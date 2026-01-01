Αναπτύξτε Netdata με εγκατάσταση ενός κλικ.
Παρακολούθηση υποδομής σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια 1 δευτερολέπτου, 800+ ενσωματώσεις και δεν απαιτείται διαμόρφωση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Netdata
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Netdata
Το Netdata είναι μια πλατφόρμα παρακολούθησης υποδομών ανοιχτού κώδικα, πραγματικού χρόνου, που συλλέγει χιλιάδες μετρήσεις ανά δευτερόλεπτο από τους servers, τα containers, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες cloud σας. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές στοίβες παρακολούθησης που απαιτούν ξεχωριστά επίπεδα συλλογής, αποθήκευσης και οπτικοποίησης δεδομένων, το Netdata συνδυάζει και τα τρία σε έναν ενιαίο ελαφρύ agent — προσφέροντας ζωντανά dashboards μέσα σε δευτερόλεπτα από την ανάπτυξη, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη διαμόρφωση για κοινές υπηρεσίες.
Με 78.000+ GitHub stars και 500 εκατομμύρια Docker pulls, το Netdata είναι μία από τις πιο ευρέως υιοθετημένες λύσεις παρακολούθησης self-hosted. Η εκτέλεσή του στον δικό σας VPS διατηρεί όλες τις μετρήσεις υποδομής ιδιωτικές εντός του δικτύου σας, με πλήρη έλεγχο των πολιτικών διατήρησης, των κανόνων ειδοποιήσεων και της πρόσβασης στο dashboard.
Βασικά χαρακτηριστικά του Netdata
Ανάλυση μετρικών 1 δευτερολέπτου
Συλλαμβάνει αιχμές CPU, πίεση μνήμης και εκρήξεις καθυστέρησης που τα διαστήματα δειγματοληψίας 10 ή 60 δευτερολέπτων χάνουν εντελώς.
800+ αυτομάτως ανιχνευμένες ενσωματώσεις
Αυτόματη ανακάλυψη και παρακολούθηση βάσεων δεδομένων, web servers, message queues και cloud services που εκτελούνται στον host — δεν απαιτούνται αρχεία διαμόρφωσης.
Ανίχνευση ανωμαλιών με τεχνολογία ML
Εκπαιδεύει ένα μοντέλο ανωμαλιών ανά μετρική και αναδεικνύει ασυνήθιστα μοτίβα πριν προκαλέσουν διακοπές λειτουργίας, χωρίς μη αυτόματη ρύθμιση κατωφλίου.
Παρακολούθηση Docker container
Ανακαλύπτει όλα τα τρέχοντα κοντέινερ μέσω του Docker socket και παρακολουθεί τη χρήση CPU, μνήμης, I/O δικτύου και δίσκου ανά κοντέινερ.
Προδιαμορφωμένη βιβλιοθήκη ειδοποιήσεων
Έρχεται με εκατοντάδες δοκιμασμένες ειδοποιήσεις που καλύπτουν OS, βάσεις δεδομένων και μετρήσεις εφαρμογών — ενεργές αμέσως μετά την ανάπτυξη.
Γιατί να τρέξω Netdata στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.