Το Open Monograph Press (OMP) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα έκδοσης που αναπτύχθηκε από το Public Knowledge Project για πανεπιστημιακούς εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες και ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς εκδότες. Διαχειρίζεται την πλήρη εκδοτική ροή εργασιών για βιβλία — από την υποβολή και την εσωτερική αξιολόγηση έως την επιμέλεια, την παραγωγή και τη δημοσίευση σε online κατάλογο — σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο εργαλείο.

Η αυτο-φιλοξενία του OMP στο δικό σας VPS διατηρεί τα χειρόγραφα, τις ταυτότητες των αξιολογητών, τα συμβόλαια και τα αναλυτικά στοιχεία αναγνωστών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, αντί σε μια υπηρεσία εκδοτικού οίκου τρίτου μέρους. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων και δρομολογεί την κίνηση μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy, ώστε ο εκδοτικός σας οίκος να είναι προσβάσιμος μέσω HTTPS μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.