Αναπτύξτε slskd με εγκατάσταση ενός κλικ.
Web-based client ανοιχτού κώδικα για το Soulseek peer-to-peer δίκτυο κοινής χρήσης μουσικής και αρχείων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με slskd
Το slskd είναι ένας σύγχρονος, ανοιχτού κώδικα client για το peer-to-peer δίκτυο Soulseek, που παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω μιας responsive web διεπαφής. Αντικαθιστά τους παλαιότερους desktop Soulseek clients με έναν self-hosted server στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, επιτρέποντάς σας να αναζητάτε και να κατεβάζετε μουσική, αρχεία lossless και άλλο περιεχόμενο που μοιράζονται εκατομμύρια χρήστες του Soulseek όλο το εικοσιτετράωρο — ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.
Το self-hosting του slskd σε ένα VPS σημαίνει ότι οι λήψεις σας εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο χωρίς να δεσμεύουν έναν τοπικό υπολογιστή. Όλες οι ρυθμίσεις είναι διαχειρίσιμες μέσω του ενσωματωμένου web UI ή ενός απομακρυσμένου αρχείου διαμόρφωσης YAML, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο σε κοινόχρηστους καταλόγους, ουρές λήψεων, όρια μεταφοράς και δικαιώματα χρήστη.
Βασικά χαρακτηριστικά του slskd
Διαδικτυακή διεπαφή
Διαχειριστείτε αναζητήσεις, λήψεις και μεταφορές από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή υπολογιστή.
Συνεχείς λήψεις στο παρασκήνιο
Λειτουργεί ως ένας μόνιμος server, έτσι ώστε οι λήψεις σε αναμονή να ολοκληρώνονται ακόμα και όταν ο τοπικός σας υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος.
Απομακρυσμένη διαμόρφωση
Προσαρμόζετε όλες τις ρυθμίσεις ζωντανά μέσω του web UI ή επεξεργαζόμενοι ένα αρχείο διαμόρφωσης YAML απομακρυσμένα χωρίς επανεκκίνηση.
Διαχείριση ουράς μεταφορών
Παρακολουθήστε τις ουρές μεταφόρτωσης και λήψης, ορίστε όρια ταχύτητας και δώστε προτεραιότητα στις μεταφορές από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Έλεγχοι χρήστη και κοινοποίησης
Καθορίστε ποιους καταλόγους θα κοινοποιήσετε, ορίστε δικαιώματα ανά χρήστη και διαχειριστείτε ποιος μπορεί να περιηγηθεί ή να κατεβάσει τα αρχεία σας.
Γιατί να τρέξω slskd στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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