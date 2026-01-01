Αναπτύξτε το Ombi με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα αιτημάτων self-hosted για Plex, Emby και Jellyfin - οι χρήστες ζητούν ταινίες και σειρές, εσείς εγκρίνετε και εκπληρώνετε αυτόματα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ombi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ombi
Το Ombi είναι το τυπικό σύστημα αιτημάτων self-hosted για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν Plex, Emby, ή Jellyfin. Οι χρήστες συνδέονται με τον υπάρχοντα λογαριασμό τους στον media-server και ζητούν ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μουσικά άλμπουμ και περιεχόμενο 4K μέσω ενός εξελιγμένου, φιλικού προς κινητά web UI. Κάθε αίτημα διοχετεύεται σε μια διαμορφώσιμη ουρά έγκρισης, και στη συνέχεια προωθεί αυτόματα τα εγκεκριμένα στοιχεία σε Sonarr, Radarr, Lidarr, ή CouchPotato για εκπλήρωση.
Το self-hosting του Ombi σε ένα VPS δίνει στους χρήστες σας έναν καθαρό δίαυλο "ρωτήστε πρώτα" στην βιβλιοθήκη πολυμέσων σας και σας δίνει ένα ενιαίο μέρος για να εγκρίνετε, να απορρίπτετε ή να διαχειρίζεστε μαζικά τα εισερχόμενα αιτήματα — χωρίς να εκθέτετε τα Arr admin panels σας στο νοικοκυριό.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ombi
Plex, Emby, και Jellyfin σύνδεση
Οι χρήστες συνδέονται με τα υπάρχοντα διαπιστευτήρια media-server, έτσι δεν υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός για διαχείριση και τα δικαιώματα παραμένουν συγχρονισμένα.
Αιτήματα για ταινίες, τηλεόραση, μουσική και 4K
Ποσοστώσεις ανά κατηγορία, όρια ανά χρήστη και κανόνες έγκρισης σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τι μπορεί να ζητήσει κάθε χρήστης χωρίς χειροκίνητη επίβλεψη.
Αυτόματη εκπλήρωση μέσω Arr
Εγκεκριμένα αιτήματα διοχετεύονται απευθείας σε Sonarr, Radarr και Lidarr μέσω των REST API τους, έτσι ώστε το περιεχόμενο να κατεβαίνει, να επεξεργάζεται και να προστίθεται αυτόματα στη βιβλιοθήκη.
Ζητήστε ειδοποιήσεις
Το Discord, το Pushover, το Pushbullet, το Telegram, το Slack, το email και οι ειδοποιήσεις push εφαρμογών για κινητά διατηρούν τους διαχειριστές και τους χρήστες σε συγχρονισμό καθώς οι αιτήσεις εξελίσσονται.
Φιλικό για κινητά UI και apps
Εξελιγμένο responsive web UI μαζί με συνοδευτικές εφαρμογές iOS και Android επιτρέπουν στα μέλη του νοικοκυριού να ζητούν και να παρακολουθούν περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή.
Γιατί να τρέξω Ombi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.