Το Chibisafe είναι μια self-hosted αποθήκη αρχείων γραμμένη σε TypeScript που διευκολύνει την κοινή χρήση αρχείων. Ανεβάστε οτιδήποτε — φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, αποσπάσματα κώδικα — και λάβετε έναν άμεσο σύνδεσμο κοινής χρήσης. Οι τμηματικές μεταφορτώσεις εξασφαλίζουν την αξιόπιστη μεταφορά μεγάλων αρχείων ακόμα και σε πιο αργές συνδέσεις, ενώ μια καθαρή masonry gallery σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα πολυμέσα σας οπτικά.

Σε αντίθεση με τις hosted υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων, η self-hosting του Chibisafe σας δίνει πλήρη έλεγχο στον χώρο αποθήκευσης, τις πολιτικές πρόσβασης και τη διαχείριση χρηστών. Εκτελέστε το σε public mode για ανοιχτές μεταφορτώσεις, user accounts mode για εγγεγραμμένους χρήστες, ή invite-only mode για ιδιωτικές ομάδες — όλα διαμορφώσιμα από το ενσωματωμένο admin dashboard χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε αρχεία διαμόρφωσης.