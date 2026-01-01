Αναπτύξτε το Jelly-Clipper με ένα κλικ.
Self-hosted συνοδευτική εφαρμογή για το Jellyfin που δημιουργεί, μοιράζεται και διαχειρίζεται βίντεο κλιπ από την βιβλιοθήκη πολυμέσων σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jelly-Clipper
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jelly-Clipper
Το Jelly-Clipper είναι ένα web companion ανοιχτού κώδικα για το Jellyfin που μετατρέπει οποιαδήποτε στιγμή στην βιβλιοθήκη πολυμέσων σας σε ένα κλιπ που μπορεί να κοινοποιηθεί. Επικολλήστε ένα URL βίντεο του Jellyfin, επιλέξτε ένα σημείο έναρξης και λήξης, και το Jelly-Clipper δημιουργεί ένα μόνιμο κλιπ που αποθηκεύεται μαζί με τη βιβλιοθήκη σας και είναι προσβάσιμο σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη του Jellyfin στην εγκατάστασή σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Jelly-Clipper σε ένα VPS διατηρεί τα κλιπ, τα ληφθέντα αρχεία πηγής και τη βάση δεδομένων SQLite σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς μεταφορτώσεις τρίτων, χωρίς δημόσιες υπηρεσίες κοινής χρήσης, και μια προγραμματισμένη εργασία cron που ανακτά αυτόματα τον χώρο αποθήκευσης εκκαθαρίζοντας τα προσωρινά αποθηκευμένα πρωτότυπα που είναι παλαιότερα από το παράθυρο διατήρησής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jelly-Clipper
Αποκοπή βάσει URL
Επικολλήστε μια διεύθυνση URL βίντεο Jellyfin και ορίστε χρονικές σημάνσεις έναρξης και λήξης για να δημιουργήσετε ένα κλιπ χωρίς να φύγετε από το πρόγραμμα περιήγησης.
Έλεγχος ταυτότητας Jellyfin
Επαναχρησιμοποιεί λογαριασμούς χρηστών Jellyfin ώστε μόνο τα μέλη της εγκατάστασης Jellyfin σας να μπορούν να προβάλλουν, να δημιουργούν ή να διαχειρίζονται κλιπ.
Μόνιμη βιβλιοθήκη αποκομμάτων
Τα αποθηκευμένα αποσπάσματα παραμένουν επ' αόριστον σε κάθε προφίλ χρήστη με κοινόχρηστους συνδέσμους προσβάσιμους στην υπόλοιπη εγκατάσταση.
Έξυπνη τοπική αναπαραγωγή
Ανιχνεύει πότε το αρχικό αρχείο πολυμέσων είναι προσαρτημένο τοπικά και το αναπαράγει απευθείας για να παρακάμψει περιττές λήψεις ή μετακωδικοποιήσεις.
Αυτοματοποιημένος καθαρισμός
Ένα διαμορφώσιμο cron job αφαιρεί τα ληφθέντα αρχεία πηγής μετά από ένα παράθυρο διατήρησης, έτσι ώστε ο όγκος των βίντεο να παραμένει υπό έλεγχο.
Γιατί να τρέξω Jelly-Clipper στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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