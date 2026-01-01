Το Mastodon είναι το κορυφαίο ομοσπονδιακό κοινωνικό δίκτυο ανοιχτού κώδικα — το μεγαλύτερο έργο στο fediverse του ActivityPub, με χιλιάδες ανεξάρτητα λειτουργούσες instances και δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Μοιάζει και λειτουργεί σαν μια οικεία πλατφόρμα microblogging, αλλά κάθε server ανήκει, εποπτεύεται και λειτουργεί από κάποιον διαφορετικό, και οι χρήστες σε οποιονδήποτε server μπορούν να ακολουθούν και να συνομιλούν με χρήστες σε οποιονδήποτε άλλο server.

Η λειτουργία της δικής σας Mastodon instance σε ένα VPS σας δίνει ένα μόνιμο σπίτι στο fediverse — ένα που ελέγχετε πλήρως. Εσείς ορίζετε τους κανόνες, επιλέγετε ποιος μπορεί να εγγραφεί, αποφασίζετε ποιος ομοσπονδιοποιείται με ποιον, και κατέχετε τα δεδομένα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς αλγοριθμική ροή, και χωρίς πλατφόρμα τρίτου μέρους που μπορεί να αλλάξει τους όρους αύριο.