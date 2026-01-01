Το DOMjudge είναι ένα ώριμο, open-source, αυτοματοποιημένο σύστημα κριτή για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προγραμματισμού σε στυλ ICPC. Τροφοδοτεί περιφερειακές και παγκόσμιες τελικές εκδηλώσεις ICPC, πανεπιστημιακά μαθήματα προγραμματισμού και online διαγωνισμούς, παρέχοντας ένα web interface για τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν λύσεις και για τους κριτές και τους διαχειριστές να διαχειρίζονται προβλήματα, γλώσσες, ομάδες και ζωντανούς πίνακες αποτελεσμάτων.

Η αυτο-φιλοξενία του DOMjudge στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε υποβολή, περίπτωση δοκιμής και αποτέλεσμα κρίσης σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά διαγωνιζόμενο και χωρίς όρια μεταφόρτωσης που επιβάλλονται από μια φιλοξενούμενη υπηρεσία. Ο server είναι πλήρως λειτουργικός από μόνος του για τη διαμόρφωση διαγωνισμών, προβλημάτων και ομάδων, ενώ η κρίση μεταγλωττισμένων γλωσσών εκτελείται από ξεχωριστούς sandboxed judgehost workers που μπορείτε να επισυνάψετε αργότερα.