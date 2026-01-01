Το imgproxy είναι ένας αυτόνομος διακομιστής υψηλής απόδοσης για επεξεργασία εικόνων εν κινήσει. Αντί να γράφετε κώδικα χειρισμού εικόνων στην εφαρμογή σας ή να πληρώνετε τέλη SaaS ανά μετατροπή, αναπτύσσετε το imgproxy μία φορά και μετασχηματίζετε εικόνες μέσω παραμέτρων URL. Αλλάξτε μέγεθος, περικόψτε, μετατρέψτε, προσθέστε υδατογράφημα και βελτιστοποιήστε εικόνες δημιουργώντας ένα URL — δεν απαιτούνται αλλαγές στην αποθήκευση εικόνων ή στη διαδικασία παράδοσης.

Βασισμένο στο libvips, το imgproxy επεξεργάζεται εικόνες σημαντικά πιο γρήγορα από το ImageMagick με χαμηλότερη χρήση μνήμης. Υποστηρίζει JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF και άλλα, με αυτόματη επιλογή μορφής για την καλύτερη αναλογία ποιότητας-προς-μέγεθος. Η αυτο-φιλοξενία σάς προσφέρει απεριόριστους μετασχηματισμούς εικόνων με σταθερό κόστος VPS χωρίς τιμολόγηση ανά αίτημα.