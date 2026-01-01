Το Zenfeed είναι ένας κόμβος πληροφοριών AI ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα κλασικό πρόγραμμα ανάγνωσης RSS με έναν προσωπικό γραμματέα LLM. Αντί να πνίγεστε σε ακατέργαστες ροές, κάθε άρθρο περνάει μέσα από μια διαμορφώσιμη διοχέτευση που συνοψίζει το περιεχόμενο, το ταξινομεί με προσαρμοσμένες προτροπές και το ενσωματώνει σε έναν σημασιολογικό δείκτη τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε σε φυσική γλώσσα. Οι κανόνες παρακολούθησης μετατρέπουν αυθαίρετα θέματα σε επαναλαμβανόμενες εργασίες που παρέχουν προγραμματισμένες ενημερώσεις, περιλήψεις παρακολούθησης ή ειδοποιήσεις webhook όταν εμφανίζεται αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η αυτο-φιλοξενία του Zenfeed στον δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα συνδρομών σας, το ιστορικό ανάγνωσης και το κλειδί API του LLM σας σε υποδομή που ελέγχετε. Το πρότυπο περιλαμβάνει το web UI, τη μηχανή του zenfeed με μόνιμη αποθήκευση και μια ιδιωτική παρουσία RSSHub, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε σε χιλιάδες πηγές που δεν εκθέτουν εγγενείς ροές RSS.