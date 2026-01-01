Το Quickwit είναι ένα open-source distributed search engine γραμμένο σε Rust και ειδικά σχεδιασμένο για log management, distributed tracing και observability workloads σε οποιαδήποτε κλίμακα. Διαχωρίζει το compute από το storage, ευρετηριάζοντας δεδομένα απευθείας σε object storage έτσι ώστε οι ομάδες να μπορούν να διατηρούν μήνες ή χρόνια telemetry online για ένα κλάσμα του κόστους των παραδοσιακών log stacks.

Η αυτο-φιλοξενία του Quickwit στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην observability pipeline σας, εγγενή συμβατότητα με OpenTelemetry και Jaeger, και ένα Grafana data source - χωρίς per-host pricing, retention caps ή vendor lock-in που συνδέονται με τις SaaS observability platforms.