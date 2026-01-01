Έκπτωση έως 69% για Kiwix-serve

Αναπτύξτε το Kiwix-serve με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Self-hosted αναγνώστης εκτός σύνδεσης για Wikipedia, Gutenberg, Stack Exchange και χιλιάδες αρχεία ZIM.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Kiwix-serve με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kiwix-serve

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
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Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
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4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
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7,79/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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10,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
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16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kiwix-serve

Το Kiwix-serve είναι ο επίσημος HTTP server από το Kiwix project που μετατρέπει τα ZIM archives σε μια γρήγορη, αναζητήσιμη, προσβάσιμη από browser βιβλιοθήκη. Το ZIM είναι μια ανοιχτή συμπιεσμένη μορφή αρχείου που καταγράφει ολόκληρους ιστότοπους — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy και εκατοντάδες άλλους — για πλήρη ανάγνωση εκτός σύνδεσης.

Η αυτο-φιλοξενία του Kiwix-serve σε ένα VPS σας δίνει μια μόνιμη, πάντα online βιβλιοθήκη αναφοράς που δεν εξαρτάται από το δημόσιο internet, τη διαθεσιμότητα του αρχικού ιστότοπου ή τα upstream paywalls. Ρίξτε αρχεία ZIM στον data volume από την επίσημη Kiwix library και ο server τα hot-reloads, εκθέτοντας ένα ενοποιημένο web interface με full-text search σε κάθε archive που φορτώνετε.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Kiwix-serve

Hot-reload ZIM βιβλιοθήκη

Τοποθετήστε νέα αρχεία ZIM στον τόμο δεδομένων και το kiwix-serve τα αναγνωρίζει αυτόματα με την ενσωματωμένη παρακολούθηση βιβλιοθήκης — δεν απαιτούνται επανεκκινήσεις.

Αναζήτηση πλήρους κειμένου

Αναζητήστε σε κάθε φορτωμένο αρχείο με ένα ενσωματωμένο ευρετήριο πλήρους κειμένου, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πρότασης κατά την πληκτρολόγηση για γρήγορες αναζητήσεις σε όλη τη Wikipedia ή οποιοδήποτε άλλο ZIM.

Δικό σας περιεχόμενο

Επιλέξτε οποιοδήποτε ZIM από τον επίσημο κατάλογο του Kiwix - πλήρη Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange dumps, MDN, Khan Academy, TED, και πολλά άλλα αρχεία αναφοράς.

Προσαρμοσμένο για ανάγνωση εκτός σύνδεσης

Η συμπίεση ZIM διατηρεί τον αποθηκευτικό χώρο χαμηλό και τις αναζητήσεις γρήγορες, έτσι ένα μόνο VPS μπορεί να εξυπηρετήσει τεράστια αρχεία αναφοράς χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις.

Ενσωματωμένος κατάλογος OPDS

Διαθέτει ένα OPDS feed της βιβλιοθήκης σας, ώστε οι αναγνώστες Kiwix για κινητά και υπολογιστές να μπορούν να ανακαλύψουν και να κατεβάσουν τίτλους απευθείας από τον server σας.

Αυτοεκκινήθηκε κατά την πρώτη εκκίνηση

Μια προαιρετική διεύθυνση URL λήψης ZIM ανακτά αυτόματα το πρώτο αρχείο σας κατά την ανάπτυξη, έτσι ο server είναι προσβάσιμος τη στιγμή που γίνεται online.

Γιατί να τρέξω Kiwix-serve στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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