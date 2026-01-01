Αναπτύξτε το Yucca με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο NVR για κάμερες IP με ανίχνευση κίνησης, υποστήριξη RTSP/ONVIF και ένα web UI για ζωντανό και καταγεγραμμένο υλικό.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Yucca
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yucca
Το Yucca είναι ένα self-hosted network video recorder (NVR) σχεδιασμένο για τη διαχείριση καμερών IP σε οποιαδήποτε κλίμακα, από λίγες κάμερες ασφαλείας σπιτιού έως χιλιάδες εταιρικές ροές. Υποστηρίζει RTSP, ONVIF και κοινά πρωτόκολλα καμερών IP, παρέχοντας ζωντανή προβολή, εγγραφή και αναπαραγωγή μέσω μιας διεπαφής ιστού και εφαρμογής Android.
Η αυτο-φιλοξενία του Yucca σε ένα VPS διατηρεί όλο το υλικό της κάμερας εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις αποθήκευσης στο cloud ή πρόσβαση τρίτων. Η ανίχνευση κίνησης με ειδοποιήσεις μέσω email, οι μετρήσεις Prometheus για παρακολούθηση και η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική το καθιστούν μια πρακτική λύση επιτήρησης για ασφάλεια σπιτιού, παρακολούθηση λιανικής και περιβάλλοντα μικρών επιχειρήσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yucca
RTSP & ONVIF υποστήριξη
Συνδέεται με οποιαδήποτε IP κάμερα που υποστηρίζει πρωτόκολλα RTSP ή ONVIF, καλύπτοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών και επαγγελματικών καμερών.
Ανίχνευση κίνησης
Αυτόματη ενεργοποίηση καταγραφών και ειδοποιήσεων email όταν ανιχνεύεται κίνηση σε ζώνες κάμερας, μειώνοντας τον αποθηκευτικό χώρο και τον θόρυβο.
Ζωντανή & καταγεγραμμένη αναπαραγωγή
Δείτε ζωντανές ροές κάμερας και ελέγξτε το καταγεγραμμένο υλικό μέσω της διαδικτυακής διεπαφής ή της συνοδευτικής εφαρμογής Android.
Επεκτάσιμη αρχιτεκτονική
Η Yucca κλιμακώνεται από λίγες οικιακές κάμερες σε χιλιάδες ταυτόχρονες ροές χωρίς αρχιτεκτονικές αλλαγές.
Μετρήσεις Prometheus
Εξαγωγή μετρήσεων καταγραφής και υγείας ροής στο Prometheus για ενσωμάτωση με υπάρχοντα monitoring dashboards.
Γιατί να τρέξω Yucca στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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