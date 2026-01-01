Αναπτύξτε το OpenFGA με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μηχανή εξουσιοδότησης υψηλής απόδοσης εμπνευσμένη από το Google Zanzibar για τη μοντελοποίηση και την επιβολή λεπτομερούς ελέγχου πρόσβασης μέσω HTTP και gRPC APIs.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenFGA
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenFGA
Το OpenFGA είναι μια μηχανή εξουσιοδότησης ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στις αρχές του Google Zanzibar - του παγκοσμίως κατανεμημένου συστήματος αδειών που τροφοδοτεί τα Google Drive, Docs και Calendar. Επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να ορίζουν και να επιβάλλουν πολιτικές ελέγχου πρόσβασης λεπτομερούς κοκκοποίησης χρησιμοποιώντας μια γλώσσα μοντελοποίησης αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, και στη συνέχεια να αξιολογούν αυτές τις πολιτικές με υψηλή απόδοση μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API. Τα μοντέλα ReBAC (έλεγχος πρόσβασης βάσει σχέσεων), RBAC (βάσει ρόλων) και ABAC (βάσει χαρακτηριστικών) υποστηρίζονται όλα εγγενώς, και μπορούν να συνδυαστούν εντός ενός ενιαίου σχήματος εξουσιοδότησης.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenFGA στο VPS σας διατηρεί τη λογική εξουσιοδότησης και τα δεδομένα σχέσεων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή ή τιμολόγηση ανά έλεγχο. Οι έλεγχοι εξουσιοδότησης εκτελούνται με χαμηλή καθυστέρηση έναντι του δικού σας PostgreSQL store, και το API ενσωματώνεται άψογα με εφαρμογές γραμμένες σε οποιαδήποτε γλώσσα μέσω των επίσημων SDK.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenFGA
Google Zanzibar μοντέλο
Διατυπώστε πολιτικές εξουσιοδότησης ως πλειάδες σχέσεων με τύπο — την ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιείται από το Google Drive — επιτρέποντας συνεπή, επεκτάσιμο έλεγχο πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες.
Έλεγχοι χαμηλής καθυστέρησης
Σχεδιασμένο για την κρίσιμη διαδρομή αιτημάτων, το OpenFGA αξιολογεί τους ελέγχους εξουσιοδότησης σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ώστε οι αποφάσεις αδειών να μην αποτελούν ποτέ σημείο συμφόρησης σε αιτήματα που απευθύνονται στον χρήστη.
HTTP και gRPC APIs
Αξιολογήστε τους ελέγχους πρόσβασης, γράψτε πλειάδες σχέσεων και επεκτείνετε τα δέντρα πρόσβασης μέσω HTTP και gRPC, με επίσημα SDK για Go, Node.js, Python, Java και .NET.
Πολλαπλά μοντέλα αυθεντικοποίησης
Ορίστε πολιτικές RBAC, ReBAC και ABAC — ή συνδυάστε και τα τρία — μέσα σε ένα ενιαίο authorization schema που καλύπτει κάθε τύπο πόρου στην εφαρμογή σας.
Διατήρηση PostgreSQL
Οι πλειάδες σχέσεων και οι εκδόσεις μοντέλων αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL, παρέχοντας ανθεκτική, αναζητήσιμη κατάσταση εξουσιοδότησης με συναλλακτική συνέπεια.
Γιατί να τρέξω OpenFGA στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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