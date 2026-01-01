Αναπτύξτε Convos με ένα κλικ.
Σύγχρονος browser-based IRC client που σας κρατάει συνεχώς συνδεδεμένους σε δίκτυα chat από οποιαδήποτε συσκευή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Convos
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Convos
Το Convos είναι ένα πλήρως self-hosted, πάντα ενεργό IRC client που τρέχει στον server σας και παραμένει συνδεδεμένο σε δίκτυα IRC όλο το εικοσιτετράωρο. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς IRC clients που αποσυνδέονται όταν τους κλείνετε, το Convos διατηρεί μόνιμες συνδέσεις ώστε να μην χάνετε ποτέ ένα μήνυμα - ακόμα και όταν οι συσκευές σας είναι εκτός σύνδεσης.
Αποκτήστε πρόσβαση στις συνομιλίες σας στο IRC από οποιοδήποτε browser χωρίς να εγκαταστήσετε λογισμικό. Το Convos αποθηκεύει το πλήρες ιστορικό συνομιλιών σας, υποστηρίζει πολλούς χρήστες και δίκτυα, και παρέχει ένα καθαρό, μοντέρνο interface σχεδιασμένο τόσο για περιστασιακούς συνομιλητές όσο και για μακροχρόνιες κοινότητες IRC. Το self-hosting σάς δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα σας και στην πρόσβαση των χρηστών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Convos
Πάντα ενεργές συνδέσεις
Το Convos λειτουργεί στο VPS σας 24/7, παραμένοντας συνδεδεμένο με δίκτυα IRC, ώστε τα μηνύματα να καταγράφονται και να σας περιμένουν κάθε φορά που συνδέεστε.
Πλήρες ιστορικό συνομιλιών
Όλα τα μηνύματα αποθηκεύονται στον server και είναι διαθέσιμα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης, παρέχοντάς σας ένα ιστορικό με δυνατότητα αναζήτησης σε κάθε κανάλι και συνομιλία.
Πολυδικτυακή υποστήριξη
Συνδεθείτε σε πολλά δίκτυα IRC ταυτόχρονα και διαχειριστείτε όλα τα κανάλια και τα απευθείας μηνύματα από ένα ενιαίο περιβάλλον.
Χωρίς εγκατάσταση λογισμικού
Αποκτήστε πρόσβαση στον πελάτη IRC σας εξ ολοκλήρου μέσω ενός browser — χωρίς να απαιτείται εφαρμογή desktop, plugin ή διαμόρφωση σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε.
Έτοιμο για πολλούς χρήστες
Προσκαλέστε μέλη της ομάδας ή φίλους για να μοιραστούν την εγκατάσταση Convos σας, ο καθένας με τους δικούς του ανεξάρτητους λογαριασμούς και τις ρυθμίσεις δικτύου.
Γιατί να τρέξω Convos στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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