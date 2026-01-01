Αναπτύξτε το Zenfeed με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κόμβος RSS με τεχνητή νοημοσύνη που συνοψίζει, αναζητά σημασιολογικά και δρομολογεί τις ροές σας σε αξιοποιήσιμες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Zenfeed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zenfeed
Το Zenfeed είναι ένας κόμβος πληροφοριών AI ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα κλασικό πρόγραμμα ανάγνωσης RSS με έναν προσωπικό γραμματέα LLM. Αντί να πνίγεστε σε ακατέργαστες ροές, κάθε άρθρο περνάει μέσα από μια διαμορφώσιμη διοχέτευση που συνοψίζει το περιεχόμενο, το ταξινομεί με προσαρμοσμένες προτροπές και το ενσωματώνει σε έναν σημασιολογικό δείκτη τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε σε φυσική γλώσσα. Οι κανόνες παρακολούθησης μετατρέπουν αυθαίρετα θέματα σε επαναλαμβανόμενες εργασίες που παρέχουν προγραμματισμένες ενημερώσεις, περιλήψεις παρακολούθησης ή ειδοποιήσεις webhook όταν εμφανίζεται αντίστοιχο περιεχόμενο.
Η αυτο-φιλοξενία του Zenfeed στον δικό σας VPS διατηρεί τη λίστα συνδρομών σας, το ιστορικό ανάγνωσης και το κλειδί API του LLM σας σε υποδομή που ελέγχετε. Το πρότυπο περιλαμβάνει το web UI, τη μηχανή του zenfeed με μόνιμη αποθήκευση και μια ιδιωτική παρουσία RSSHub, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε σε χιλιάδες πηγές που δεν εκθέτουν εγγενείς ροές RSS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zenfeed
περιλήψεις με AI
Κάθε άρθρο περνάει από ένα LLM που παράγει μια συνοπτική περίληψη, ώστε να μπορείτε να σαρώσετε δεκάδες πηγές σε λίγα λεπτά αντί για ώρες.
Semantic search
Ένας δείκτης embedding σάς επιτρέπει να αναζητάτε το ιστορικό ανάγνωσής σας σε φυσική γλώσσα και να αναδύει σχετικές ιστορίες σε όλες τις ροές και τον χρόνο.
Προγραμματισμένες ενημερώσεις
Διαμορφώστε επαναλαμβανόμενες εργασίες που συντάσσουν καθημερινές ή εβδομαδιαίες περιλήψεις αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και τις παραδίδουν μέσω email ή webhook.
Παρακολούθηση θέματος
Ορίστε κανόνες παρακολούθησης με προσαρμοσμένες προτροπές που ενεργοποιούν ειδοποιήσεις κάθε φορά που νέα άρθρα ταιριάζουν με ένα θέμα, εταιρεία ή λέξη-κλειδί.
Ενσωματωμένο RSSHub
Μια ενσωματωμένη παρουσία RSSHub μετατρέπει χιλιάδες ιστότοπους χωρίς εγγενείς ροές σε συνδρομές που μπορείτε να διοχετεύσετε μέσω του αγωγού AI.
Άνοιγμα MCP server
Λειτουργεί ως server Model Context Protocol ώστε πελάτες AI όπως το Cherry Studio να μπορούν να συνομιλούν απευθείας με την προσωπική βιβλιοθήκη feed σας.
Γιατί να τρέξω Zenfeed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Anki Sync Server Enhanced
Self-hosted Anki sync server με υποστήριξη πολλών χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας και web dashboard