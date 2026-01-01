Αναπτύξτε το Mage AI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύγχρονη πλατφόρμα data pipeline για τη δημιουργία, την εκτέλεση και τη διαχείριση ροών εργασίας ETL με Python, SQL και R.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mage AI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mage AI
Το Mage AI είναι μια πλατφόρμα data pipeline επόμενης γενιάς που συνδυάζει ένα περιβάλλον ανάπτυξης τύπου notebook με orchestration επιπέδου παραγωγής. Οι μηχανικοί δεδομένων και οι αναλυτές δημιουργούν ETL pipelines χρησιμοποιώντας Python, SQL ή R σε έναν διαδραστικό επεξεργαστή, τα δοκιμάζουν σταδιακά, και στη συνέχεια τα προγραμματίζουν και τα παρακολουθούν σε μεγάλη κλίμακα. Οι ενσωματώσεις με PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 και δεκάδες άλλες πηγές και προορισμούς καλύπτουν τις περισσότερες διαμορφώσεις data stack.
Η αυτο-φιλοξενία του Mage AI στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα παραγωγής εντός της δικής σας υποδομής, εξαλείφει την τιμολόγηση cloud ανά εκτέλεση, και παρέχει στις ομάδες ένα αποκλειστικό περιβάλλον pipeline που κλιμακώνεται με τους φόρτους εργασίας τους χωρίς περιορισμούς προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mage AI
Ανάπτυξη σε στυλ Notebook
Δημιουργήστε και δοκιμάστε μπλοκ pipeline διαδραστικά σε ένα IDE προγράμματος περιήγησης πριν τα προωθήσετε σε προγραμματισμένες εκτελέσεις παραγωγής.
Python, SQL & R Υποστήριξη
Γράψτε τη λογική μετασχηματισμού στη γλώσσα που χρησιμοποιεί ήδη η ομάδα σας, αναμειγνύοντας μπλοκ Python και SQL στην ίδια pipeline.
Ενσωματωμένη ενορχήστρωση
Προγραμματίστε pipelines, ορίστε εξαρτήσεις μεταξύ εργασιών και παρακολουθήστε τις εκτελέσεις από ένα ενοποιημένο orchestration dashboard.
Ευρείες ενσωματώσεις
Συνδεθείτε με βάσεις δεδομένων, αποθήκες δεδομένων, αποθήκευση στο cloud και APIs με προκατασκευασμένους συνδέσμους που καλύπτουν τα περισσότερα εργαλεία data stack.
Ενσωμάτωση Git
Κώδικας pipeline με έλεγχο εκδόσεων με εγγενή υποστήριξη Git για συνεργατική ανάπτυξη και παρακολούθηση αλλαγών.
Γιατί να τρέξω Mage AI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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