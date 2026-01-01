Αναπτύξτε το Cypht με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύς, ανοιχτού κώδικα webmail client που ενοποιεί πολλούς λογαριασμούς email και ροές ειδήσεων σε μία γρήγορη διεπαφή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Cypht
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cypht
Το Cypht είναι ένας αρθρωτός, ανοιχτού κώδικα webmail client σχεδιασμένος για απλότητα και ταχύτητα. Σε αντίθεση με τις βαριές λύσεις webmail, το Cypht συγκεντρώνει πολλούς λογαριασμούς email IMAP και POP3 μαζί με ροές ειδήσεων RSS/Atom σε μια ενιαία, ενοποιημένη προβολή εισερχομένων — δίνοντάς σας μια πλήρη εικόνα των επικοινωνιών σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε μεταξύ υπηρεσιών.
Κατασκευασμένο σε PHP με βάση Alpine Linux, το Cypht λειτουργεί αποτελεσματικά σε μέτριο hardware και αποθηκεύει τη διαμόρφωση χρήστη σε μια database για αξιόπιστες αναπτύξεις πολλαπλών χρηστών. Η αρχιτεκτονική του που βασίζεται σε modules σημαίνει ότι φορτώνετε μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεστε, διατηρώντας τη διεπαφή καθαρή και το αποτύπωμα μικρό.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cypht
Συγκέντρωση πολλαπλών λογαριασμών
Συνδέστε πολλούς λογαριασμούς email IMAP και POP3 σε μία ενιαία προβολή εισερχομένων για ταχύτερη διαχείριση email.
Ενσωμάτωση ροής ειδήσεων
Συνδυάζει email και ροές ειδήσεων RSS/Atom σε ένα ενιαίο περιβάλλον, μειώνοντας τον αριθμό των εφαρμογών που χρειάζεστε για να παραμένετε ενήμεροι.
Αρθρωτή Αρχιτεκτονική
Ενεργοποιήστε μόνο τις ενότητες που χρειάζεστε - επαφές, ημερολόγια, φακέλους IMAP, φίλτρα sieve και άλλα - διατηρώντας το UI λιτό.
Συνεδρίες με υποστήριξη βάσης δεδομένων
Αποθηκεύει τη διαμόρφωση χρήστη και τις περιόδους λειτουργίας στη MariaDB για αξιόπιστες, επεκτάσιμες αναπτύξεις πολλών χρηστών.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Λειτουργεί σε Alpine Linux με Nginx και PHP ενσωματωμένα σε ένα ενιαίο image ~290 MB, απαιτώντας ελάχιστους πόρους VPS.
Γιατί να τρέξω Cypht στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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