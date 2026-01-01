Αναπτύξτε LMS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς self-hosted music streaming server με ένα Subsonic-compatible API για οποιοδήποτε music client.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LMS
Το LMS (Lightweight Music Server) είναι ένας open-source αυτο-φιλοξενούμενος server streaming μουσικής γραμμένος σε C++ που προβάλλει την προσωπική σας μουσική βιβλιοθήκη μέσω ενός γρήγορου web UI και ενός Subsonic-compatible API. Ευρετηριάζει έναν φάκελο αρχείων ήχου, εξάγει μεταδεδομένα και εξώφυλλα, και σας επιτρέπει να κάνετε stream από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή οποιαδήποτε από τις δεκάδες εφαρμογές για κινητά και desktop που ήδη υποστηρίζουν το Subsonic protocol.
Η αυτο-φιλοξενία του LMS στο δικό σας VPS διατηρεί τη μουσική σας συλλογή και το ιστορικό ακρόασης εντός της δικής σας υποδομής αντί για ένα streaming SaaS που εξορύσσει δεδομένα ακρόασης. Το C++ runtime είναι αρκετά μικρό για να χωρέσει σε μέτρια VPS plans, και το Subsonic API σημαίνει ότι υπάρχοντες αγαπημένοι clients όπως οι substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music, και play:Sub λειτουργούν άμεσα χωρίς να χρειάζεται να γράψετε προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του LMS
API συμβατό με Subsonic
Συνεργάζεται με το ευρύ οικοσύστημα των Subsonic clients σε iOS, Android, macOS, Windows και Linux χωρίς κανέναν custom adapter.
Έξυπνες προτάσεις
Δημιουργεί συστάδες παρόμοιων καλλιτεχνών και κομματιών από ετικέτες και ιστορικό ακρόασης για να τροφοδοτήσει την αυτόματη αναπαραγωγή, τη λειτουργία ραδιοφώνου και την ανακάλυψη.
Last.fm scrobbling
Στέλνει αναπαραγωγές (scrobbles) στο Last.fm ή σε αυτο-φιλοξενούμενες εναλλακτικές λύσεις όπως το Maloja, διατηρώντας ένα ενιαίο ιστορικό ακρόασης σε όλες τις συσκευές.
Πολυχρηστικοί λογαριασμοί
Κάθε χρήστης αποκτά τις δικές του λίστες αναπαραγωγής, αξιολογήσεις, ιστορικό ακρόασης και αγαπημένα κομμάτια, ενώ μοιράζεται την ίδια υποκείμενη βιβλιοθήκη.
Προσάρτηση βιβλιοθήκης μόνο για ανάγνωση
Ο φάκελος μουσικής είναι προσαρτημένος μόνο για ανάγνωση, ώστε ο server να μην μπορεί να τροποποιήσει κατά λάθος τα αρχεία ήχου σας κατά τη διάρκεια σαρώσεων ή transcoding.
Ελαφρύς πυρήνας C++
Ο μεταγλωττισμένος C++ daemon συν SQLite παραμένει μικρός σε δίσκο και μνήμη, αφήνοντας χώρο για τις υπόλοιπες self-hosted υπηρεσίες σας.
Γιατί να τρέξω LMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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