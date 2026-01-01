Αναπτύξτε DOMjudge με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτοματοποιημένος κριτής διαγωνισμών προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για διαγωνισμούς τύπου ICPC, με υποβολές, πίνακες αποτελεσμάτων και διαχείριση ομάδων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DOMjudge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DOMjudge
Το DOMjudge είναι ένα ώριμο, open-source, αυτοματοποιημένο σύστημα κριτή για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προγραμματισμού σε στυλ ICPC. Τροφοδοτεί περιφερειακές και παγκόσμιες τελικές εκδηλώσεις ICPC, πανεπιστημιακά μαθήματα προγραμματισμού και online διαγωνισμούς, παρέχοντας ένα web interface για τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν λύσεις και για τους κριτές και τους διαχειριστές να διαχειρίζονται προβλήματα, γλώσσες, ομάδες και ζωντανούς πίνακες αποτελεσμάτων.
Η αυτο-φιλοξενία του DOMjudge στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε υποβολή, περίπτωση δοκιμής και αποτέλεσμα κρίσης σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά διαγωνιζόμενο και χωρίς όρια μεταφόρτωσης που επιβάλλονται από μια φιλοξενούμενη υπηρεσία. Ο server είναι πλήρως λειτουργικός από μόνος του για τη διαμόρφωση διαγωνισμών, προβλημάτων και ομάδων, ενώ η κρίση μεταγλωττισμένων γλωσσών εκτελείται από ξεχωριστούς sandboxed judgehost workers που μπορείτε να επισυνάψετε αργότερα.
Βασικά χαρακτηριστικά του DOMjudge
Αξιολόγηση τύπου ICPC
Εφαρμόζει τους κανόνες που χρησιμοποιούνται από τον ICPC International Collegiate Programming Contest, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου ποινής, του παγώματος του πίνακα αποτελεσμάτων, και κατηγοριών ετυμηγορίας όπως Wrong Answer, Time Limit και Run Error.
Ζωντανοί πίνακες αποτελεσμάτων
Οι πίνακες αποτελεσμάτων κοινού και κριτικής επιτροπής ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο καθώς φτάνουν οι υποβολές, με διαμορφώσιμο πάγωμα κοντά στο τέλος του διαγωνισμού για δραματικά φινάλε.
Διαχείριση ομάδας και διαγωνισμών
Διαχειριστικό web UI για τη διαχείριση διαγωνισμών, ομάδων, χρηστών, συνεργασιών, προβλημάτων, γλωσσών και διευκρινίσεων σε πολλαπλά παράλληλα γεγονότα.
Sandboxed judgehosts
Οι ανεξάρτητα αναπτύξιμοι εργάτες judgehost μεταγλωττίζουν και εκτελούν υποβολές σε απομονωμένα sandboxes βασισμένα σε cgroup, με αυστηρά όρια CPU, memory και disk.
REST API και CLP
Ένα τεκμηριωμένο REST API συν ενσωμάτωση με την προδιαγραφή Contest API σάς επιτρέπει να συνδέσετε εξωτερικούς πίνακες αποτελεσμάτων, εργαλεία επίλυσης και το οικοσύστημα εργαλείων ICPC.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Διατίθεται με υποστήριξη αξιολόγησης για C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, και πολλές άλλες γλώσσες, με πλήρη διαμόρφωση μεταγλώττισης και εκτέλεσης ανά γλώσσα.
Γιατί να τρέξω DOMjudge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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