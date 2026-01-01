Το SickGear είναι το πιο σταθερό και πλήρες σε χαρακτηριστικά, διατηρούμενο από την κοινότητα, fork του αρχικού project Sick-Beard — ένας self-hosted server αυτοματοποίησης τηλεοπτικών σειρών που παρακολουθεί τις σειρές που ακολουθείτε, παρακολουθεί Usenet indexers και torrent trackers για νέα επεισόδια, και παραδίδει τις ταιριαστές κυκλοφορίες στον downloader σας για αυτόματη εισαγωγή στη βιβλιοθήκη. Αναπτύσσεται συνεχώς από το 2014 με έμφαση στην αξιοπιστία, την ευρεία κάλυψη indexer και ένα εκλεπτυσμένο web UI εμπνευσμένο από τον αρχικό σχεδιασμό του Sick-Beard.

Το self-hosting του SickGear σε ένα VPS διατηρεί την αυτοματοποίηση της τηλεόρασής σας σε λειτουργία 24/7 έτσι ώστε τα επεισόδια να εμφανίζονται στη βιβλιοθήκη σας λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία τους. Συνδυάζεται φυσικά με τα Plex, Jellyfin, Emby και το ευρύτερο Servarr media stack, και λειτουργεί με σχεδόν κάθε Newznab και Torznab indexer.