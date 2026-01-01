Το Perplexica είναι μια μηχανή απαντήσεων ανοιχτού κώδικα με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο δικό σας υλικό. Αναζητά στον ιστό και συνθέτει ακριβείς απαντήσεις με αναφερόμενες πηγές, υποστηρίζοντας τόσο τοπικά LLMs μέσω του Ollama όσο και παρόχους cloud όπως οι OpenAI, Claude και Groq - ώστε να επιλέξετε το μοντέλο που ταιριάζει στις απαιτήσεις απορρήτου και απόδοσής σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Perplexica διατηρεί κάθε ερώτημα αναζήτησης ιδιωτικό στον server σας. Σε αντίθεση με τα προϊόντα αναζήτησης AI που βασίζονται σε cloud, δεν υπάρχει παρακολούθηση χρήσης, καταγραφή ερωτημάτων από τρίτους, ούτε συνδρομητικά τέλη - μόνο γρήγορες, τεκμηριωμένες απαντήσεις υπό τον πλήρη έλεγχό σας.