Το Papra είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και εύκολη ανάκτηση προσωπικών και οργανωτικών εγγράφων — αποδείξεις, εγγυήσεις, συμβόλαια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να κρατήσετε. Σε αντίθεση με τις φουσκωμένες λύσεις DMS, το Papra εστιάζει στην απλότητα: ανεβάστε έγγραφα, προσθέστε ετικέτες, αναζητήστε τα και βρείτε τα ξανά χρόνια αργότερα.

Η αυτο-φιλοξενία του Papra στο δικό σας VPS θέτει τα έγγραφά σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς πρόσβαση τρίτων, χωρίς χρεώσεις ανά έγγραφο και χωρίς όρια αποθήκευσης πέρα από τον δικό σας δίσκο. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite σημαίνει μηδενικές εξαρτήσεις υποδομής — απλά ένα μόνο container και ένα volume.