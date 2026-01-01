Το Netdata είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης υποδομών ανοιχτού κώδικα, πραγματικού χρόνου, που συλλέγει χιλιάδες μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο από τους servers, τα containers, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες cloud σας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στοίβες παρακολούθησης που απαιτούν ξεχωριστά επίπεδα συλλογής, αποθήκευσης και οπτικοποίησης δεδομένων, το Netdata συνδυάζει και τα τρία σε έναν ενιαίο ελαφρύ agent — προσφέροντας ζωντανά dashboards μέσα σε δευτερόλεπτα από την ανάπτυξη, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη διαμόρφωση για κοινές υπηρεσίες.

Με 78.000+ GitHub stars και 500 εκατομμύρια Docker pulls, το Netdata είναι μία από τις πιο ευρέως υιοθετημένες λύσεις παρακολούθησης self-hosted. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS διατηρεί όλες τις μετρήσεις υποδομής ιδιωτικές εντός του δικτύου σας, με πλήρη έλεγχο των πολιτικών διατήρησης, των κανόνων ειδοποιήσεων και της πρόσβασης στο dashboard.