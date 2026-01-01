Το OpenRemote είναι μια 100% open-source πλατφόρμα IoT που σας επιτρέπει να λαμβάνετε δεδομένα από οποιαδήποτε συσκευή, να μοντελοποιείτε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, να αυτοματοποιείτε τη συμπεριφορά με κανόνες και να παραδίδετε προσαρμοσμένα front-ends — όλα από ένα ενιαίο self-hosted stack. Υποστηρίζει πρωτόκολλα όπως MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus και Zigbee άμεσα, καθώς και ένα manager API για προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenRemote στο VPS σας διατηρεί την τηλεμετρία, τη λογική αυτοματισμού και τα δεδομένα τελικού χρήστη σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή και χωρίς vendor lock-in. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τον manager, την ταυτότητα Keycloak, το PostgreSQL και ένα HAProxy edge με αυτόματα πιστοποιητικά Let's Encrypt, έτσι ώστε το stack να είναι έτοιμο να δεχτεί συσκευές μέσω HTTPS και MQTT/TLS μόλις εκκινήσει.