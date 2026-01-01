Έκπτωση έως 69% για OpenTTD

Αναπτύξτε το OpenTTD με εγκατάσταση ενός κλικ.

Open-source multiplayer game server για το κλασικό Transport Tycoon Deluxe, υποστηρίζοντας έως και 255 ταυτόχρονους παίκτες.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το OpenTTD με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenTTD

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenTTD

Το OpenTTD είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα επανυλοποίηση του Transport Tycoon Deluxe, του εμβληματικού παιχνιδιού προσομοίωσης μεταφορών. Λειτουργώντας ως αποκλειστικός multiplayer server, επιτρέπει έως και 255 παίκτες να χτίζουν και να ανταγωνίζονται ταυτόχρονα σε οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και εναέρια δίκτυα σε χάρτες που δημιουργούνται διαδικαστικά ή είναι χειροποίητοι. Δεκαετίες κοινοτικής ανάπτυξης έχουν προσθέσει νέους τύπους χαρτών, βελτιωμένους αντιπάλους AI και ένα πλούσιο οικοσύστημα πακέτων περιεχομένου NewGRF για οχήματα, βιομηχανίες και στυλ πόλεων.

Η φιλοξενία του δικού σας OpenTTD server σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού, στα mods, στην πρόσβαση των παικτών και στην ορατότητα του server - είτε θέλετε ένα ιδιωτικό παιχνίδι με φίλους είτε έναν δημόσια καταχωρημένο server που να είναι ανιχνεύσιμος μέσω του OpenTTD Game Coordinator.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του OpenTTD

Μαζική υποστήριξη πολλαπλών παικτών

Φιλοξενεί έως και 255 ταυτόχρονους παίκτες με ενσωματωμένη υποστήριξη για δημόσιες, μόνο με πρόσκληση και προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης λειτουργίες παιχνιδιού.

Υποστήριξη mod NewGRF

Επεκτείνετε τον server σας με πακέτα περιεχομένου NewGRF που δημιουργήθηκαν από την κοινότητα και προσθέτουν νέα οχήματα, βιομηχανίες, τύπους εδάφους και οπτικά στυλ.

Διατήρηση αποθηκευμένου παιχνιδιού

Τα διαμορφώσιμα διαστήματα αυτόματης αποθήκευσης και ένας μόνιμος όγκος δεδομένων προστατεύουν την πρόοδο του παιχνιδιού και επιτρέπουν την εύκολη επαναφορά σε οποιαδήποτε προηγούμενη συνεδρία.

Δημόσια ανακάλυψη server

Καταχωρίζεται αυτόματα στον OpenTTD Game Coordinator ώστε παίκτες από όλο τον κόσμο να μπορούν να βρουν και να συνδεθούν στον server σας μέσω του in-game server browser.

Κλασικό gameplay αναβιωμένο

Πιστή αναδημιουργία του Transport Tycoon Deluxe με δεκαετίες βελτιώσεων στο gameplay, νέους δημιουργούς χαρτών και βελτιωμένους αντιπάλους AI.

Γιατί να τρέξω OpenTTD στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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