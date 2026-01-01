Έκπτωση έως 69% για Snipe-IT

Αναπτύξτε το Snipe-IT με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Δωρεάν διαχείριση περιουσιακών στοιχείων IT ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση υλικού, αδειών λογισμικού και απόσβεσης σε όλο τον οργανισμό σας.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Snipe-IT με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Snipe-IT

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Snipe-IT

Το Snipe-IT είναι ένα ισχυρό, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής, βασισμένο στο Laravel, που βοηθά τους οργανισμούς να παρακολουθούν υλικούς πόρους, άδειες λογισμικού, αξεσουάρ και αναλώσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Με πάνω από 13.000 αστέρια στο GitHub, παρέχει λειτουργίες εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων ροών εργασίας check-in/check-out, παρακολούθησης αποσβέσεων, διαχείρισης εγγυήσεων και ολοκληρωμένης αναφοράς — όλα αυτά χωρίς ακριβά τέλη αδειοδότησης.

Η αυτο-φιλοξενία του Snipe-IT στο VPS σας, σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία ευαίσθητων δεδομένων περιουσιακών στοιχείων και αδειών, χωρίς επαναλαμβανόμενα κόστη per-user ή per-asset. Η υλοποίηση που υποστηρίζεται από MariaDB κλιμακώνεται από μικρές ομάδες σε μεγάλες επιχειρήσεις, χειριζόμενη χιλιάδες περιουσιακά στοιχεία, διατηρώντας παράλληλα γρήγορα ερωτήματα για barcode scanning, αναφορές και ενσωματώσεις REST API.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Snipe-IT

Είσοδος/έξοδος περιουσιακών στοιχείων

Παρακολουθήστε ακριβώς ποιος έχει ποιο περιουσιακό στοιχείο ανά πάσα στιγμή με μια βελτιωμένη ροή εργασιών check-in και check-out και αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email.

Διαχείριση Αδειών

Διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας χρήσης λογισμικού, τον αριθμό των θέσεων και τις ημερομηνίες ανανέωσης για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση και να αποτρέψετε την υπερ- ή υπο-αδειοδότηση.

Παρακολούθηση Απόσβεσης

Υπολογίστε τις αποσβέσεις παγίων χρησιμοποιώντας τη γραμμική μέθοδο ή τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης για ακριβή οικονομική αναφορά και λογιστική.

Barcode και QR Codes

Δημιουργήστε και σαρώστε γραμμωτούς κώδικες ή κωδικούς QR για κάθε στοιχείο, επιτρέποντας γρήγορους φυσικούς ελέγχους και διαχείριση αποθεμάτων φιλική προς κινητά.

REST API και Αναφορές

Εξαγωγή δεδομένων σε CSV ή Excel και ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα μέσω ενός πλήρους REST API για αυτοματοποίηση και workflows business intelligence.

Γιατί να τρέξω Snipe-IT στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη

Atlas CMMS

Atlas CMMS

Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων

Επιλογή
BunkerM

BunkerM

Ολοκληρωμένος Mosquitto MQTT broker με web UI, επεξεργαστή ACL και ζωντανή παρακολούθηση

Επιλογή
DDNS Updater

DDNS Updater

Self-hosted δυναμικός ενημερωτής DNS για 40+ παρόχους, λειτουργεί ως headless agent

Επιλογή
Δείτε όλες τις εφαρμογές

Μας ενδιαφέρει το απόρρητό σας

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της και για τη λήψη δεδομένων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με αυτή, καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Με την αποδοχή, συμφωνείτε με την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας για σκοπούς διαφήμισης, εξατομίκευση και αναλυτικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.