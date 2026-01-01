Αναπτύξτε το VueTorrent με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονο Vue.js Web UI για το qBittorrent με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό έτοιμο για κινητά και πλούσια χαρακτηριστικά διαχείρισης torrent.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για VueTorrent
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με VueTorrent
Το VueTorrent είναι μια ανοιχτού κώδικα αντικατάσταση Web UI για το qBittorrent, κατασκευασμένο με Vue 3 και Vuetify από μια ενεργή κοινότητα συντελεστών. Αντικαθιστά την παλιά προεπιλεγμένη διεπαφή του qBittorrent με μια γρήγορη, ανταποκρινόμενη εφαρμογή μιας σελίδας, σχεδιασμένη να λειτουργεί σαν εγγενής τόσο σε προγράμματα περιήγησης επιτραπέζιων υπολογιστών όσο και σε κινητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ως Progressive Web App.
Αυτή η υλοποίηση ενσωματώνει το VueTorrent με την εικόνα qBittorrent του LinuxServer μέσω ενός επίσημα υποστηριζόμενου Docker mod, έτσι ώστε ένα μόνο container να περιλαμβάνει τόσο τη μηχανή BitTorrent όσο και τη σύγχρονη διεπαφή. Η αυτο-φιλοξενία σε ένα VPS παρέχει συνεχή seeding, εύρος ζώνης κέντρου δεδομένων και πλήρη συμβατότητα με το arr automation stack μέσω του τυπικού qBittorrent WebAPI.
Βασικά χαρακτηριστικά του VueTorrent
Vue 3 Web UI
Μονοσέλιδη διεπαφή, χτισμένη σε Vue 3 και Vuetify, αντικαθιστά το παλιό προεπιλεγμένο UI του qBittorrent με ομαλή πλοήγηση και ζωντανές ενημερώσεις.
Έτοιμο για κινητά και PWA
Η ανταποκρινόμενη διάταξη λειτουργεί σε τηλέφωνα και tablet και μπορεί να εγκατασταθεί ως Progressive Web App για μια εμπειρία που μοιάζει με εγγενή εφαρμογή.
Φωτεινά και Σκοτεινά Θέματα
Ενσωματωμένα φωτεινά και σκούρα θέματα με ρυθμιζόμενες στήλες dashboard σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε ποιες ιδιότητες torrent είναι ορατές με μια ματιά.
Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Κορυφαίες συντομεύσεις πληκτρολογίου, συμπεριλαμβανομένης της πολλαπλής επιλογής, της εστίασης αναζήτησης και της απόρριψης διαλόγου, επιταχύνουν την καθημερινή διαχείριση torrent.
Full qBittorrent API
Χρησιμοποιεί το τυπικό qBittorrent WebAPI, οπότε τα Sonarr, Radarr, Lidarr και άλλα εργαλεία arr λειτουργούν χωρίς επιπλέον διαμόρφωση.
Ενσωματωμένο backend
Διανέμεται ως Docker mod πάνω από το LinuxServer qBittorrent, έτσι ένα μόνο container παρέχει τόσο τη μηχανή torrent όσο και το σύγχρονο UI.
Γιατί να τρέξω VueTorrent στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.