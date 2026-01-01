Το Cypht είναι ένας αρθρωτός, ανοιχτού κώδικα webmail client σχεδιασμένος για απλότητα και ταχύτητα. Σε αντίθεση με τις βαριές λύσεις webmail, το Cypht συγκεντρώνει πολλούς λογαριασμούς email IMAP και POP3 μαζί με ροές ειδήσεων RSS/Atom σε μια ενιαία, ενοποιημένη προβολή εισερχομένων — δίνοντάς σας μια πλήρη εικόνα των επικοινωνιών σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε μεταξύ υπηρεσιών.

Κατασκευασμένο σε PHP με βάση Alpine Linux, το Cypht λειτουργεί αποτελεσματικά σε μέτριο hardware και αποθηκεύει τη διαμόρφωση χρήστη σε μια database για αξιόπιστες αναπτύξεις πολλαπλών χρηστών. Η αρχιτεκτονική του που βασίζεται σε modules σημαίνει ότι φορτώνετε μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεστε, διατηρώντας τη διεπαφή καθαρή και το αποτύπωμα μικρό.