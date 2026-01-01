Έκπτωση έως 69% για Topola Genealogy Viewer

Αναπτύξτε το Topola Genealogy Viewer με εγκατάσταση ενός κλικ.

Διαδραστικός προβολέας GEDCOM που απεικονίζει γενεαλογικά διαγράμματα κλεψύδρας απευθείας από τα αρχεία του οικογενειακού σας δέντρου.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Topola Genealogy Viewer με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Topola Genealogy Viewer

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Topola Genealogy Viewer

Το Topola Genealogy Viewer είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει τυπικές εξαγωγές GEDCOM από οποιοδήποτε πρόγραμμα γενεαλογίας σε διαδραστικά, πλοηγήσιμα διαγράμματα οικογενειακού δέντρου. Απεικονίζει προβολές «κλεψύδρας» και «όλων των συγγενών», επιτρέπει στους ερευνητές να κάνουν κλικ σε οποιοδήποτε άτομο για να επαναπροσανατολίσουν το δέντρο, και υποστηρίζει την εκτύπωση ή την εξαγωγή σε PDF, PNG και SVG για κοινή χρήση εκτός σύνδεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Topola στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα καταγωγής — ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, εν ζωή συγγενείς — εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Ο viewer επεξεργάζεται αρχεία GEDCOM από την πλευρά του πελάτη στο πρόγραμμα περιήγησης, και μια ιδιωτική ανάπτυξη αφαιρεί κάθε εξάρτηση από φιλοξενία τρίτων για γενεαλογικές εταιρείες, αρχεία ή οικογενειακούς ιστορικούς που εξυπηρετούν συγγενείς μέσω του διαδικτύου.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Topola Genealogy Viewer

Υποστήριξη προτύπου GEDCOM

Φορτώνει τυπικά αρχεία GEDCOM που εξάγονται από τα Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο γενεαλογίας - δεν απαιτείται μετατροπή.

Διαδραστικό διάγραμμα κλεψύδρας

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άτομο για να αναπροσανατολίσετε το δέντρο και να εξερευνήσετε προγόνους και απογόνους σε μία ενιαία, ρευστή προβολή με ομαλές κινούμενες εικόνες μετάβασης.

Ιδιωτικότητα πλευράς πελάτη

Τα αρχεία GEDCOM αναλύονται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης, επομένως τα δεδομένα γενεαλογίας δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με μια βάση δεδομένων από την πλευρά του διακομιστή ή εξωτερική υπηρεσία.

Εξαγωγή και εκτύπωση

Εξάγετε τα δέντρα σε PDF, PNG ή SVG και εκτυπώστε το πλήρες γενεαλογικό διάγραμμα για αρχειακούς φακέλους, συναντήσεις ή κοινή χρήση έρευνας.

Διαμοιρασμός βάσει URL

Δημιουργήστε μόνιμους συνδέσμους που φορτώνουν ένα GEDCOM απευθείας από ένα URL ιστού, ιδανικό για ενσωμάτωση οικογενειακών δέντρων σε προσωπικούς ιστότοπους ή wikis.

Gramps και WikiTree έτοιμα

Ενσωματώνεται με το Gramps μέσω του plugin Interactive Family Tree και περιηγείται σε προφίλ WikiTree εγγενώς μέσω της δυναμικής προβολής δέντρου του.

Γιατί να τρέξω Topola Genealogy Viewer στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη

Apollo

Apollo

Συνεργατικός επεξεργαστής σχολιασμού γονιδιώματος σε πραγματικό χρόνο για κατανεμημένες ερευνητικές ομάδες

Επιλογή
ArchivesSpace

ArchivesSpace

Διαχείριση πληροφοριών αρχείων ανοιχτού κώδικα για χειρόγραφα και ψηφιακά αντικείμενα

Επιλογή
ClassQuiz

ClassQuiz

Εναλλακτική λύση Kahoot ανοιχτού κώδικα για real-time multiplayer κουίζ στην τάξη

Επιλογή
Δείτε όλες τις εφαρμογές

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.