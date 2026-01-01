Το Mage AI είναι μια πλατφόρμα data pipeline επόμενης γενιάς που συνδυάζει ένα περιβάλλον ανάπτυξης τύπου notebook με orchestration επιπέδου παραγωγής. Οι μηχανικοί δεδομένων και οι αναλυτές δημιουργούν ETL pipelines χρησιμοποιώντας Python, SQL ή R σε έναν διαδραστικό επεξεργαστή, τα δοκιμάζουν σταδιακά, και στη συνέχεια τα προγραμματίζουν και τα παρακολουθούν σε μεγάλη κλίμακα. Οι ενσωματώσεις με PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 και δεκάδες άλλες πηγές και προορισμούς καλύπτουν τις περισσότερες διαμορφώσεις data stack.

Η αυτο-φιλοξενία του Mage AI στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα παραγωγής εντός της δικής σας υποδομής, εξαλείφει την τιμολόγηση cloud ανά εκτέλεση, και παρέχει στις ομάδες ένα αποκλειστικό περιβάλλον pipeline που κλιμακώνεται με τους φόρτους εργασίας τους χωρίς περιορισμούς προμηθευτή.