Το ArcadeDB είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων πολλαπλών μοντέλων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για ακραίες επιδόσεις σε διαφορετικά μοντέλα δεδομένων. Σε αντίθεση με τις βάσεις δεδομένων ενός μοντέλου που σας αναγκάζουν να επιλέξετε μεταξύ γραφικών, εγγράφων ή σχεσιακών δομών, το ArcadeDB τα χειρίζεται όλα εγγενώς — αποθηκεύοντας και αναζητώντας σχέσεις γραφημάτων, συλλογές εγγράφων, ζεύγη κλειδιού-τιμής, σειρές χρόνου, διανυσματικές ενσωματώσεις και γεωχωρικά δεδομένα εντός μιας ενιαίας μηχανής με πλήρη συμμόρφωση ACID.

Δημιουργημένο από τον ιδρυτή του OrientDB, το ArcadeDB είναι κατασκευασμένο σε Java χαμηλού επιπέδου, βελτιστοποιημένο για ελάχιστη συλλογή απορριμμάτων, επιτρέποντας εκατομμύρια λειτουργίες εγγραφών ανά δευτερόλεπτο. Η ενσωματωμένη διασύνδεση web του ArcadeDB Studio παρέχει εκτέλεση ερωτημάτων, διαχείριση σχήματος και οπτικοποίηση γραφημάτων — δεν απαιτούνται ξεχωριστά εργαλεία πελάτη μετά την ανάπτυξη.