Αναπτύξτε Beszel Agent με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύς παράγοντας παρακολούθησης που συλλέγει server και container metrics για το Beszel hub σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Beszel Agent
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Beszel Agent
Το Beszel Agent είναι το στοιχείο συλλογής δεδομένων της πλατφόρμας Beszel monitoring. Εγκατεστημένο σε κάθε server που θέλετε να παρατηρήσετε, συλλέγει συνεχώς μετρήσεις CPU, memory, disk και network μαζί με στατιστικά Docker container, στη συνέχεια τα προωθεί με ασφάλεια σε έναν κεντρικό Beszel hub για συγκέντρωση και ειδοποιήσεις.
Ο agent είναι σκόπιμα ελάχιστος - καταναλώνει αμελητέους πόρους παρέχοντας παράλληλα ολοκληρωμένη ορατότητα στην υγεία του συστήματος. Η επικοινωνία με τον hub είναι ασφαλισμένη με token authentication, και η πρόσβαση στο Docker socket του δίνει πλήρη εικόνα σε επίπεδο container χωρίς να απαιτούνται αυξημένα host privileges πέρα από αυτό το socket mount.
Βασικά χαρακτηριστικά του Beszel Agent
Μετρήσεις συστήματος πραγματικού χρόνου
Παρακολουθεί συνεχώς τη χρήση CPU, μνήμης, δίσκου και δικτύου, ώστε ο κόμβος Beszel σας να έχει πάντα μια ενημερωμένη εικόνα της υγείας του server.
Παρακολούθηση σε επίπεδο Container
Διαβάζει από το Docker socket για να αναφέρει την κατανάλωση πόρων ανά container, βοηθώντας σας να εντοπίσετε ποιοι φόρτοι εργασίας προκαλούν φόρτο.
Ελάχιστο αποτύπωμα πόρων
Σχεδιασμένο να λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο, χωρίς μετρήσιμο αντίκτυπο στην απόδοση των εφαρμογών ή στους διαθέσιμους πόρους συστήματος.
Ασφαλής επικοινωνία Hub
Οι συνδέσεις με έλεγχο ταυτότητας μέσω token στον κόμβο Beszel αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή μετρήσεων και διατηρούν τα δεδομένα παρακολούθησής σας ιδιωτικά.
Γιατί να τρέχω Beszel Agent στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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