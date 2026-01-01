Το Jelly-Clipper είναι ένα web companion ανοιχτού κώδικα για το Jellyfin που μετατρέπει οποιαδήποτε στιγμή στην βιβλιοθήκη πολυμέσων σας σε ένα κλιπ που μπορεί να κοινοποιηθεί. Επικολλήστε ένα URL βίντεο του Jellyfin, επιλέξτε ένα σημείο έναρξης και λήξης, και το Jelly-Clipper δημιουργεί ένα μόνιμο κλιπ που αποθηκεύεται μαζί με τη βιβλιοθήκη σας και είναι προσβάσιμο σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη του Jellyfin στην εγκατάστασή σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Jelly-Clipper σε ένα VPS διατηρεί τα κλιπ, τα ληφθέντα αρχεία πηγής και τη βάση δεδομένων SQLite σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς μεταφορτώσεις τρίτων, χωρίς δημόσιες υπηρεσίες κοινής χρήσης, και μια προγραμματισμένη εργασία cron που ανακτά αυτόματα τον χώρο αποθήκευσης εκκαθαρίζοντας τα προσωρινά αποθηκευμένα πρωτότυπα που είναι παλαιότερα από το παράθυρο διατήρησής σας.