Το Ombi είναι το τυπικό σύστημα αιτημάτων self-hosted για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν Plex, Emby, ή Jellyfin. Οι χρήστες συνδέονται με τον υπάρχοντα λογαριασμό τους στον media-server και ζητούν ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μουσικά άλμπουμ και περιεχόμενο 4K μέσω ενός εξελιγμένου, φιλικού προς κινητά web UI. Κάθε αίτημα διοχετεύεται σε μια διαμορφώσιμη ουρά έγκρισης, και στη συνέχεια προωθεί αυτόματα τα εγκεκριμένα στοιχεία σε Sonarr, Radarr, Lidarr, ή CouchPotato για εκπλήρωση.

Το self-hosting του Ombi σε ένα VPS δίνει στους χρήστες σας έναν καθαρό δίαυλο "ρωτήστε πρώτα" στην βιβλιοθήκη πολυμέσων σας και σας δίνει ένα ενιαίο μέρος για να εγκρίνετε, να απορρίπτετε ή να διαχειρίζεστε μαζικά τα εισερχόμενα αιτήματα — χωρίς να εκθέτετε τα Arr admin panels σας στο νοικοκυριό.