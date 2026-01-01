Το Pangolin Newt είναι ένας πλήρως userspace πελάτης σήραγγας WireGuard και proxy TCP/UDP, σχεδιασμένος να ενσωματωθεί με την πλατφόρμα πρόσβασης με επίγνωση ταυτότητας Pangolin. Λειτουργώντας χωρίς kernel modules ή αυξημένα δικαιώματα, το Newt δημιουργεί κρυπτογραφημένες σήραγγες σε κόμβους εξόδου Pangolin και παρέχει τοπικούς proxies για την ασφαλή δρομολόγηση της κίνησης εφαρμογών.

Η ανάπτυξη του Newt στο VPS σας, παράλληλα με τις υπηρεσίες σας, σας παρέχει zero-trust απομακρυσμένη πρόσβαση σε ιδιωτικούς πόρους από οπουδήποτε, με την πρόσβαση να διέπεται από τις πολιτικές βάσει ταυτότητας του Pangolin — χωρίς έκθεση δημόσιας IP ή απαιτούμενο παραδοσιακό κόστος VPN.