Το PrivateGPT είναι μια πλατφόρμα RAG (Retrieval-Augmented Generation) ανοιχτού κώδικα για την αναζήτηση στα δικά σας έγγραφα χρησιμοποιώντας τοπικά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Ανεβάστε αρχεία και κάντε ερωτήσεις σχετικά με αυτά — το σύστημα ανακτά τα πιο σχετικά αποσπάσματα και χρησιμοποιεί ένα τοπικό LLM για να δημιουργήσει ακριβείς, τεκμηριωμένες απαντήσεις χωρίς να στέλνει δεδομένα σε εξωτερικά API ή cloud services.

Αυτή η υλοποίηση χρησιμοποιεί το Ollama για να εκτελέσει inference εξ ολοκλήρου σε CPU, καθιστώντας την πρακτική σε οποιοδήποτε VPS χωρίς GPU. Κατά την πρώτη εκκίνηση, το Ollama κατεβάζει αυτόματα το Llama 3.1 8B και ένα μοντέλο ενσωμάτωσης κειμένου — δεν απαιτείται λογαριασμός HuggingFace ή κλειδί API. Οι επόμενες εκκινήσεις είναι γρήγορες. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τα έγγραφά σας, τα ερωτήματα και το ιστορικό συνομιλιών σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως.