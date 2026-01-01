Το OpenFGA είναι μια μηχανή εξουσιοδότησης ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στις αρχές του Google Zanzibar - του παγκοσμίως κατανεμημένου συστήματος αδειών που τροφοδοτεί τα Google Drive, Docs και Calendar. Επιτρέπει στις ομάδες μηχανικών να ορίζουν και να επιβάλλουν πολιτικές ελέγχου πρόσβασης λεπτομερούς κοκκοποίησης χρησιμοποιώντας μια γλώσσα μοντελοποίησης αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, και στη συνέχεια να αξιολογούν αυτές τις πολιτικές με υψηλή απόδοση μέσω ενός απλού HTTP ή gRPC API. Τα μοντέλα ReBAC (έλεγχος πρόσβασης βάσει σχέσεων), RBAC (βάσει ρόλων) και ABAC (βάσει χαρακτηριστικών) υποστηρίζονται όλα εγγενώς, και μπορούν να συνδυαστούν εντός ενός ενιαίου σχήματος εξουσιοδότησης.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenFGA στο VPS σας διατηρεί τη λογική εξουσιοδότησης και τα δεδομένα σχέσεων υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή ή τιμολόγηση ανά έλεγχο. Οι έλεγχοι εξουσιοδότησης εκτελούνται με χαμηλή καθυστέρηση έναντι του δικού σας PostgreSQL store, και το API ενσωματώνεται άψογα με εφαρμογές γραμμένες σε οποιαδήποτε γλώσσα μέσω των επίσημων SDK.