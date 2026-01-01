Έκπτωση έως 69% για GNS3 Server

Αναπτύξτε GNS3 Server με εγκατάσταση ενός κλικ.

Ανοιχτού κώδικα εξομοιωτής τοπολογίας δικτύου με browser-accessible interface για σχεδιασμό και προσομοίωση εικονικών εργαστηρίων δικτύου.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε GNS3 Server με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για GNS3 Server

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GNS3 Server

Το GNS3 (Graphical Network Simulator-3) είναι μια πλατφόρμα εξομοίωσης δικτύου ανοιχτού κώδικα στην οποία εμπιστεύονται μηχανικοί δικτύων, φοιτητές και εκπαιδευτές πιστοποιήσεων παγκοσμίως. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε πολύπλοκες τοπολογίες δικτύου πολλαπλών προμηθευτών χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες Cisco IOS, Juniper και άλλων προμηθευτών μαζί με ελαφριές εικονικές συσκευές, όλα χωρίς φυσικό υλικό.

Η εκτέλεση του GNS3 Server σε ένα VPS διατηρεί το εργαστήριό σας μόνιμο και προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Τα έργα, οι εικόνες συσκευών και οι τοπολογίες αποθηκεύονται σε ανθεκτικούς ονομαστικούς τόμους ώστε η εργασία σας να επιβιώνει από τις επανεκκινήσεις των containers. Το ενσωματωμένο web UI συνδέεται απευθείας με το server API στη port 3080, παρέχοντάς σας έναν πλήρη drag-and-drop επεξεργαστή τοπολογίας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης σε οποιαδήποτε συσκευή.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του GNS3 Server

Εξομοίωση πολλαπλών προμηθευτών

Εκτελέστε πραγματικά Cisco IOS, Juniper και εικόνες άλλων προμηθευτών παράλληλα με open-source συσκευές στην ίδια τοπολογία χωρίς φυσικό hardware.

UI προσβάσιμο από browser

Η ενσωματωμένη διασύνδεση web παρέχει έναν σχεδιαστή τοπολογίας drag-and-drop, προσβάσιμο από οποιονδήποτε browser, χωρίς να απαιτείται desktop client.

Μόνιμη αποθήκευση εργαστηρίου

Έργα, εικόνες συσκευών και αρχεία τοπολογίας αποθηκεύονται σε ονομαστικούς τόμους, ώστε η εργασία σας να παραμένει μέσω επανεκκινήσεων κοντέινερ και αναβαθμίσεων.

REST API

Ένα τεκμηριωμένο REST API στη port 3080 σάς επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε την παροχή τοπολογίας, τη διαχείριση κόμβων και τις λειτουργίες κύκλου ζωής εργαστηρίου από scripts ή CI pipelines.

Βιβλιοθήκη συσκευών

Εισαγάγετε προκατασκευασμένα πρότυπα συσκευών για routers, switches, firewalls και Linux hosts για να δημιουργήσετε γρήγορα ρεαλιστικά εργαστήρια χωρίς χειροκίνητη διαμόρφωση.

VPCS και Docker κόμβοι

Η ενσωματωμένη προσομοίωση ελαφρού υπολογιστή VPCS και η εγγενής υποστήριξη κοντέινερ Docker σάς επιτρέπουν να προσθέσετε end hosts και application servers σε οποιαδήποτε τοπολογία.

Γιατί να τρέξω GNS3 Server στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

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Sylvain

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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