Το slskd είναι ένας σύγχρονος, ανοιχτού κώδικα client για το peer-to-peer δίκτυο Soulseek, που παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω μιας responsive web διεπαφής. Αντικαθιστά τους παλαιότερους desktop Soulseek clients με έναν self-hosted server στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, επιτρέποντάς σας να αναζητάτε και να κατεβάζετε μουσική, αρχεία lossless και άλλο περιεχόμενο που μοιράζονται εκατομμύρια χρήστες του Soulseek όλο το εικοσιτετράωρο — ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.

Το self-hosting του slskd σε ένα VPS σημαίνει ότι οι λήψεις σας εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο χωρίς να δεσμεύουν έναν τοπικό υπολογιστή. Όλες οι ρυθμίσεις είναι διαχειρίσιμες μέσω του ενσωματωμένου web UI ή ενός απομακρυσμένου αρχείου διαμόρφωσης YAML, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο σε κοινόχρηστους καταλόγους, ουρές λήψεων, όρια μεταφοράς και δικαιώματα χρήστη.