Αναπτύξτε το Pangolin Newt με εγκατάσταση ενός κλικ.
Userspace WireGuard πελάτης σήραγγας που εκθέτει με ασφάλεια ιδιωτικές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας απομακρυσμένης πρόσβασης Pangolin.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Pangolin Newt
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pangolin Newt
Το Pangolin Newt είναι ένας πλήρως userspace πελάτης σήραγγας WireGuard και proxy TCP/UDP, σχεδιασμένος να ενσωματωθεί με την πλατφόρμα πρόσβασης με επίγνωση ταυτότητας Pangolin. Λειτουργώντας χωρίς kernel modules ή αυξημένα δικαιώματα, το Newt δημιουργεί κρυπτογραφημένες σήραγγες σε κόμβους εξόδου Pangolin και παρέχει τοπικούς proxies για την ασφαλή δρομολόγηση της κίνησης εφαρμογών.
Η ανάπτυξη του Newt στο VPS σας, παράλληλα με τις υπηρεσίες σας, σας παρέχει zero-trust απομακρυσμένη πρόσβαση σε ιδιωτικούς πόρους από οπουδήποτε, με την πρόσβαση να διέπεται από τις πολιτικές βάσει ταυτότητας του Pangolin — χωρίς έκθεση δημόσιας IP ή απαιτούμενο παραδοσιακό κόστος VPN.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pangolin Newt
Userspace WireGuard
Λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε userspace χωρίς modules πυρήνα ή αυξημένα δικαιώματα, καθιστώντας το ασφαλές και απλό για ανάπτυξη σε περιβάλλοντα container.
Πρόσβαση Zero-Trust
Η πρόσβαση σε κάθε πόρο ελέγχεται από τις πολιτικές ταυτότητας της Pangolin, διασφαλίζοντας ότι μόνο οι πιστοποιημένοι και εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες.
Ενσωματωμένο TCP/UDP Proxy
Λειτουργεί τόσο ως διαχειριστής σήραγγας όσο και ως proxy εφαρμογών, δρομολογώντας την κίνηση για πολλαπλές υπηρεσίες μέσω μιας ενιαίας κρυπτογραφημένης σύνδεσης WireGuard.
Αυτόματη Διαχείριση Σήραγγας
Διατηρεί μια μόνιμη σύνδεση WebSocket με το Pangolin control plane, ώστε οι σήραγγες να αποκαθίστανται αυτόματα μετά από διακοπές δικτύου.
Υποστήριξη Διέλευσης NAT
Συνδέεται αξιόπιστα πίσω από firewalls και περιοριστικά δίκτυα χωρίς μη αυτόματη port forwarding ή αλλαγές στη διαμόρφωση του δικτύου σας.
Γιατί να τρέξω Pangolin Newt στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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