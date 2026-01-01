Το VueTorrent είναι μια ανοιχτού κώδικα αντικατάσταση Web UI για το qBittorrent, κατασκευασμένο με Vue 3 και Vuetify από μια ενεργή κοινότητα συντελεστών. Αντικαθιστά την παλιά προεπιλεγμένη διεπαφή του qBittorrent με μια γρήγορη, ανταποκρινόμενη εφαρμογή μιας σελίδας, σχεδιασμένη να λειτουργεί σαν εγγενής τόσο σε προγράμματα περιήγησης επιτραπέζιων υπολογιστών όσο και σε κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ως Progressive Web App.

Αυτή η υλοποίηση ενσωματώνει το VueTorrent με την εικόνα qBittorrent του LinuxServer μέσω ενός επίσημα υποστηριζόμενου Docker mod, έτσι ώστε ένα μόνο container να περιλαμβάνει τόσο τη μηχανή BitTorrent όσο και τη σύγχρονη διεπαφή. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS παρέχει συνεχή seeding, εύρος ζώνης κέντρου δεδομένων και πλήρη συμβατότητα με το arr automation stack μέσω του τυπικού qBittorrent WebAPI.