Αναπτύξτε το OpenRemote με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα IoT ανοιχτού κώδικα για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, αυτοματισμό κτιρίων, παρακολούθηση ενέργειας και ενορχήστρωση συνδεδεμένων συσκευών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenRemote
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenRemote
Το OpenRemote είναι μια 100% open-source πλατφόρμα IoT που σας επιτρέπει να λαμβάνετε δεδομένα από οποιαδήποτε συσκευή, να μοντελοποιείτε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, να αυτοματοποιείτε τη συμπεριφορά με κανόνες και να παραδίδετε προσαρμοσμένα front-ends — όλα από ένα ενιαίο self-hosted stack. Υποστηρίζει πρωτόκολλα όπως MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus και Zigbee άμεσα, καθώς και ένα manager API για προσαρμοσμένες ενσωματώσεις.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenRemote στο VPS σας διατηρεί την τηλεμετρία, τη λογική αυτοματισμού και τα δεδομένα τελικού χρήστη σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή και χωρίς vendor lock-in. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει τον manager, την ταυτότητα Keycloak, το PostgreSQL και ένα HAProxy edge με αυτόματα πιστοποιητικά Let's Encrypt, έτσι ώστε το stack να είναι έτοιμο να δεχτεί συσκευές μέσω HTTPS και MQTT/TLS μόλις εκκινήσει.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenRemote
Πολυπρωτοκολικοί πράκτορες
Συνδέστε συσκευές μέσω MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee και άλλων, χωρίς να γράφετε κώδικα πρωτοκόλλου για κάθε ενσωμάτωση.
Μοντέλο περιουσιακών στοιχείων και χαρακτηριστικών
Μοντελοποιήστε πράγματα του πραγματικού κόσμου — κτίρια, οχήματα, μετρητές ενέργειας — ως τυποποιημένα στοιχεία με χαρακτηριστικά, μεταδεδομένα και ιστορικά σημεία δεδομένων.
Όταν-τότε και κανόνες ροής
Αυτοματοποιήστε τη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας έναν οπτικό επεξεργαστή when-then, κανόνες ροής, ή JavaScript και Groovy για προχωρημένα σενάρια.
Πεδία πολλαπλών μισθωτών
Απομονώστε πελάτες ή ιστοσελίδες σε ξεχωριστά realms υποστηριζόμενα από Keycloak, με users, assets και dashboards ανά realm.
Πίνακες ελέγχου πληροφοριών
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα dashboards πάνω σε ζωντανά και ιστορικά δεδομένα χαρακτηριστικών χωρίς εξαγωγή σε ξεχωριστό εργαλείο analytics.
MQTT και HTTP APIs
Διαθέστε έναν ενσωματωμένο MQTT broker στη θύρα 8883, καθώς και REST και WebSocket APIs, ώστε εξωτερικά συστήματα να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν την κατάσταση των στοιχείων.
Γιατί να τρέξω OpenRemote στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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