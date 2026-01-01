Αναπτύξτε το Topola Genealogy Viewer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδραστικός προβολέας GEDCOM που απεικονίζει γενεαλογικά διαγράμματα κλεψύδρας απευθείας από τα αρχεία του οικογενειακού σας δέντρου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Topola Genealogy Viewer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Topola Genealogy Viewer
Το Topola Genealogy Viewer είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει τυπικές εξαγωγές GEDCOM από οποιοδήποτε πρόγραμμα γενεαλογίας σε διαδραστικά, πλοηγήσιμα διαγράμματα οικογενειακού δέντρου. Απεικονίζει προβολές «κλεψύδρας» και «όλων των συγγενών», επιτρέπει στους ερευνητές να κάνουν κλικ σε οποιοδήποτε άτομο για να επαναπροσανατολίσουν το δέντρο, και υποστηρίζει την εκτύπωση ή την εξαγωγή σε PDF, PNG και SVG για κοινή χρήση εκτός σύνδεσης.
Η αυτο-φιλοξενία του Topola στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα καταγωγής — ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, εν ζωή συγγενείς — εξ ολοκλήρου σε υποδομή που εσείς ελέγχετε. Ο viewer επεξεργάζεται αρχεία GEDCOM από την πλευρά του πελάτη στο πρόγραμμα περιήγησης, και μια ιδιωτική ανάπτυξη αφαιρεί κάθε εξάρτηση από φιλοξενία τρίτων για γενεαλογικές εταιρείες, αρχεία ή οικογενειακούς ιστορικούς που εξυπηρετούν συγγενείς μέσω του διαδικτύου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Topola Genealogy Viewer
Υποστήριξη προτύπου GEDCOM
Φορτώνει τυπικά αρχεία GEDCOM που εξάγονται από τα Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker και οποιοδήποτε άλλο εργαλείο γενεαλογίας - δεν απαιτείται μετατροπή.
Διαδραστικό διάγραμμα κλεψύδρας
Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άτομο για να αναπροσανατολίσετε το δέντρο και να εξερευνήσετε προγόνους και απογόνους σε μία ενιαία, ρευστή προβολή με ομαλές κινούμενες εικόνες μετάβασης.
Ιδιωτικότητα πλευράς πελάτη
Τα αρχεία GEDCOM αναλύονται εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης, επομένως τα δεδομένα γενεαλογίας δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με μια βάση δεδομένων από την πλευρά του διακομιστή ή εξωτερική υπηρεσία.
Εξαγωγή και εκτύπωση
Εξάγετε τα δέντρα σε PDF, PNG ή SVG και εκτυπώστε το πλήρες γενεαλογικό διάγραμμα για αρχειακούς φακέλους, συναντήσεις ή κοινή χρήση έρευνας.
Διαμοιρασμός βάσει URL
Δημιουργήστε μόνιμους συνδέσμους που φορτώνουν ένα GEDCOM απευθείας από ένα URL ιστού, ιδανικό για ενσωμάτωση οικογενειακών δέντρων σε προσωπικούς ιστότοπους ή wikis.
Gramps και WikiTree έτοιμα
Ενσωματώνεται με το Gramps μέσω του plugin Interactive Family Tree και περιηγείται σε προφίλ WikiTree εγγενώς μέσω της δυναμικής προβολής δέντρου του.
Γιατί να τρέξω Topola Genealogy Viewer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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