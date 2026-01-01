Αναπτύξτε το SickGear με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σταθερός server αυτοματοποίησης τηλεοπτικών σειρών — το μακροχρόνιο, πλήρως εξοπλισμένο fork του Sick-Beard για self-hosted εγκαταστάσεις PVR.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SickGear
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SickGear
Το SickGear είναι το πιο σταθερό και πλήρες σε χαρακτηριστικά, διατηρούμενο από την κοινότητα, fork του αρχικού project Sick-Beard — ένας self-hosted server αυτοματοποίησης τηλεοπτικών σειρών που παρακολουθεί τις σειρές που ακολουθείτε, παρακολουθεί Usenet indexers και torrent trackers για νέα επεισόδια, και παραδίδει τις ταιριαστές κυκλοφορίες στον downloader σας για αυτόματη εισαγωγή στη βιβλιοθήκη. Αναπτύσσεται συνεχώς από το 2014 με έμφαση στην αξιοπιστία, την ευρεία κάλυψη indexer και ένα εκλεπτυσμένο web UI εμπνευσμένο από τον αρχικό σχεδιασμό του Sick-Beard.
Το self-hosting του SickGear σε ένα VPS διατηρεί την αυτοματοποίηση της τηλεόρασής σας σε λειτουργία 24/7 έτσι ώστε τα επεισόδια να εμφανίζονται στη βιβλιοθήκη σας λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία τους. Συνδυάζεται φυσικά με τα Plex, Jellyfin, Emby και το ευρύτερο Servarr media stack, και λειτουργεί με σχεδόν κάθε Newznab και Torznab indexer.
Βασικά χαρακτηριστικά του SickGear
Δείξτε παρακολούθηση με προφίλ ποιότητας
Οι προτιμήσεις ανά εκπομπή για ποιότητα, ανάλυση, γλώσσα και codec σημαίνουν ότι κάθε τίτλος ανακτάται ακριβώς στη μορφή που θέλετε.
Ευρεία υποστήριξη indexer
Η συμβατότητα Newznab και Torznab συν απευθείας plugins για πολλούς ιδιωτικούς trackers καλύπτουν σχεδόν κάθε Usenet και torrent indexer.
Εγγενής ενσωμάτωση downloader
Ενσωματωμένα plugins για NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge και rTorrent επιτρέπουν στο SickGear να ενορχηστρώνει ολόκληρη τη διαδικασία λήψης.
Αναζήτηση υποτίτλων
Η ενσωμάτωση των OpenSubtitles, Addic7ed και Podnapisi ανακτά τους αντίστοιχους υπότιτλους στις προτιμώμενες γλώσσες σας αμέσως μετά από κάθε λήψη.
Υποστήριξη Anime και ειδικών μορφών
Η ενσωματωμένη ενσωμάτωση AniDB χειρίζεται τις συμβάσεις ονοματοδοσίας anime και την απόλυτη αρίθμηση επεισοδίων χωρίς χειροκίνητες λύσεις.
Γιατί να τρέξω SickGear στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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