Έκπτωση έως 69% για Open Monograph Press

Αναπτύξτε το Open Monograph Press με εγκατάσταση ενός κλικ.

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση της εκδοτικής ροής εργασιών επιστημονικών βιβλίων, μονογραφιών και επιμελημένων τόμων.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Open Monograph Press με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Monograph Press

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Monograph Press

Το Open Monograph Press (OMP) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα έκδοσης που αναπτύχθηκε από το Public Knowledge Project για πανεπιστημιακούς εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες και ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς εκδότες. Διαχειρίζεται την πλήρη εκδοτική ροή εργασιών για βιβλία — από την υποβολή και την εσωτερική αξιολόγηση έως την επιμέλεια, την παραγωγή και τη δημοσίευση σε online κατάλογο — σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο εργαλείο.

Η αυτο-φιλοξενία του OMP στο δικό σας VPS διατηρεί τα χειρόγραφα, τις ταυτότητες των αξιολογητών, τα συμβόλαια και τα αναλυτικά στοιχεία αναγνωστών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, αντί σε μια υπηρεσία εκδοτικού οίκου τρίτου μέρους. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων και δρομολογεί την κίνηση μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy, ώστε ο εκδοτικός σας οίκος να είναι προσβάσιμος μέσω HTTPS μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Open Monograph Press

Συντακτική ροή εργασιών

Προωθήστε κάθε υποβολή μέσα από τα στάδια υποβολής, εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερικής αξιολόγησης, επιμέλειας κειμένου και παραγωγής, με αναθέσεις εργασιών βάσει ρόλου.

Σειρές και κατάλογοι

Οργανώστε τους τίτλους σε σειρές βιβλίων, κατηγορίες και έναν δημόσιο κατάλογο, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να περιηγηθούν στον εκδοτικό σας οίκο ανά θέμα, συγγραφέα ή σειρά.

Πολλαπλές μορφές ανά βιβλίο

Πουλήστε ή διανείμετε κάθε μονογραφία σε διάφορες μορφές - PDF, EPUB, HTML, σκληρό εξώφυλλο, μαλακό εξώφυλλο - από μία ενιαία καταχώριση καταλόγου με πλούσια metadata.

ONIX και DOI metadata

Δημιουργήστε ONIX records και καταχωρίστε DOIs ώστε οι μονογραφίες σας να είναι ανιχνεύσιμες σε καταλόγους βιβλιοθηκών, μηχανές αναζήτησης και ακαδημαϊκά ευρετήρια.

Πολύγλωσσος τύπος

Λειτουργήστε ένα εκδοτικό σύστημα σε πολλές γλώσσες με τοπική διεπαφή, πεδία μεταδεδομένων και σελίδες για αναγνώστες από μία εγκατάσταση.

Ανοιχτού κώδικα και αυτο-φιλοξενούμενο

Κατασκευασμένο και συντηρούμενο από το Public Knowledge Project, το OMP είναι πλήρως open-source χωρίς χρεώσεις ανά τίτλο ή vendor lock-in.

Γιατί να τρέξω Open Monograph Press στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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