Το NextChat (πρώην ChatGPT-Next-Web) είναι ένα open-source περιβάλλον συνομιλίας με 88.000+ GitHub stars — ο πιο δημοφιλής self-hosted AI chat client που είναι διαθέσιμος. Συνδέεται με OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek και δεκάδες άλλους παρόχους, επιτρέποντάς σας να συνομιλείτε με οποιοδήποτε LLM μέσω ενός ενιαίου UI χωρίς να αλλάζετε μεταξύ dashboards ή να πληρώνετε για μια υπηρεσία wrapper τρίτου μέρους.

Το self-hosting του NextChat διατηρεί τα API keys και το ιστορικό συνομιλιών σας ιδιωτικά. Η πρόσβαση μπορεί να κλειδωθεί με κωδικό πρόσβασης, και όλα τα δεδομένα συνομιλίας αποθηκεύονται στο browser του χρήστη — δεν υπάρχει database για διαχείριση και καμία διατήρηση δεδομένων server-side.