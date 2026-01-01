Το GNS3 (Graphical Network Simulator-3) είναι μια πλατφόρμα εξομοίωσης δικτύου ανοιχτού κώδικα στην οποία εμπιστεύονται μηχανικοί δικτύων, φοιτητές και εκπαιδευτές πιστοποιήσεων παγκοσμίως. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε πολύπλοκες τοπολογίες δικτύου πολλαπλών προμηθευτών χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες Cisco IOS, Juniper και άλλων προμηθευτών μαζί με ελαφριές εικονικές συσκευές, όλα χωρίς φυσικό υλικό.

Η εκτέλεση του GNS3 Server σε ένα VPS διατηρεί το εργαστήριό σας μόνιμο και προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Τα έργα, οι εικόνες συσκευών και οι τοπολογίες αποθηκεύονται σε ανθεκτικούς ονομαστικούς τόμους ώστε η εργασία σας να επιβιώνει από τις επανεκκινήσεις των containers. Το ενσωματωμένο web UI συνδέεται απευθείας με το server API στη port 3080, παρέχοντάς σας έναν πλήρη drag-and-drop επεξεργαστή τοπολογίας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης σε οποιαδήποτε συσκευή.