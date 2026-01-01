Το Topola Genealogy Viewer είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει τυπικές εξαγωγές GEDCOM από οποιοδήποτε πρόγραμμα γενεαλογίας σε διαδραστικά, πλοηγήσιμα διαγράμματα οικογενειακού δέντρου. Απεικονίζει προβολές «κλεψύδρας» και «όλων των συγγενών», επιτρέπει στους ερευνητές να κάνουν κλικ σε οποιοδήποτε άτομο για να επαναπροσανατολίσουν το δέντρο, και υποστηρίζει την εκτύπωση ή την εξαγωγή σε PDF, PNG και SVG για κοινή χρήση εκτός σύνδεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Topola στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα καταγωγής — ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, εν ζωή συγγενείς — εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Ο viewer επεξεργάζεται αρχεία GEDCOM από την πλευρά του πελάτη στο πρόγραμμα περιήγησης, και μια ιδιωτική ανάπτυξη αφαιρεί κάθε εξάρτηση από φιλοξενία τρίτων για γενεαλογικές εταιρείες, αρχεία ή οικογενειακούς ιστορικούς που εξυπηρετούν συγγενείς μέσω του διαδικτύου.