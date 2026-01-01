Αναπτύξτε το SearXNG με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μηχανή μετα-αναζήτησης που σέβεται την ιδιωτικότητα και συγκεντρώνει αποτελέσματα από δεκάδες πηγές, χωρίς να αποθηκεύει ερωτήματα ή να παρακολουθεί τους χρήστες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SearXNG
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SearXNG
Το SearXNG είναι μια metasearch engine με επίκεντρο την προστασία της ιδιωτικότητας που αναζητά ταυτόχρονα σε Google, Bing, DuckDuckGo και δεκάδες άλλους παρόχους αναζήτησης, επιστρέφοντας συγκεντρωτικά αποτελέσματα χωρίς να δημιουργεί προφίλ χρήστη ή να αποθηκεύει ιστορικό αναζήτησης. Σε αντίθεση με τις εμπορικές μηχανές αναζήτησης που κερδίζουν χρήματα από τα ερωτήματα μέσω προφίλ και στοχευμένης διαφήμισης, το SearXNG παρέχει αφιλτράριστη πρόσβαση στις πληροφορίες του διαδικτύου.
Το self-hosting σημαίνει ότι οι αναζητήσεις σας περνούν μέσα από υποδομή που ελέγχετε εσείς, αντί για δημόσιες υλοποιήσεις που λειτουργούν από άγνωστα μέρη. Εσείς αποφασίζετε ποιοι πάροχοι αναζήτησης περιλαμβάνονται, πώς φιλτράρονται τα αποτελέσματα και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην υλοποίησή σας — χωρίς να βασίζεστε σε κοινόχρηστους διακομιστές κοινότητας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπές λειτουργίας ή rate limiting.
Βασικά χαρακτηριστικά του SearXNG
Χωρίς Query Logging
Οι αναζητήσεις δεν αποθηκεύονται ποτέ ούτε συνδέονται με την ταυτότητά σας, εξαλείφοντας την κατάρτιση προφίλ και την παρακολούθηση συμπεριφοράς που είναι εγγενή στις εμπορικές μηχανές αναζήτησης.
Συγκέντρωση πολλαπλών πηγών
Αναζητά σε δεκάδες μηχανές αναζήτησης ταυτόχρονα, μειώνοντας την προκατάληψη των αποτελεσμάτων και παρέχοντας ευρύτερη κάλυψη από οποιονδήποτε μεμονωμένο πάροχο.
Διαμορφώσιμες μηχανές
Επιλέξτε ακριβώς ποιους παρόχους αναζήτησης θα συμπεριλάβετε ή θα εξαιρέσετε, προσαρμόζοντας το μείγμα αποτελεσμάτων στις ερευνητικές ανάγκες και στις προτιμήσεις απορρήτου.
Αναζήτηση Κατηγορίας
Αφιερωμένες κατηγορίες αναζήτησης για web, εικόνες, βίντεο, ειδήσεις και εξειδικευμένες πηγές διατηρούν τα αποτελέσματα σχετικά με τον τύπο περιεχομένου που χρειάζεστε.
Χωρίς cookies ή παρακολούθηση
Λειτουργεί χωρίς cookies ή σενάρια παρακολούθησης, καθιστώντας το κατάλληλο για έρευνα ευαίσθητη σε θέματα απορρήτου και χρήση σε περιορισμένα περιβάλλοντα.
Γιατί να τρέξω SearXNG στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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