Αναπτύξτε το imgproxy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Γρήγορος και ασφαλής server επεξεργασίας εικόνων εν κινήσει που αλλάζει μέγεθος, μετατρέπει και βελτιστοποιεί εικόνες μέσω απλών αιτημάτων βασισμένων σε URL.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με imgproxy
Το imgproxy είναι ένας αυτόνομος διακομιστής υψηλής απόδοσης για επεξεργασία εικόνων εν κινήσει. Αντί να γράφετε κώδικα χειρισμού εικόνων στην εφαρμογή σας ή να πληρώνετε τέλη SaaS ανά μετατροπή, αναπτύσσετε το imgproxy μία φορά και μετασχηματίζετε εικόνες μέσω παραμέτρων URL. Αλλάξτε μέγεθος, περικόψτε, μετατρέψτε, προσθέστε υδατογράφημα και βελτιστοποιήστε εικόνες δημιουργώντας ένα URL — δεν απαιτούνται αλλαγές στην αποθήκευση εικόνων ή στη διαδικασία παράδοσης.
Βασισμένο στο libvips, το imgproxy επεξεργάζεται εικόνες σημαντικά πιο γρήγορα από το ImageMagick με χαμηλότερη χρήση μνήμης. Υποστηρίζει JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF και άλλα, με αυτόματη επιλογή μορφής για την καλύτερη αναλογία ποιότητας-προς-μέγεθος. Η αυτο-φιλοξενία σάς προσφέρει απεριόριστους μετασχηματισμούς εικόνων με σταθερό κόστος VPS χωρίς τιμολόγηση ανά αίτημα.
Βασικά χαρακτηριστικά του imgproxy
Επεξεργασία βασισμένη σε URL
Μεταμορφώστε εικόνες δημιουργώντας ένα URL - χωρίς αλλαγές στον κώδικα, χωρίς αναδιαμόρφωση του image pipeline, και χωρίς SDKs για εγκατάσταση στην εφαρμογή σας.
Μετατροπή μορφής
Σερβίρει αυτόματα WebP ή AVIF σε προγράμματα περιήγησης που τα υποστηρίζουν, επιστρέφοντας σε JPEG ή PNG για παλαιότερα προγράμματα-πελάτες.
Υποστήριξη cloud storage
Ανακτήστε εικόνες πηγής απευθείας από S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ή οποιαδήποτε διεύθυνση URL HTTP χωρίς να αντιγράφετε αρχεία στον server.
Image bomb προστασία
Ενσωματωμένοι περιορισμοί στην ανάλυση πηγής και στο μέγεθος αρχείου αποτρέπουν επιθέσεις αποσυμπίεσης που θα μπορούσαν να εξαντλήσουν τη μνήμη του server.
Υπογραφή URL
Οι κρυπτογραφικές υπογραφές URL αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της εγκατάστασης imgproxy σας ως έναν γενικής χρήσης δημόσιο image proxy.
Γιατί να τρέξω imgproxy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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