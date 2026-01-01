Το LMS (Lightweight Music Server) είναι ένας open-source αυτο-φιλοξενούμενος server streaming μουσικής γραμμένος σε C++ που προβάλλει την προσωπική σας μουσική βιβλιοθήκη μέσω ενός γρήγορου web UI και ενός Subsonic-compatible API. Ευρετηριάζει έναν φάκελο αρχείων ήχου, εξάγει μεταδεδομένα και εξώφυλλα, και σας επιτρέπει να κάνετε stream από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή οποιαδήποτε από τις δεκάδες εφαρμογές για κινητά και desktop που ήδη υποστηρίζουν το Subsonic protocol.

Η αυτο-φιλοξενία του LMS στο δικό σας VPS διατηρεί τη μουσική σας συλλογή και το ιστορικό ακρόασης εντός της δικής σας υποδομής αντί για ένα streaming SaaS που εξορύσσει δεδομένα ακρόασης. Το C++ runtime είναι αρκετά μικρό για να χωρέσει σε μέτρια VPS plans, και το Subsonic API σημαίνει ότι υπάρχοντες αγαπημένοι clients όπως οι substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, και play:Sub λειτουργούν άμεσα χωρίς να χρειάζεται να γράψετε προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.