Αναπτύξτε το Indico με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σύστημα διαχείρισης συνεδρίων και εκδηλώσεων ανοιχτού κώδικα, που αναπτύχθηκε στο CERN για ακαδημαϊκές και επιστημονικές κοινότητες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Indico
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Indico
Το Indico είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων πλούσια σε λειτουργίες που δημιουργήθηκε στο CERN — τη γενέτειρα του Ιστού — για να συντονίζει τα πάντα, από μικρά σεμινάρια έως παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες. Χειρίζεται την υποβολή περιλήψεων και την αξιολόγηση από ομοτίμους, ατζέντες πολλαπλών θεματικών ενοτήτων, πρακτικά συνεδρίων, κρατήσεις αιθουσών, εγγραφές, πληρωμές και εκτύπωση καρτών σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.
Η αυτο-φιλοξενία του Indico στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα συμμετεχόντων, περιλήψεις και ακαδημαϊκές υποβολές σε υποδομή που ελέγχετε, αποφεύγει τις χρεώσεις SaaS ανά εκδήλωση για μεγάλα συνέδρια, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε θέματα, plugins και authentication ώστε να ταιριάζουν στις θεσμικές απαιτήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Indico
Διαχείριση συνεδρίων
Σχεδιάστε πολυήμερες, πολυθεματικές διασκέψεις με δομημένα χρονοδιαγράμματα, προέδρους συνεδριών και διαχείριση ομιλητών, σχεδιασμένα για ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.
Περιλήψεις και αξιολόγηση από ομοτίμους
Συλλέξτε περιλήψεις, αναθέστε αξιολογητές, διεξάγετε ροές εργασιών τυφλής ή διπλής τυφλής αξιολόγησης, και δημοσιεύστε πρακτικά χωρίς εργαλεία τρίτων.
Κράτηση δωματίου
Διαχείριση κοινόχρηστων αιθουσών συσκέψεων σε έναν οργανισμό με προβολές ημερολογίου, επαναλαμβανόμενες κρατήσεις και ροές εργασιών έγκρισης.
Εγγραφή και πληρωμή
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες φόρμες εγγραφής με κωδικούς έκπτωσης, όρια χωρητικότητας και ενσωματώσεις πληρωμών για την έκδοση εισιτηρίων και τη διαμονή.
Plugins και SSO
Επεκτείνετε το Indico με plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP και Shibboleth για να ενσωματωθεί με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας ιδρυμάτων.
Κλίμακα επιπέδου CERN
Σχεδιασμένο για να λειτουργεί ολόκληρο το ημερολόγιο εκδηλώσεων του CERN, το Indico κλιμακώνεται από ένα απλό σεμινάριο έως συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες.
Γιατί να τρέξω Indico στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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