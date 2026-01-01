Αναπτύξτε το OpenTTD με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source multiplayer game server για το κλασικό Transport Tycoon Deluxe, υποστηρίζοντας έως και 255 ταυτόχρονους παίκτες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenTTD
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenTTD
Το OpenTTD είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα επανυλοποίηση του Transport Tycoon Deluxe, του εμβληματικού παιχνιδιού προσομοίωσης μεταφορών. Λειτουργώντας ως αποκλειστικός multiplayer server, επιτρέπει έως και 255 παίκτες να χτίζουν και να ανταγωνίζονται ταυτόχρονα σε οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και εναέρια δίκτυα σε χάρτες που δημιουργούνται διαδικαστικά ή είναι χειροποίητοι. Δεκαετίες κοινοτικής ανάπτυξης έχουν προσθέσει νέους τύπους χαρτών, βελτιωμένους αντιπάλους AI και ένα πλούσιο οικοσύστημα πακέτων περιεχομένου NewGRF για οχήματα, βιομηχανίες και στυλ πόλεων.
Η φιλοξενία του δικού σας OpenTTD server σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού, στα mods, στην πρόσβαση των παικτών και στην ορατότητα του server - είτε θέλετε ένα ιδιωτικό παιχνίδι με φίλους είτε έναν δημόσια καταχωρημένο server που να είναι ανιχνεύσιμος μέσω του OpenTTD Game Coordinator.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenTTD
Μαζική υποστήριξη πολλαπλών παικτών
Φιλοξενεί έως και 255 ταυτόχρονους παίκτες με ενσωματωμένη υποστήριξη για δημόσιες, μόνο με πρόσκληση και προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης λειτουργίες παιχνιδιού.
Υποστήριξη mod NewGRF
Επεκτείνετε τον server σας με πακέτα περιεχομένου NewGRF που δημιουργήθηκαν από την κοινότητα και προσθέτουν νέα οχήματα, βιομηχανίες, τύπους εδάφους και οπτικά στυλ.
Διατήρηση αποθηκευμένου παιχνιδιού
Τα διαμορφώσιμα διαστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ένας μόνιμος όγκος δεδομένων προστατεύουν την πρόοδο του παιχνιδιού και επιτρέπουν την εύκολη επαναφορά σε οποιαδήποτε προηγούμενη συνεδρία.
Δημόσια ανακάλυψη server
Καταχωρίζεται αυτόματα στον OpenTTD Game Coordinator ώστε παίκτες από όλο τον κόσμο να μπορούν να βρουν και να συνδεθούν στον server σας μέσω του in-game server browser.
Κλασικό gameplay αναβιωμένο
Πιστή αναδημιουργία του Transport Tycoon Deluxe με δεκαετίες βελτιώσεων στο gameplay, νέους δημιουργούς χαρτών και βελτιωμένους αντιπάλους AI.
Γιατί να τρέξω OpenTTD στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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