Το Indico είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων πλούσια σε λειτουργίες που δημιουργήθηκε στο CERN — τη γενέτειρα του Ιστού — για να συντονίζει τα πάντα, από μικρά σεμινάρια έως παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες. Χειρίζεται την υποβολή περιλήψεων και την αξιολόγηση από ομοτίμους, ατζέντες πολλαπλών θεματικών ενοτήτων, πρακτικά συνεδρίων, κρατήσεις αιθουσών, εγγραφές, πληρωμές και εκτύπωση καρτών σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.

Η αυτο-φιλοξενία του Indico στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα συμμετεχόντων, περιλήψεις και ακαδημαϊκές υποβολές σε υποδομή που ελέγχετε, αποφεύγει τις χρεώσεις SaaS ανά εκδήλωση για μεγάλα συνέδρια, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε θέματα, plugins και authentication ώστε να ταιριάζουν στις θεσμικές απαιτήσεις.