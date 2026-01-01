Έκπτωση έως 69% για Indico

Αναπτύξτε το Indico με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Σύστημα διαχείρισης συνεδρίων και εκδηλώσεων ανοιχτού κώδικα, που αναπτύχθηκε στο CERN για ακαδημαϊκές και επιστημονικές κοινότητες.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Indico με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Indico

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Indico

Το Indico είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων πλούσια σε λειτουργίες που δημιουργήθηκε στο CERN — τη γενέτειρα του Ιστού — για να συντονίζει τα πάντα, από μικρά σεμινάρια έως παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες. Χειρίζεται την υποβολή περιλήψεων και την αξιολόγηση από ομοτίμους, ατζέντες πολλαπλών θεματικών ενοτήτων, πρακτικά συνεδρίων, κρατήσεις αιθουσών, εγγραφές, πληρωμές και εκτύπωση καρτών σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.

Η αυτο-φιλοξενία του Indico στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα συμμετεχόντων, περιλήψεις και ακαδημαϊκές υποβολές σε υποδομή που ελέγχετε, αποφεύγει τις χρεώσεις SaaS ανά εκδήλωση για μεγάλα συνέδρια, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε θέματα, plugins και authentication ώστε να ταιριάζουν στις θεσμικές απαιτήσεις.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Indico

Διαχείριση συνεδρίων

Σχεδιάστε πολυήμερες, πολυθεματικές διασκέψεις με δομημένα χρονοδιαγράμματα, προέδρους συνεδριών και διαχείριση ομιλητών, σχεδιασμένα για ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.

Περιλήψεις και αξιολόγηση από ομοτίμους

Συλλέξτε περιλήψεις, αναθέστε αξιολογητές, διεξάγετε ροές εργασιών τυφλής ή διπλής τυφλής αξιολόγησης, και δημοσιεύστε πρακτικά χωρίς εργαλεία τρίτων.

Κράτηση δωματίου

Διαχείριση κοινόχρηστων αιθουσών συσκέψεων σε έναν οργανισμό με προβολές ημερολογίου, επαναλαμβανόμενες κρατήσεις και ροές εργασιών έγκρισης.

Εγγραφή και πληρωμή

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες φόρμες εγγραφής με κωδικούς έκπτωσης, όρια χωρητικότητας και ενσωματώσεις πληρωμών για την έκδοση εισιτηρίων και τη διαμονή.

Plugins και SSO

Επεκτείνετε το Indico με plugins Zoom, OAuth, SAML, LDAP και Shibboleth για να ενσωματωθεί με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας ιδρυμάτων.

Κλίμακα επιπέδου CERN

Σχεδιασμένο για να λειτουργεί ολόκληρο το ημερολόγιο εκδηλώσεων του CERN, το Indico κλιμακώνεται από ένα απλό σεμινάριο έως συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες.

Γιατί να τρέξω Indico στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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