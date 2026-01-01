Αναπτύξτε το Enclosed με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Μινιμαλιστική διαδικτυακή εφαρμογή για κοινή χρήση ιδιωτικών κρυπτογραφημένων σημειώσεων με ελέγχους λήξης και προστασία με κωδικό πρόσβασης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Enclosed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Enclosed
Επισυνάπτεται μια open-source web εφαρμογή για την αποστολή ιδιωτικών, κρυπτογραφημένων από άκρο σε άκρο σημειώσεων. Χρησιμοποιώντας τα εγγενή crypto API του browser, κρυπτογραφεί το περιεχόμενο client-side πριν καν φτάσει στον server — πράγμα που σημαίνει ότι ο host δεν έχει ποτέ πρόσβαση στο μη κρυπτογραφημένο κείμενο. Οι σημειώσεις μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αυτοκαταστρέφονται αφού διαβαστούν μία φορά ή να λήγουν μετά από μια διαμορφώσιμη χρονική περίοδο.
Η αυτο-φιλοξενία του Enclosed στο VPS σας διασφαλίζει ότι η αποθήκευση κρυπτογραφημένων σημειώσεων παραμένει εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Οργανισμοί που διαχειρίζονται ευαίσθητα διαπιστευτήρια, API keys ή εμπιστευτικές πληροφορίες αποκτούν πλήρη έλεγχο της διαμονής των δεδομένων και μπορούν να επιβάλουν προσαρμοσμένες πολιτικές λήξης χωρίς να βασίζονται σε υπηρεσίες τρίτων παρόχων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Enclosed
Κρυπτογράφηση πλευράς πελάτη
Οι σημειώσεις κρυπτογραφούνται στον browser πριν από τη μετάδοση χρησιμοποιώντας εγγενή Web Crypto APIs, έτσι ο server δεν βλέπει ποτέ το μη κρυπτογραφημένο περιεχόμενο.
Αυτοκαταστρεφόμενες σημειώσεις
Ρυθμίστε τις σημειώσεις να λήγουν μετά από μία μόνο ανάγνωση ή ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες δεν παραμένουν περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Προστασία κωδικού πρόσβασης
Προσθέστε έναν προαιρετικό κωδικό πρόσβασης σε οποιαδήποτε σημείωση, απαιτώντας από τους παραλήπτες να πιστοποιηθούν πριν το περιεχόμενο μπορέσει να αποκρυπτογραφηθεί και να εμφανιστεί.
Κοινόχρηστοι σύνδεσμοι
Κάθε σημείωση δημιουργεί ένα μοναδικό URL που μπορεί να σταλεί μέσω email, chat ή SMS — δεν απαιτείται λογαριασμός ή εγγραφή για τον παραλήπτη.
Ελαφριά ανάπτυξη
Ένα μόνο container με ελάχιστες απαιτήσεις πόρων καθιστά το Enclosed εύκολο στην εκτέλεση παράλληλα με άλλες υπηρεσίες στον ίδιο VPS.
Γιατί να τρέξω Enclosed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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