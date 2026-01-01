Επισυνάπτεται μια open-source web εφαρμογή για την αποστολή ιδιωτικών, κρυπτογραφημένων από άκρο σε άκρο σημειώσεων. Χρησιμοποιώντας τα εγγενή crypto API του browser, κρυπτογραφεί το περιεχόμενο client-side πριν καν φτάσει στον server — πράγμα που σημαίνει ότι ο host δεν έχει ποτέ πρόσβαση στο μη κρυπτογραφημένο κείμενο. Οι σημειώσεις μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αυτοκαταστρέφονται αφού διαβαστούν μία φορά ή να λήγουν μετά από μια διαμορφώσιμη χρονική περίοδο.

Η αυτο-φιλοξενία του Enclosed στο VPS σας διασφαλίζει ότι η αποθήκευση κρυπτογραφημένων σημειώσεων παραμένει εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Οργανισμοί που διαχειρίζονται ευαίσθητα διαπιστευτήρια, API keys ή εμπιστευτικές πληροφορίες αποκτούν πλήρη έλεγχο της διαμονής των δεδομένων και μπορούν να επιβάλουν προσαρμοσμένες πολιτικές λήξης χωρίς να βασίζονται σε υπηρεσίες τρίτων παρόχων.