routers, switches, firewalls και Linux hosts για να δημιουργήσετε γρήγορα ρεαλιστικά εργαστήρια χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση.
VPCS και Docker κόμβοι
Η ενσωματωμένη προσομοίωση ελαφρού υπολογιστή VPCS και η εγγενής υποστήριξη κοντέινερ Docker σάς επιτρέπουν να προσθέσετε end hosts και application servers σε οποιαδήποτε τοπολογία.
Γιατί να τρέξω GNS3 Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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