Αναπτύξτε το Papra με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μινιμαλιστική πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα για αρχειοθέτηση και ανάκτηση των σημαντικών αρχείων σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Papra
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Papra
Το Papra είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για μακροπρόθεσμη αποθήκευση και εύκολη ανάκτηση προσωπικών και οργανωτικών εγγράφων — αποδείξεις, εγγυήσεις, συμβόλαια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να κρατήσετε. Σε αντίθεση με τις φουσκωμένες λύσεις DMS, το Papra εστιάζει στην απλότητα: ανεβάστε έγγραφα, προσθέστε ετικέτες, αναζητήστε τα και βρείτε τα ξανά χρόνια αργότερα.
Η αυτο-φιλοξενία του Papra στο δικό σας VPS θέτει τα έγγραφά σας υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς πρόσβαση τρίτων, χωρίς χρεώσεις ανά έγγραφο και χωρίς όρια αποθήκευσης πέρα από τον δικό σας δίσκο. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων SQLite σημαίνει μηδενικές εξαρτήσεις υποδομής — απλά ένα μόνο container και ένα volume.
Βασικά χαρακτηριστικά του Papra
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζήτηση σε περιεχόμενο εγγράφων, ετικέτες και μεταδεδομένα άμεσα — συμπεριλαμβανομένου κειμένου που εξάγεται από σαρωμένες εικόνες μέσω OCR.
Αυτοματοποιημένοι κανόνες tagging
Ορίστε κανόνες για την αυτόματη προσθήκη ετικετών σε εισερχόμενα έγγραφα με βάση μοτίβα ονομάτων αρχείων ή το περιεχόμενό τους, διατηρώντας το αρχείο σας οργανωμένο χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
Εισαγωγή email
Στείλτε έγγραφα απευθείας στο Papra inbox σας μέσω email, διευκολύνοντας την αρχειοθέτηση αποδείξεων και τιμολογίων καθώς φτάνουν.
Οργανισμοί και κοινή χρήση
Δημιουργήστε πολλούς οργανισμούς και προσκαλέστε συνεργάτες, ώστε οικογένειες ή μικρές ομάδες να μπορούν να διαχειρίζονται έγγραφα μαζί σε ξεχωριστούς χώρους.
API και webhooks
Ενσωματώστε το Papra με άλλα εργαλεία χρησιμοποιώντας το REST API, το CLI, το SDK και τα webhooks για αυτοματοποιημένες ροές εργασιών εγγράφων.
Γιατί να τρέξω Papra στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.