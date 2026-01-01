Το Prowlarr είναι ο κόμβος indexer για το οικοσύστημα αυτοματισμού μέσων arr. Αντί να διαμορφώνετε κάθε tracker και πάροχο Usenet ξεχωριστά σε Sonarr, Radarr, Lidarr και Readarr, τα προσθέτετε μία φορά στο Prowlarr και αυτό συγχρονίζει αυτόματα τη διαμόρφωση σε κάθε συνδεδεμένη εφαρμογή. Με υποστήριξη για πάνω από 500 indexers, ενσωματωμένη παρακολούθηση υγείας και ενσωμάτωση Flaresolverr για ιστότοπους προστατευμένους από Cloudflare, το Prowlarr εξαλείφει την επαναλαμβανόμενη συντήρηση που συνοδεύει ένα media stack πολλαπλών εφαρμογών.

Η εκτέλεση του Prowlarr σε ένα VPS εξασφαλίζει 24/7 ελέγχους υγείας indexer και άμεσο συγχρονισμό σε όλες τις εφαρμογές μέσων σας, με ταχύτητες εταιρικού δικτύου για γρήγορα αποτελέσματα αναζήτησης και μόνιμη αποθήκευση που προστατεύει τα διαπιστευτήρια του ιδιωτικού σας tracker και τους προσαρμοσμένους ορισμούς indexer.