Αναπτύξτε το ArcadeDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων που υποστηρίζει δεδομένα γραφικών, εγγράφων, κλειδιού-τιμής, χρονοσειρών και διανυσματικών δεδομένων σε μία μηχανή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ArcadeDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ArcadeDB
Το ArcadeDB είναι μια μηχανή βάσης δεδομένων πολλαπλών μοντέλων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για ακραίες επιδόσεις σε διαφορετικά μοντέλα δεδομένων. Σε αντίθεση με τις βάσεις δεδομένων ενός μοντέλου που σας αναγκάζουν να επιλέξετε μεταξύ γραφικών, εγγράφων ή σχεσιακών δομών, το ArcadeDB τα χειρίζεται όλα εγγενώς — αποθηκεύοντας και αναζητώντας σχέσεις γραφημάτων, συλλογές εγγράφων, ζεύγη κλειδιού-τιμής, σειρές χρόνου, διανυσματικές ενσωματώσεις και γεωχωρικά δεδομένα εντός μιας ενιαίας μηχανής με πλήρη συμμόρφωση ACID.
Δημιουργημένο από τον ιδρυτή του OrientDB, το ArcadeDB είναι κατασκευασμένο σε Java χαμηλού επιπέδου, βελτιστοποιημένο για ελάχιστη συλλογή απορριμμάτων, επιτρέποντας εκατομμύρια λειτουργίες εγγραφών ανά δευτερόλεπτο. Η ενσωματωμένη διασύνδεση web του ArcadeDB Studio παρέχει εκτέλεση ερωτημάτων, διαχείριση σχήματος και οπτικοποίηση γραφημάτων — δεν απαιτούνται ξεχωριστά εργαλεία πελάτη μετά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του ArcadeDB
Πολυμοντελική μηχανή δεδομένων
Αποθηκεύστε και αναζητήστε δεδομένα γραφημάτων, εγγράφων, ζευγών κλειδιού-τιμής, χρονοσειρών και διανυσμάτων μέσα σε μία ενιαία βάση δεδομένων χωρίς να αλλάζετε εργαλεία ή να συγχρονίζετε ξεχωριστές αποθήκες.
Επτά query languages
Υποβάλετε ερωτήματα χρησιμοποιώντας SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, ή το πρωτόκολλο Redis - χρησιμοποιήστε τη γλώσσα που ταιριάζει στο μοντέλο δεδομένων σας.
ArcadeDB Studio
Ενσωματωμένη διασύνδεση web για την εκτέλεση ερωτημάτων, τη διαχείριση σχημάτων, την οπτικοποίηση δεδομένων γραφήματος και τη διαχείριση της βάσης δεδομένων χωρίς εξωτερικά εργαλεία πελάτη.
Αναζήτηση διανυσματικής ομοιότητας
Εγγενής αποθήκευση vector embedding και similarity search για φόρτους εργασίας AI και machine learning παράλληλα με τα λειτουργικά σας δεδομένα.
ACID σε κλίμακα
Πλήρεις συναλλαγές συμβατές με ACID που επεξεργάζονται εκατομμύρια εγγραφές ανά δευτερόλεπτο, από ενσωματωμένες αναπτύξεις Raspberry Pi έως συστάδες πολλαπλών κόμβων.
Γιατί να τρέχω ArcadeDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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