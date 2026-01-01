Αναπτύξτε το Open Monograph Press με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση της εκδοτικής ροής εργασιών επιστημονικών βιβλίων, μονογραφιών και επιμελημένων τόμων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Monograph Press
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Monograph Press
Το Open Monograph Press (OMP) είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα έκδοσης που αναπτύχθηκε από το Public Knowledge Project για πανεπιστημιακούς εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες και ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς εκδότες. Διαχειρίζεται την πλήρη εκδοτική ροή εργασιών για βιβλία — από την υποβολή και την εσωτερική αξιολόγηση έως την επιμέλεια, την παραγωγή και τη δημοσίευση σε online κατάλογο — σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο εργαλείο.
Η αυτο-φιλοξενία του OMP στο δικό σας VPS διατηρεί τα χειρόγραφα, τις ταυτότητες των αξιολογητών, τα συμβόλαια και τα αναλυτικά στοιχεία αναγνωστών υπό τον άμεσο έλεγχό σας, αντί σε μια υπηρεσία εκδοτικού οίκου τρίτου μέρους. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων και δρομολογεί την κίνηση μέσω του προεγκατεστημένου Traefik reverse proxy, ώστε ο εκδοτικός σας οίκος να είναι προσβάσιμος μέσω HTTPS μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Monograph Press
Συντακτική ροή εργασιών
Προωθήστε κάθε υποβολή μέσα από τα στάδια υποβολής, εσωτερικής αξιολόγησης, εξωτερικής αξιολόγησης, επιμέλειας κειμένου και παραγωγής, με αναθέσεις εργασιών βάσει ρόλου.
Σειρές και κατάλογοι
Οργανώστε τους τίτλους σε σειρές βιβλίων, κατηγορίες και έναν δημόσιο κατάλογο, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να περιηγηθούν στον εκδοτικό σας οίκο ανά θέμα, συγγραφέα ή σειρά.
Πολλαπλές μορφές ανά βιβλίο
Πουλήστε ή διανείμετε κάθε μονογραφία σε διάφορες μορφές - PDF, EPUB, HTML, σκληρό εξώφυλλο, μαλακό εξώφυλλο - από μία ενιαία καταχώριση καταλόγου με πλούσια metadata.
ONIX και DOI metadata
Δημιουργήστε ONIX records και καταχωρίστε DOIs ώστε οι μονογραφίες σας να είναι ανιχνεύσιμες σε καταλόγους βιβλιοθηκών, μηχανές αναζήτησης και ακαδημαϊκά ευρετήρια.
Πολύγλωσσος τύπος
Λειτουργήστε ένα εκδοτικό σύστημα σε πολλές γλώσσες με τοπική διεπαφή, πεδία μεταδεδομένων και σελίδες για αναγνώστες από μία εγκατάσταση.
Ανοιχτού κώδικα και αυτο-φιλοξενούμενο
Κατασκευασμένο και συντηρούμενο από το Public Knowledge Project, το OMP είναι πλήρως open-source χωρίς χρεώσεις ανά τίτλο ή vendor lock-in.
Γιατί να τρέξω Open Monograph Press στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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