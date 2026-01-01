Το Yucca είναι ένα self-hosted network video recorder (NVR) σχεδιασμένο για τη διαχείριση καμερών IP σε οποιαδήποτε κλίμακα, από λίγες κάμερες ασφαλείας σπιτιού έως χιλιάδες εταιρικές ροές. Υποστηρίζει RTSP, ONVIF και κοινά πρωτόκολλα καμερών IP, παρέχοντας ζωντανή προβολή, εγγραφή και αναπαραγωγή μέσω μιας διεπαφής ιστού και εφαρμογής Android.

Η αυτο-φιλοξενία του Yucca σε ένα VPS διατηρεί όλο το υλικό της κάμερας εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις αποθήκευσης στο cloud ή πρόσβαση τρίτων. Η ανίχνευση κίνησης με ειδοποιήσεις μέσω email, οι μετρήσεις Prometheus για παρακολούθηση και η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική το καθιστούν μια πρακτική λύση επιτήρησης για ασφάλεια σπιτιού, παρακολούθηση λιανικής και περιβάλλοντα μικρών επιχειρήσεων.