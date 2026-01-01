Το Convos είναι ένα πλήρως self-hosted, πάντα ενεργό IRC client που τρέχει στον server σας και παραμένει συνδεδεμένο σε δίκτυα IRC όλο το εικοσιτετράωρο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς IRC clients που αποσυνδέονται όταν τους κλείνετε, το Convos διατηρεί μόνιμες συνδέσεις ώστε να μην χάνετε ποτέ ένα μήνυμα - ακόμα και όταν οι συσκευές σας είναι εκτός σύνδεσης.

Αποκτήστε πρόσβαση στις συνομιλίες σας στο IRC από οποιοδήποτε browser χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό. Το Convos αποθηκεύει το πλήρες ιστορικό συνομιλιών σας, υποστηρίζει πολλούς χρήστες και δίκτυα, και παρέχει ένα καθαρό, μοντέρνο interface σχεδιασμένο τόσο για περιστασιακούς συνομιλητές όσο και για μακροχρόνιες κοινότητες IRC. Το self-hosting σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα σας και στην πρόσβαση των χρηστών.