Το Kimai είναι μια ώριμη εφαρμογή open-source time tracking που προσφέρει σε freelancers, agencies και επιχειρήσεις έναν αξιόπιστο τρόπο καταγραφής χρεώσιμων ωρών, διαχείρισης έργων πελατών και έκδοσης ακριβών τιμολογίων. Με ένα καθαρό web interface, υποστήριξη πολλών χρηστών και δικαιώματα βάσει ρόλων, κλιμακώνεται από έναν solo developer που παρακολουθεί τον δικό του χρόνο έως μια agency που συντονίζει δεκάδες μέλη ομάδας σε πολλούς πελάτες.

Σε αντίθεση με τα εργαλεία SaaS time tracking που χρεώνουν ανά θέση, η αυτο-φιλοξενία του Kimai στο δικό σας VPS σημαίνει μηδενικά επαναλαμβανόμενα κόστη συνδρομής και πλήρη ιδιοκτησία των αρχείων χρόνου και των δεδομένων χρέωσής σας. Αυτό το template περιλαμβάνει MySQL για ανθεκτική αποθήκευση έτοιμη για παραγωγή.