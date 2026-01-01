Αναπτύξτε το JumpServer με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης προνομιακής πρόσβασης ανοιχτού κώδικα για κεντρικοποιημένη πρόσβαση σε SSH, RDP και βάσεις δεδομένων σε όλη την υποδομή σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με JumpServer
Το JumpServer είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Privileged Access Management (PAM) που παρέχει μια κεντρική πύλη για την πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία υποδομής — servers, βάσεις δεδομένων, clusters Kubernetes και συσκευές δικτύου. Αντί να διανέμουν κλειδιά SSH ή να μοιράζονται απευθείας κωδικούς πρόσβασης, οι ομάδες πιστοποιούνται μέσω του JumpServer, το οποίο λειτουργεί ως proxy για κάθε σύνδεση, καταγράφει κάθε δραστηριότητα και καταγράφει τις συνεδρίες για σκοπούς ελέγχου και συμμόρφωσης. Η πρόσβαση διέπεται από δικαιώματα βάσει ρόλων και προαιρετικές ροές εργασίας έγκρισης.
Η αυτο-φιλοξενία του JumpServer διατηρεί όλες τις καταγραφές συνεδριών, τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια στη δική σας υποδομή — κρίσιμο για πλαίσια συμμόρφωσης όπως τα SOX, PCI-DSS και ISO 27001 που απαιτούν ίχνη ελέγχου και απόδειξη ότι η πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα ελέγχεται και παρακολουθείται.
Βασικά χαρακτηριστικά του JumpServer
Κεντρικοποιημένη πύλη πρόσβασης
Δρομολογήστε όλες τις συνδέσεις SSH, RDP, VNC και βάσης δεδομένων μέσω ενός ενιαίου ελεγχόμενου proxy, εξαλείφοντας την άμεση έκθεση διαπιστευτηρίων στους μηχανικούς.
Καταγραφή και αναπαραγωγή συνεδριών
Κάθε προνομιακή συνεδρία καταγράφεται και είναι αναπαραγόμενη στο πρόγραμμα περιήγησης, παρέχοντας στις ομάδες ασφαλείας ένα πλήρες αναλυτικό ιστορικό όλων των δραστηριοτήτων υποδομής.
Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων
Δώστε στους χρήστες πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία με λεπτομερή δικαιώματα και ροές εργασίας έγκρισης με χρονικό περιορισμό, ώστε τα διαπιστευτήρια να μην κοινοποιούνται ποτέ απευθείας.
Πολλαπλή υποστήριξη πρωτοκόλλων
Διαχειριστείτε Linux servers μέσω SSH, Windows machines μέσω RDP ή VNC, σχεσιακές βάσεις δεδομένων, Kubernetes clusters και συσκευές δικτύου από μία πλατφόρμα.
Ενσωματωμένη κρύπτη διαπιστευτηρίων
Αποθηκεύει, περιστρέφει και προωθεί αυτόματα τα διαπιστευτήρια, ώστε οι χρήστες να συνδέονται μέσω του JumpServer χωρίς να γνωρίζουν ποτέ τους υποκείμενους κωδικούς πρόσβασης.
Γιατί να τρέξω JumpServer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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