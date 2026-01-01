Αναπτύξτε το Mastodon με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη, ομοσπονδιακή πλατφόρμα microblogging που συνδέεται με ένα παγκόσμιο δίκτυο ανεξάρτητα ιδιόκτητων servers.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mastodon
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mastodon
Το Mastodon είναι το κορυφαίο ομοσπονδιακό κοινωνικό δίκτυο ανοιχτού κώδικα — το μεγαλύτερο έργο στο fediverse του ActivityPub, με χιλιάδες ανεξάρτητα λειτουργούσες instances και δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Μοιάζει και λειτουργεί σαν μια οικεία πλατφόρμα microblogging, αλλά κάθε server ανήκει, εποπτεύεται και λειτουργεί από κάποιον διαφορετικό, και οι χρήστες σε οποιονδήποτε server μπορούν να ακολουθούν και να συνομιλούν με χρήστες σε οποιονδήποτε άλλο server.
Η λειτουργία της δικής σας Mastodon instance σε ένα VPS σας δίνει ένα μόνιμο σπίτι στο fediverse — ένα που ελέγχετε πλήρως. Εσείς ορίζετε τους κανόνες, επιλέγετε ποιος μπορεί να εγγραφεί, αποφασίζετε ποιος ομοσπονδιοποιείται με ποιον, και κατέχετε τα δεδομένα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς αλγοριθμική ροή, και χωρίς πλατφόρμα τρίτου μέρους που μπορεί να αλλάξει τους όρους αύριο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mastodon
ActivityPub federation
Υποστηρίζει το πρότυπο W3C ActivityPub, έτσι η εγκατάστασή σας διαλειτουργεί με κάθε άλλο Mastodon server, Pleroma, Misskey, και το ευρύτερο fediverse.
Χρονολογική σειρά
Οι αναρτήσεις εμφανίζονται με τη σειρά που στάλθηκαν — χωρίς αλγοριθμική κατάταξη, χωρίς προτεινόμενες διαφημίσεις, χωρίς ανακατεμένη ροή που να ανταγωνίζεται για engagement.
Μέτριαση σε επίπεδο server
Οι καθορισμένοι από τον ιδιοκτήτη κανόνες κοινότητας, οι προειδοποιήσεις περιεχομένου και οι αποκλεισμοί σε επίπεδο εγκατάστασης σάς επιτρέπουν να καλλιεργήσετε μια κοινότητα με τον τόνο που επιθυμείτε.
Πλούσιος συντάκτης αναρτήσεων
Έως 500 χαρακτήρες ανά ανάρτηση (ρυθμιζόμενο), δημοσκοπήσεις, συνημμένα πολυμέσα, προειδοποιήσεις περιεχομένου, κείμενο alt και προσαρμόσιμη ορατότητα ανά ανάρτηση.
Ανοιχτό API και πελάτες
Ώριμα REST και streaming APIs τροφοδοτούν ένα ευρύ οικοσύστημα πελατών για κινητά και υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εφαρμογών Mastodon για iOS και Android.
Γιατί να τρέξω Mastodon στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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