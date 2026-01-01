Αναπτύξτε το Quickwit με εγκατάσταση ενός κλικ.
Cloud-native μηχανή αναζήτησης για observability — μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για Datadog, Elasticsearch, Loki και Tempo.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Quickwit
Το Quickwit είναι ένα open-source distributed search engine γραμμένο σε Rust και ειδικά σχεδιασμένο για log management, distributed tracing και observability workloads σε οποιαδήποτε κλίμακα. Διαχωρίζει το compute από το storage, ευρετηριάζοντας δεδομένα απευθείας σε object storage έτσι ώστε οι ομάδες να μπορούν να διατηρούν μήνες ή χρόνια telemetry online για ένα κλάσμα του κόστους των παραδοσιακών log stacks.
Η αυτο-φιλοξενία του Quickwit στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην observability pipeline σας, εγγενή συμβατότητα με OpenTelemetry και Jaeger, και ένα Grafana data source - χωρίς per-host pricing, retention caps ή vendor lock-in που συνδέονται με τις SaaS observability platforms.
Βασικά χαρακτηριστικά του Quickwit
OpenTelemetry native
Λήψη αρχείων καταγραφής και ιχνών απευθείας μέσω OTLP gRPC και HTTP χωρίς sidecars ή αντιστοίχιση σχήματος, και, στη συνέχεια, αναζήτησή τους σε δευτερόλεπτα.
Συμβατό με Jaeger
Το API Jaeger gRPC άμεσης ενσωμάτωσης επιτρέπει στα υπάρχοντα Jaeger UI και στους πελάτες να αναζητούν ίχνη με υποστήριξη Quickwit, με μηδενικές αλλαγές στην εφαρμογή.
Αναζήτηση υπο-δευτερολέπτου
Η ευρετηρίαση με την τεχνολογία Tantivy παρέχει ερωτήματα πλήρους κειμένου και δομημένα ερωτήματα σε terabytes δεδομένων logs και spans με αποκρίσεις χαμηλής καθυστέρησης.
Backend αποθήκευσης αντικειμένων
Ευρετηριάζει δεδομένα απευθείας σε S3-compatible storage ώστε η διατήρηση να είναι οικονομική και ευέλικτη - διατηρείτε μήνες telemetry χωρίς ακριβούς SSDs.
Πηγή δεδομένων Grafana
Επίσημο Grafana plugin μετατρέπει το Quickwit σε μια κορυφαία πηγή logs και traces, παράλληλα με τα dashboards των Prometheus και Loki.
Schemaless ingestion
Η δυναμική αντιστοίχιση σας επιτρέπει να εισάγετε ημιδομημένο JSON χωρίς να ορίζετε ένα schema εκ των προτέρων, με προαιρετικά αυστηρά schemas όταν τα χρειάζεστε.
Γιατί να τρέξω Quickwit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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