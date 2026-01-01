Αναπτύξτε το Chibisafe με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αστραπιαία γρήγορο θησαυροφυλάκιο αρχείων ανοιχτού κώδικα για ανέβασμα, κοινή χρήση και διαχείριση αρχείων, φωτογραφιών και εγγράφων με κοινόχρηστους συνδέσμους.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Chibisafe
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Chibisafe
Το Chibisafe είναι μια self-hosted αποθήκη αρχείων γραμμένη σε TypeScript που διευκολύνει την κοινή χρήση αρχείων. Ανεβάστε οτιδήποτε — φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα, αποσπάσματα κώδικα — και λάβετε έναν άμεσο σύνδεσμο κοινής χρήσης. Οι τμηματικές μεταφορτώσεις εξασφαλίζουν την αξιόπιστη μεταφορά μεγάλων αρχείων ακόμα και σε πιο αργές συνδέσεις, ενώ μια καθαρή masonry gallery σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στα πολυμέσα σας οπτικά.
Σε αντίθεση με τις hosted υπηρεσίες κοινής χρήσης αρχείων, η self-hosting του Chibisafe σας δίνει πλήρη έλεγχο στον χώρο αποθήκευσης, τις πολιτικές πρόσβασης και τη διαχείριση χρηστών. Εκτελέστε το σε public mode για ανοιχτές μεταφορτώσεις, user accounts mode για εγγεγραμμένους χρήστες, ή invite-only mode για ιδιωτικές ομάδες — όλα διαμορφώσιμα από το ενσωματωμένο admin dashboard χωρίς να χρειάζεται να αγγίξετε αρχεία διαμόρφωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Chibisafe
Τμηματικές μεταφορτώσεις αρχείων
Αυτόματα χωρίζει μεγάλα αρχεία σε κομμάτια για να εξασφαλίσει αξιόπιστες μεταφορές ακόμα και σε ασταθείς συνδέσεις, χωρίς πρακτικό όριο στο μέγεθος αρχείου.
Άλμπουμ και συλλογές
Οργανώστε τις μεταφορτώσεις σε άλμπουμ με κοινόχρηστους συνδέσμους γκαλερί για τη διανομή συλλογών φωτογραφιών ή πακέτων εγγράφων σε μία διεύθυνση URL.
Ενσωματωμένο URL Shortener
Συντομεύστε οποιαδήποτε εξωτερική URL παράλληλα με το file hosting, συγκεντρώνοντας όλες τις ανάγκες κοινής χρήσης σε μία ενιαία υπηρεσία self-hosting.
ShareX και υποστήριξη iOS
Η εγγενής διαμόρφωση του ShareX και μια συντόμευση iOS σάς επιτρέπουν να ανεβάζετε στιγμιότυπα οθόνης και αρχεία από desktop ή κινητό σε δευτερόλεπτα.
Ευέλικτος έλεγχος πρόσβασης
Εναλλάξτε μεταξύ δημόσιας λειτουργίας, λογαριασμών χρηστών ή λειτουργίας μόνο με πρόσκληση, για να ελέγχετε με ακρίβεια ποιος μπορεί να ανεβάζει περιεχόμενο στην εγκατάστασή σας.
Γιατί να τρέχω Chibisafe στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.