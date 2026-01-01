Το Pastefy είναι μια self-hosted πλατφόρμα pastebin που προσφέρει σε προγραμματιστές και ομάδες μια ιδιωτική, πλούσια σε λειτουργίες εναλλακτική λύση στις δημόσιες υπηρεσίες code sharing. Με syntax highlighting για πάνω από 100 γλώσσες προγραμματισμού, οργάνωση φακέλων για συλλογές snippet, password-protected pastes και ρυθμιζόμενη λήξη, καλύπτει κάθε σενάριο code sharing χωρίς να στέλνει ευαίσθητο περιεχόμενο σε servers τρίτων. Ένα REST API επιτρέπει τη δημιουργία programmatic snippet από CI pipelines, editors και automation scripts.

Το self-hosting του Pastefy στο VPS σας διατηρεί τα API keys, τα database credentials, τις internal configurations και την proprietary logic εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Εξαλείφετε τα όρια μεγέθους και ρυθμού των δημόσιων υπηρεσιών pastebin και αποκτάτε τη δυνατότητα να επιβάλλετε προσαρμοσμένες data retention policies που ικανοποιούν τις security και compliance requirements του οργανισμού σας.