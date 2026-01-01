Το SearXNG είναι μια metasearch engine με επίκεντρο την προστασία της ιδιωτικότητας που αναζητά ταυτόχρονα σε Google, Bing, DuckDuckGo και δεκάδες άλλους παρόχους αναζήτησης, επιστρέφοντας συγκεντρωτικά αποτελέσματα χωρίς να δημιουργεί προφίλ χρήστη ή να αποθηκεύει ιστορικό αναζήτησης. Σε αντίθεση με τις εμπορικές μηχανές αναζήτησης που κερδίζουν χρήματα από τα ερωτήματα μέσω προφίλ και στοχευμένης διαφήμισης, το SearXNG παρέχει αφιλτράριστη πρόσβαση στις πληροφορίες του διαδικτύου.

Το self-hosting σημαίνει ότι οι αναζητήσεις σας περνούν μέσα από υποδομή που ελέγχετε εσείς, αντί για δημόσιες υλοποιήσεις που λειτουργούν από άγνωστα μέρη. Εσείς αποφασίζετε ποιοι πάροχοι αναζήτησης περιλαμβάνονται, πώς φιλτράρονται τα αποτελέσματα και ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην υλοποίησή σας — χωρίς να βασίζεστε σε κοινόχρηστους διακομιστές κοινότητας που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπές λειτουργίας ή rate limiting.