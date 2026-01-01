Έκπτωση έως 69% για DOMjudge

Αναπτύξτε DOMjudge με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αυτοματοποιημένος κριτής διαγωνισμών προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για διαγωνισμούς τύπου ICPC, με υποβολές, πίνακες αποτελεσμάτων και διαχείριση ομάδων.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε DOMjudge με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DOMjudge

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DOMjudge

Το DOMjudge είναι ένα ώριμο, open-source, αυτοματοποιημένο σύστημα κριτή για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προγραμματισμού σε στυλ ICPC. Τροφοδοτεί περιφερειακές και παγκόσμιες τελικές εκδηλώσεις ICPC, πανεπιστημιακά μαθήματα προγραμματισμού και online διαγωνισμούς, παρέχοντας ένα web interface για τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν λύσεις και για τους κριτές και τους διαχειριστές να διαχειρίζονται προβλήματα, γλώσσες, ομάδες και ζωντανούς πίνακες αποτελεσμάτων.

Η αυτο-φιλοξενία του DOMjudge στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε υποβολή, περίπτωση δοκιμής και αποτέλεσμα κρίσης σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά διαγωνιζόμενο και χωρίς όρια μεταφόρτωσης που επιβάλλονται από μια φιλοξενούμενη υπηρεσία. Ο server είναι πλήρως λειτουργικός από μόνος του για τη διαμόρφωση διαγωνισμών, προβλημάτων και ομάδων, ενώ η κρίση μεταγλωττισμένων γλωσσών εκτελείται από ξεχωριστούς sandboxed judgehost workers που μπορείτε να επισυνάψετε αργότερα.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του DOMjudge

Αξιολόγηση τύπου ICPC

Εφαρμόζει τους κανόνες που χρησιμοποιούνται από τον ICPC International Collegiate Programming Contest, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου ποινής, του παγώματος του πίνακα αποτελεσμάτων, και κατηγοριών ετυμηγορίας όπως Wrong Answer, Time Limit και Run Error.

Ζωντανοί πίνακες αποτελεσμάτων

Οι πίνακες αποτελεσμάτων κοινού και κριτικής επιτροπής ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο καθώς φτάνουν οι υποβολές, με διαμορφώσιμο πάγωμα κοντά στο τέλος του διαγωνισμού για δραματικά φινάλε.

Διαχείριση ομάδας και διαγωνισμών

Διαχειριστικό web UI για τη διαχείριση διαγωνισμών, ομάδων, χρηστών, συνεργασιών, προβλημάτων, γλωσσών και διευκρινίσεων σε πολλαπλά παράλληλα γεγονότα.

Sandboxed judgehosts

Οι ανεξάρτητα αναπτύξιμοι εργάτες judgehost μεταγλωττίζουν και εκτελούν υποβολές σε απομονωμένα sandboxes βασισμένα σε cgroup, με αυστηρά όρια CPU, memory και disk.

REST API και CLP

Ένα τεκμηριωμένο REST API συν ενσωμάτωση με την προδιαγραφή Contest API σάς επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικούς πίνακες αποτελεσμάτων, εργαλεία επίλυσης και το οικοσύστημα εργαλείων ICPC.

Πολυγλωσσική υποστήριξη

Διατίθεται με υποστήριξη αξιολόγησης για C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, και πολλές άλλες γλώσσες, με πλήρη διαμόρφωση μεταγλώττισης και εκτέλεσης ανά γλώσσα.

Γιατί να τρέξω DOMjudge στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Sylvain

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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

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