Αναπτύξτε το NextChat με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο AI chat UI που υποστηρίζει OpenAI, Claude, Gemini, και 20+ παρόχους μέσω μιας εξελιγμένης διεπαφής.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NextChat
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NextChat
Το NextChat (πρώην ChatGPT-Next-Web) είναι ένα open-source περιβάλλον συνομιλίας με 88.000+ GitHub stars — ο πιο δημοφιλής self-hosted AI chat client που είναι διαθέσιμος. Συνδέεται με OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek και δεκάδες άλλους παρόχους, επιτρέποντάς σας να συνομιλείτε με οποιοδήποτε LLM μέσω ενός ενιαίου UI χωρίς να αλλάζετε μεταξύ dashboards ή να πληρώνετε για μια υπηρεσία wrapper τρίτου μέρους.
Το self-hosting του NextChat διατηρεί τα API keys και το ιστορικό συνομιλιών σας ιδιωτικά. Η πρόσβαση μπορεί να κλειδωθεί με κωδικό πρόσβασης, και όλα τα δεδομένα συνομιλίας αποθηκεύονται στο browser του χρήστη — δεν υπάρχει database για διαχείριση και καμία διατήρηση δεδομένων server-side.
Βασικά χαρακτηριστικά του NextChat
Υποστήριξη πολλαπλών παρόχων
Συνδεθείτε σε OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI, και 20+ άλλους παρόχους από ένα ενιαίο UI χωρίς να αλλάζετε εργαλεία.
Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη προτροπών
Εκατοντάδες προκατασκευασμένα system prompts για συγγραφή, κωδικοποίηση, ανάλυση και μετάφραση — ή δημιουργήστε και αποθηκεύστε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρότυπα.
Προστασία κωδικού πρόσβασης
Περιορίστε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την εγκατάστασή σας με κωδικό πρόσβασης, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των API keys σας όταν αναπτύσσεται δημόσια.
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Όλες οι συνομιλίες αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη - ο server παραμένει stateless, κάνοντας το deployment και το maintenance ελάχιστο.
Markdown και απόδοση κώδικα
Οι απαντήσεις αποδίδονται με πλήρη υποστήριξη markdown, συμπεριλαμβανομένων μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης, πινάκων, μαθηματικών LaTeX και ενσωματωμένου HTML.
Υποστήριξη plugin MCP
Ενεργοποιήστε το Model Context Protocol (MCP) για να επεκτείνετε τον βοηθό με εξωτερικά εργαλεία, πρόσβαση σε αρχεία και προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.
Γιατί να τρέξω NextChat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.