Αναπτύξτε PrivateGPT με ένα κλικ.
Μηχανή RAG αυτο-φιλοξενούμενη που σας επιτρέπει να συνομιλείτε με τα προσωπικά σας έγγραφα χρησιμοποιώντας τοπικά LLMs - κανένα δεδομένο δεν φεύγει από τον server σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PrivateGPT
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PrivateGPT
Το PrivateGPT είναι μια πλατφόρμα RAG (Retrieval-Augmented Generation) ανοιχτού κώδικα για την αναζήτηση στα δικά σας έγγραφα χρησιμοποιώντας τοπικά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Ανεβάστε αρχεία και κάντε ερωτήσεις σχετικά με αυτά — το σύστημα ανακτά τα πιο σχετικά αποσπάσματα και χρησιμοποιεί ένα τοπικό LLM για να δημιουργήσει ακριβείς, τεκμηριωμένες απαντήσεις χωρίς να στέλνει δεδομένα σε εξωτερικά API ή cloud services.
Αυτή η υλοποίηση χρησιμοποιεί το Ollama για να εκτελέσει inference εξ ολοκλήρου σε CPU, καθιστώντας την πρακτική σε οποιοδήποτε VPS χωρίς GPU. Κατά την πρώτη εκκίνηση, το Ollama κατεβάζει αυτόματα το Llama 3.1 8B και ένα μοντέλο ενσωμάτωσης κειμένου — δεν απαιτείται λογαριασμός HuggingFace ή κλειδί API. Οι επόμενες εκκινήσεις είναι γρήγορες. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τα έγγραφά σας, τα ερωτήματα και το ιστορικό συνομιλιών σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως.
Βασικά χαρακτηριστικά του PrivateGPT
100% ιδιωτικό εκ σχεδιασμού
Όλη η εξαγωγή συμπερασμάτων εκτελείται τοπικά μέσω του Ollama - έγγραφα, ερωτήματα και απαντήσεις δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με εξωτερικά APIs ή υπηρεσίες cloud.
Εισαγωγή εγγράφων
Ανεβάστε PDF, αρχεία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και άλλα; το σύστημα τα τεμαχίζει και τα ενσωματώνει σε ένα τοπικό vector store για σημασιολογική ανάκτηση.
Απαντήσεις με τεχνολογία RAG
Κάθε απάντηση ανακτά πρώτα τα πιο σχετικά αποσπάσματα εγγράφων, θεμελιώνοντας τις απαντήσεις στο πραγματικό σας περιεχόμενο αντί για παραισθητική γνώση.
Πολλαπλοί τρόποι αναζήτησης
Εναλλάξτε μεταξύ RAG chat, αναζήτησης πλήρους εγγράφου, απλού LLM chat και σύνοψης από την ίδια διεπαφή χωρίς να αναδιαμορφώσετε τίποτα.
Συμπερασματολογία χωρίς GPU
Λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε CPU μέσω Ollama - δεν απαιτείται GPU ή CUDA, κάτι που το καθιστά αναπτύξιμο σε οποιοδήποτε τυπικό VPS plan.
Ενσωματωμένο UI ιστού
Διεπαφή βασισμένη σε Gradio για μεταφόρτωση εγγράφων, υποβολή ερωτήσεων και διαχείριση αρχείων που έχουν εισαχθεί - χωρίς ξεχωριστό frontend για εγκατάσταση.
Γιατί να τρέξω PrivateGPT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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