Το Kiwix-serve είναι ο επίσημος HTTP server από το Kiwix project που μετατρέπει τα ZIM archives σε μια γρήγορη, αναζητήσιμη, προσβάσιμη από browser βιβλιοθήκη. Το ZIM είναι μια ανοιχτή συμπιεσμένη μορφή αρχείου που καταγράφει ολόκληρους ιστότοπους — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy και εκατοντάδες άλλους — για πλήρη ανάγνωση εκτός σύνδεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Kiwix-serve σε ένα VPS σας δίνει μια μόνιμη, πάντα online βιβλιοθήκη αναφοράς που δεν εξαρτάται από το δημόσιο internet, τη διαθεσιμότητα του αρχικού ιστότοπου ή τα upstream paywalls. Ρίξτε αρχεία ZIM στον data volume από την επίσημη Kiwix library και ο server τα hot-reloads, εκθέτοντας ένα ενοποιημένο web interface με full-text search σε κάθε archive που φορτώνετε.