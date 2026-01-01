Αναπτύξτε το Perplexica με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μηχανή αναζήτησης AI με έμφαση στην ιδιωτικότητα που συνδυάζει τη γνώση του διαδικτύου με τοπικά LLMs και παρέχει τεκμηριωμένες απαντήσεις χωρίς να παρακολουθεί τα ερωτήματά σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Perplexica
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Perplexica
Το Perplexica είναι μια μηχανή απαντήσεων ανοιχτού κώδικα με τεχνητή νοημοσύνη (AI) που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο δικό σας υλικό. Αναζητά στον ιστό και συνθέτει ακριβείς απαντήσεις με αναφερόμενες πηγές, υποστηρίζοντας τόσο τοπικά LLMs μέσω του Ollama όσο και παρόχους cloud όπως οι OpenAI, Claude και Groq - ώστε να επιλέξετε το μοντέλο που ταιριάζει στις απαιτήσεις απορρήτου και απόδοσής σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Perplexica διατηρεί κάθε ερώτημα αναζήτησης ιδιωτικό στον server σας. Σε αντίθεση με τα προϊόντα αναζήτησης AI που βασίζονται σε cloud, δεν υπάρχει παρακολούθηση χρήσης, καταγραφή ερωτημάτων από τρίτους, ούτε συνδρομητικά τέλη - μόνο γρήγορες, τεκμηριωμένες απαντήσεις υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Perplexica
Παρατιθέμενες απαντήσεις AI
Κάθε απάντηση περιλαμβάνει συνδέσμους πηγών ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε τις πληροφορίες και να εμβαθύνετε χωρίς να εμπιστεύεστε τυφλά περιεχόμενο που δημιουργείται από AI.
Τοπική υποστήριξη LLM
Συνδέστε το Ollama για να εκτελέσετε μοντέλα ανοιχτού κώδικα εξ ολοκλήρου στο δικό σας υλικό, χωρίς να αποστέλλονται δεδομένα σε εξωτερικές υπηρεσίες.
Ευελιξία Πολλαπλών Παρόχων
Εναλλάξτε μεταξύ OpenAI, Claude, Groq και άλλων παρόχων cloud από ένα ενιαίο περιβάλλον για να εξισορροπήσετε το κόστος και τη δυνατότητα.
Πλήρης ιδιωτικότητα αναζήτησης
Όλα τα ερωτήματα παραμένουν στο VPS σας — κανένα ιστορικό αναζήτησης δεν κοινοποιείται σε δίκτυα διαφημίσεων ή πλατφόρμες analytics που παρακολουθούν τη συμπεριφορά σας.
Γιατί να τρέξω Perplexica στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.