Το Snipe-IT είναι ένα ισχυρό, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής, βασισμένο στο Laravel, που βοηθά τους οργανισμούς να παρακολουθούν υλικούς πόρους, άδειες λογισμικού, αξεσουάρ και αναλώσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Με πάνω από 13.000 αστέρια στο GitHub, παρέχει λειτουργίες εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων ροών εργασίας check-in/check-out, παρακολούθησης αποσβέσεων, διαχείρισης εγγυήσεων και ολοκληρωμένης αναφοράς — όλα αυτά χωρίς ακριβά τέλη αδειοδότησης.

Η αυτο-φιλοξενία του Snipe-IT στο VPS σας, σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία ευαίσθητων δεδομένων περιουσιακών στοιχείων και αδειών, χωρίς επαναλαμβανόμενα κόστη per-user ή per-asset. Η υλοποίηση που υποστηρίζεται από MariaDB κλιμακώνεται από μικρές ομάδες σε μεγάλες επιχειρήσεις, χειριζόμενη χιλιάδες περιουσιακά στοιχεία, διατηρώντας παράλληλα γρήγορα ερωτήματα για barcode scanning, αναφορές και ενσωματώσεις REST API.