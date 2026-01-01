Το Beszel Agent είναι το στοιχείο συλλογής δεδομένων της πλατφόρμας Beszel monitoring. Εγκατεστημένο σε κάθε server που θέλετε να παρατηρήσετε, συλλέγει συνεχώς μετρήσεις CPU, memory, disk και network μαζί με στατιστικά Docker container, στη συνέχεια τα προωθεί με ασφάλεια σε έναν κεντρικό Beszel hub για συγκέντρωση και ειδοποιήσεις.

Ο agent είναι σκόπιμα ελάχιστος - καταναλώνει αμελητέους πόρους παρέχοντας παράλληλα ολοκληρωμένη ορατότητα στην υγεία του συστήματος. Η επικοινωνία με τον hub είναι ασφαλισμένη με token authentication, και η πρόσβαση στο Docker socket του δίνει πλήρη εικόνα σε επίπεδο container χωρίς να απαιτούνται αυξημένα host privileges πέρα από αυτό το socket mount.