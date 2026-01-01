Εγκαταστήστε τον Odysseus με ένα κλικ.
Self-hosted περιβάλλον εργασίας AI για chat, πράκτορες, βαθιά έρευνα, μνήμη, έγγραφα και email - όλα τρέχουν στο VPS σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Odysseus
Το Odysseus είναι ένας χώρος εργασίας AI ανοιχτού κώδικα που φέρνει τα εργαλεία συνομιλίας, agent, έρευνας και γραφής που θα περιμένατε από το ChatGPT ή το Claude στον δικό σας server. Συνδυάζει επίμονη συνομιλία με οποιοδήποτε τοπικό ή API μοντέλο, ένα agent runtime βασισμένο σε opencode, βαθιά πολυεπίπεδη έρευνα, ένα Cookbook μοντέλων με συστάσεις προσαρμοσμένες στο hardware, καθώς και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας Documents, Σημειώσεις, Εργασίες, ημερολόγιο CalDAV και ένα IMAP/SMTP inbox με AI triage.
Η αυτο-φιλοξενία του Odysseus στο VPS σας διατηρεί κάθε συνομιλία, έγγραφο, embedding και email εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Φέρνετε τα δικά σας API keys για το OpenAI, το OpenRouter ή οποιοδήποτε συμβατό endpoint, ενώ η επίμονη μνήμη και οι δεξιότητες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου χωρίς χρεώσεις ανά θέση ή vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Odysseus
Συνομιλήστε με οποιοδήποτε μοντέλο
Συνδέστε vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ή οποιοδήποτε συμβατό με το OpenAI endpoint από μία ενιαία επιφάνεια συνομιλίας.
Πράκτορας Runtime
Ένας πράκτορας βασισμένος σε opencode διαθέτει εργαλεία MCP, web, αρχείου, shell, δεξιοτήτων και μνήμης, ώστε να μπορεί να εκτελεί ολόκληρες εργασίες από την αρχή μέχρι το τέλος.
Έρευνα σε βάθος
Οι διαδικασίες έρευνας πολλαπλών βημάτων συλλέγουν, διαβάζουν και συνθέτουν πηγές σε μια οπτική αναφορά την οποία μπορείτε να περιηγηθείτε και να εξαγάγετε.
Βιβλίο συνταγών μοντέλων
Σαρώνει το διαθέσιμο υλικό, προτείνει μοντέλα GGUF, FP8 και AWQ που πραγματικά ταιριάζουν, στη συνέχεια τα κατεβάζει και τα παρέχει με ένα κλικ.
Μόνιμη μνήμη & δεξιότητες
Η ανάκτηση vector και keyword με υποστήριξη ChromaDB δίνει στον πράκτορα μακροπρόθεσμη μνήμη και επαναχρησιμοποιήσιμες δεξιότητες που επιβιώνουν μετά από επανεκκινήσεις.
Έγγραφα, Σημειώσεις & Αλληλογραφία
Επεξεργαστής markdown πολλαπλών καρτελών, σημειώσεις, εκκρεμότητες, ημερολόγιο CalDAV και εισερχόμενα IMAP/SMTP με διαλογή AI σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας.
Γιατί να τρέξω Odysseus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.