Το JumpServer είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Privileged Access Management (PAM) που παρέχει μια κεντρική πύλη για την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία υποδομής — servers, βάσεις δεδομένων, clusters Kubernetes και συσκευές δικτύου. Αντί να διανέμουν κλειδιά SSH ή να μοιράζονται απευθείας κωδικούς πρόσβασης, οι ομάδες πιστοποιούνται μέσω του JumpServer, το οποίο λειτουργεί ως proxy για κάθε σύνδεση, καταγράφει κάθε δραστηριότητα και καταγράφει τις συνεδρίες για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης. Η πρόσβαση διέπεται από δικαιώματα βάσει ρόλων και προαιρετικές ροές εργασίας έγκρισης.

Η αυτο-φιλοξενία του JumpServer διατηρεί όλες τις καταγραφές συνεδριών, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια στη δική σας υποδομή — κρίσιμο για πλαίσια συμμόρφωσης όπως τα SOX, PCI-DSS και ISO 27001 που απαιτούν ίχνη ελέγχου και απόδειξη ότι η πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα ελέγχεται και παρακολουθείται.