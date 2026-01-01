Το OpenTTD είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα επανυλοποίηση του Transport Tycoon Deluxe, του εμβληματικού παιχνιδιού προσομοίωσης μεταφορών. Λειτουργώντας ως αποκλειστικός multiplayer server, επιτρέπει έως και 255 παίκτες να χτίζουν και να ανταγωνίζονται ταυτόχρονα σε οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και εναέρια δίκτυα σε χάρτες που δημιουργούνται διαδικαστικά ή είναι χειροποίητοι. Δεκαετίες κοινοτικής ανάπτυξης έχουν προσθέσει νέους τύπους χαρτών, βελτιωμένους αντιπάλους AI και ένα πλούσιο οικοσύστημα πακέτων περιεχομένου NewGRF για οχήματα, βιομηχανίες και στυλ πόλεων.

Η φιλοξενία του δικού σας OpenTTD server σε ένα VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού, στα mods, στην πρόσβαση των παικτών και στην ορατότητα του server - είτε θέλετε ένα ιδιωτικό παιχνίδι με φίλους είτε έναν δημόσια καταχωρημένο server που να είναι ανιχνεύσιμος μέσω του OpenTTD Game Coordinator.