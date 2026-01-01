Αναπτύξτε το Pastefy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο pastebin με επισήμανση σύνταξης για 100+ γλώσσες, οργάνωση φακέλων, προστασία με κωδικό πρόσβασης και ένα REST API για προγραμματική πρόσβαση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pastefy
Το Pastefy είναι μια self-hosted πλατφόρμα pastebin που προσφέρει σε προγραμματιστές και ομάδες μια ιδιωτική, πλούσια σε λειτουργίες εναλλακτική λύση στις δημόσιες υπηρεσίες code sharing. Με syntax highlighting για πάνω από 100 γλώσσες προγραμματισμού, οργάνωση φακέλων για συλλογές snippet, password-protected pastes και ρυθμιζόμενη λήξη, καλύπτει κάθε σενάριο code sharing χωρίς να στέλνει ευαίσθητο περιεχόμενο σε servers τρίτων. Ένα REST API επιτρέπει τη δημιουργία programmatic snippet από CI pipelines, editors και automation scripts.
Το self-hosting του Pastefy στο VPS σας διατηρεί τα API keys, τα database credentials, τις internal configurations και την proprietary logic εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Εξαλείφετε τα όρια μεγέθους και ρυθμού των δημόσιων υπηρεσιών pastebin και αποκτάτε τη δυνατότητα να επιβάλλετε προσαρμοσμένες data retention policies που ικανοποιούν τις security και compliance requirements του οργανισμού σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pastefy
Επισήμανση σύνταξης
Υποστηρίζει πάνω από 100 γλώσσες προγραμματισμού και σήμανσης με ακριβή επισήμανση, καθιστώντας τον σύνθετο κώδικα ευανάγνωστο κατά τη διάρκεια αναθεωρήσεων, συνεδριών εντοπισμού σφαλμάτων και ζευγαρωτού προγραμματισμού.
Προστατευμένες με κωδικό πρόσβασης αναρτήσεις
Κλειδώστε ευαίσθητα αποσπάσματα με κωδικό πρόσβασης ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες να μπορούν να δουν διαπιστευτήρια, αρχεία διαμόρφωσης ή ιδιόκτητο κώδικα που κοινοποιούνται κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Οργάνωση φακέλων
Ομαδοποιήστε σχετικά αποσπάσματα σε φακέλους και διατηρήστε επιμελημένες συλλογές επαναχρησιμοποιήσιμων προτύπων, παραδειγμάτων διαμόρφωσης και υλοποιήσεων αναφοράς.
Λήξη επικόλλησης
Ορίστε χρόνους λήξης ώστε ευαίσθητες πληροφορίες debugging, προσωρινά tokens και αρχεία καταγραφής συμβάντων να αφαιρούνται αυτόματα χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη εκκαθάριση.
REST API πρόσβαση
Δημιουργήστε και ανακτήστε αναρτήσεις μέσω προγραμματισμού από CI/CD pipelines, plugins επεξεργαστών και scripts αυτοματισμού με ένα απλό REST API.
Γιατί να τρέξω Pastefy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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