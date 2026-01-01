Εγκατάσταση Prowlarr με ένα κλικ.
Κεντρικός διαχειριστής indexer για το arr stack - διαμορφώνει 500+ indexer Torrent και Usenet μία φορά και τα συγχρονίζει αυτόματα σε όλες τις media apps σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Prowlarr
Το Prowlarr είναι ο κόμβος indexer για το οικοσύστημα αυτοματισμού μέσων arr. Αντί να διαμορφώνετε κάθε tracker και πάροχο Usenet ξεχωριστά σε Sonarr, Radarr, Lidarr και Readarr, τα προσθέτετε μία φορά στο Prowlarr και αυτό συγχρονίζει αυτόματα τη διαμόρφωση σε κάθε συνδεδεμένη εφαρμογή. Με υποστήριξη για πάνω από 500 indexers, ενσωματωμένη παρακολούθηση υγείας και ενσωμάτωση Flaresolverr για ιστότοπους προστατευμένους από Cloudflare, το Prowlarr εξαλείφει την επαναλαμβανόμενη συντήρηση που συνοδεύει ένα media stack πολλαπλών εφαρμογών.
Η εκτέλεση του Prowlarr σε ένα VPS εξασφαλίζει 24/7 ελέγχους υγείας indexer και άμεσο συγχρονισμό σε όλες τις εφαρμογές μέσων σας, με ταχύτητες εταιρικού δικτύου για γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης και μόνιμη αποθήκευση που προστατεύει τα διαπιστευτήρια του ιδιωτικού σας tracker και τους προσαρμοσμένους ορισμούς indexer.
Βασικά χαρακτηριστικά του Prowlarr
Κεντρικοποιημένη διαχείριση ευρετηριαστή
Προσθέστε οποιονδήποτε Torrent tracker ή Usenet indexer μία φορά στο Prowlarr και αυτόματα προωθεί τη διαμόρφωση σε κάθε συνδεδεμένη εφαρμογή arr - δεν απαιτείται διπλή ρύθμιση.
Υποστηρίζονται 500+ Indexers
Οι προδιαμορφωμένοι ορισμοί καλύπτουν εκατοντάδες δημόσιους και ιδιωτικούς trackers και παρόχους Usenet, με υποστήριξη Cardigann YAML για την προσθήκη προσαρμοσμένων πηγών.
Παρακολούθηση υγείας
Το Prowlarr ελέγχει συνεχώς τους indexers και επισημαίνει τις αποτυχίες με λεπτομερείς αναφορές κατάστασης, ώστε να εντοπίζετε τους χαλασμένους trackers πριν σταματήσουν σιωπηλά να αποδίδουν αποτελέσματα.
Flaresolverr Ενσωμάτωση
Η ενσωματωμένη υποστήριξη για το Flaresolverr επιτρέπει στο Prowlarr να παρακάμπτει την προστασία bot του Cloudflare σε indexers που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτα σε αυτοματοποιημένα εργαλεία.
Αναζήτηση και στατιστικά
Εκτελέστε μη αυτόματες αναζητήσεις σε όλους τους indexers ταυτόχρονα και ελέγξτε τον αριθμό ερωτημάτων ανά indexer, τα grab rates και το ιστορικό απόδοσης από ένα ενιαίο dashboard.
Γιατί να τρέξω Prowlarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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