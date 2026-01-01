Αναπτύξτε το Kiwix-serve με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted αναγνώστης εκτός σύνδεσης για Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange και χιλιάδες αρχεία ZIM.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kiwix-serve
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kiwix-serve
Το Kiwix-serve είναι ο επίσημος HTTP server από το Kiwix project που μετατρέπει τα ZIM archives σε μια γρήγορη, αναζητήσιμη, προσβάσιμη από browser βιβλιοθήκη. Το ZIM είναι μια ανοιχτή συμπιεσμένη μορφή αρχείου που καταγράφει ολόκληρους ιστότοπους — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy και εκατοντάδες άλλους — για πλήρη ανάγνωση εκτός σύνδεσης.
Η αυτο-φιλοξενία του Kiwix-serve σε ένα VPS σας δίνει μια μόνιμη, πάντα online βιβλιοθήκη αναφοράς που δεν εξαρτάται από το δημόσιο internet, τη διαθεσιμότητα του αρχικού ιστότοπου ή τα upstream paywalls. Ρίξτε αρχεία ZIM στον data volume από την επίσημη Kiwix library και ο server τα hot-reloads, εκθέτοντας ένα ενοποιημένο web interface με full-text search σε κάθε archive που φορτώνετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kiwix-serve
Hot-reload ZIM βιβλιοθήκη
Τοποθετήστε νέα αρχεία ZIM στον τόμο δεδομένων και το kiwix-serve τα αναγνωρίζει αυτόματα με την ενσωματωμένη παρακολούθηση βιβλιοθήκης — δεν απαιτούνται επανεκκινήσεις.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε κάθε φορτωμένο αρχείο με ένα ενσωματωμένο ευρετήριο πλήρους κειμένου, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πρότασης κατά την πληκτρολόγηση για γρήγορες αναζητήσεις σε όλη τη Wikipedia ή οποιοδήποτε άλλο ZIM.
Δικό σας περιεχόμενο
Επιλέξτε οποιοδήποτε ZIM από τον επίσημο κατάλογο του Kiwix - πλήρη Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange dumps, MDN, Khan Academy, TED, και πολλά άλλα αρχεία αναφοράς.
Προσαρμοσμένο για ανάγνωση εκτός σύνδεσης
Η συμπίεση ZIM διατηρεί τον αποθηκευτικό χώρο χαμηλό και τις αναζητήσεις γρήγορες, έτσι ένα μόνο VPS μπορεί να εξυπηρετήσει τεράστια αρχεία αναφοράς χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.
Ενσωματωμένος κατάλογος OPDS
Διαθέτει ένα OPDS feed της βιβλιοθήκης σας, ώστε οι αναγνώστες Kiwix για κινητά και υπολογιστές να μπορούν να ανακαλύψουν και να κατεβάσουν τίτλους απευθείας από τον server σας.
Αυτοεκκινήθηκε κατά την πρώτη εκκίνηση
Μια προαιρετική διεύθυνση URL λήψης ZIM ανακτά αυτόματα το πρώτο αρχείο σας κατά την ανάπτυξη, έτσι ο server είναι προσβάσιμος τη στιγμή που γίνεται online.
Γιατί να τρέξω Kiwix-serve στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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