Αναπτύξτε το Kimai με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα καταγραφής χρόνου για ελεύθερους επαγγελματίες, πρακτορεία και ομάδες, για την καταγραφή χρεώσιμων ωρών και τη δημιουργία τιμολογίων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kimai
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kimai
Το Kimai είναι μια ώριμη εφαρμογή open-source time tracking που προσφέρει σε freelancers, agencies και επιχειρήσεις έναν αξιόπιστο τρόπο καταγραφής χρεώσιμων ωρών, διαχείρισης έργων πελατών και έκδοσης ακριβών τιμολογίων. Με ένα καθαρό web interface, υποστήριξη πολλών χρηστών και δικαιώματα βάσει ρόλων, κλιμακώνεται από έναν solo developer που παρακολουθεί τον δικό του χρόνο έως μια agency που συντονίζει δεκάδες μέλη ομάδας σε πολλούς πελάτες.
Σε αντίθεση με τα εργαλεία SaaS time tracking που χρεώνουν ανά θέση, η αυτο-φιλοξενία του Kimai στο δικό σας VPS σημαίνει μηδενικά επαναλαμβανόμενα κόστη συνδρομής και πλήρη ιδιοκτησία των αρχείων χρόνου και των δεδομένων χρέωσής σας. Αυτό το template περιλαμβάνει MySQL για ανθεκτική αποθήκευση έτοιμη για παραγωγή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kimai
Παρακολούθηση χρεώσιμων ωρών
Ξεκινήστε και σταματήστε χρονόμετρα ή καταχωρίστε ώρες χειροκίνητα για οποιονδήποτε πελάτη, έργο ή δραστηριότητα για ακριβή αρχεία χρέωσης.
Δημιουργία τιμολογίου
Δημιουργήστε τιμολόγια απευθείας από καταχωρήσεις καταγραφής χρόνου χωρίς εξαγωγή σε ξεχωριστό εργαλείο.
Λεπτομερείς αναφορές
Φιλτράρετε αναφορές ανά χρήστη, έργο, πελάτη ή εύρος ημερομηνιών για να κατανοήσετε την αξιοποίηση και να υποστηρίξετε την τιμολόγηση πελατών.
Plugin επεκτασιμότητα
Επεκτείνετε το Kimai με πρόσθετα της κοινότητας για προσαρμοσμένες ροές εργασίας, ενσωματώσεις και επιπλέον μορφές εξαγωγής.
Γιατί να τρέξω Kimai στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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