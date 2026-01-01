Αναπτύξτε το Snipe-IT με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Δωρεάν διαχείριση περιουσιακών στοιχείων IT ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση υλικού, αδειών λογισμικού και απόσβεσης σε όλο τον οργανισμό σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Snipe-IT
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Snipe-IT
Το Snipe-IT είναι ένα ισχυρό, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής, βασισμένο στο Laravel, που βοηθά τους οργανισμούς να παρακολουθούν υλικούς πόρους, άδειες λογισμικού, αξεσουάρ και αναλώσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Με πάνω από 13.000 αστέρια στο GitHub, παρέχει λειτουργίες εταιρικού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων ροών εργασίας check-in/check-out, παρακολούθησης αποσβέσεων, διαχείρισης εγγυήσεων και ολοκληρωμένης αναφοράς — όλα αυτά χωρίς ακριβά τέλη αδειοδότησης.
Η αυτο-φιλοξενία του Snipe-IT στο VPS σας, σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία ευαίσθητων δεδομένων περιουσιακών στοιχείων και αδειών, χωρίς επαναλαμβανόμενα κόστη per-user ή per-asset. Η υλοποίηση που υποστηρίζεται από MariaDB κλιμακώνεται από μικρές ομάδες σε μεγάλες επιχειρήσεις, χειριζόμενη χιλιάδες περιουσιακά στοιχεία, διατηρώντας παράλληλα γρήγορα ερωτήματα για barcode scanning, αναφορές και ενσωματώσεις REST API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Snipe-IT
Είσοδος/έξοδος περιουσιακών στοιχείων
Παρακολουθήστε ακριβώς ποιος έχει ποιο περιουσιακό στοιχείο ανά πάσα στιγμή με μια βελτιωμένη ροή εργασιών check-in και check-out και αυτόματες ειδοποιήσεις μέσω email.
Διαχείριση Αδειών
Διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας χρήσης λογισμικού, τον αριθμό των θέσεων και τις ημερομηνίες ανανέωσης για να διατηρήσετε τη συμμόρφωση και να αποτρέψετε την υπερ- ή υπο-αδειοδότηση.
Παρακολούθηση Απόσβεσης
Υπολογίστε τις αποσβέσεις παγίων χρησιμοποιώντας τη γραμμική μέθοδο ή τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης για ακριβή οικονομική αναφορά και λογιστική.
Barcode και QR Codes
Δημιουργήστε και σαρώστε γραμμωτούς κώδικες ή κωδικούς QR για κάθε στοιχείο, επιτρέποντας γρήγορους φυσικούς ελέγχους και διαχείριση αποθεμάτων φιλική προς κινητά.
REST API και Αναφορές
Εξαγωγή δεδομένων σε CSV ή Excel και ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα μέσω ενός πλήρους REST API για αυτοματοποίηση και workflows business intelligence.
Γιατί να τρέξω Snipe-IT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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