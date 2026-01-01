Το Odysseus είναι ένας χώρος εργασίας AI ανοιχτού κώδικα που φέρνει τα εργαλεία συνομιλίας, agent, έρευνας και γραφής που θα περιμένατε από το ChatGPT ή το Claude στον δικό σας server. Συνδυάζει επίμονη συνομιλία με οποιοδήποτε τοπικό ή API μοντέλο, ένα agent runtime βασισμένο σε opencode, βαθιά πολυεπίπεδη έρευνα, ένα Cookbook μοντέλων με συστάσεις προσαρμοσμένες στο hardware, καθώς και ένα πρόγραμμα επεξεργασίας Documents, Σημειώσεις, Εργασίες, ημερολόγιο CalDAV και ένα IMAP/SMTP inbox με AI triage.

Η αυτο-φιλοξενία του Odysseus στο VPS σας διατηρεί κάθε συνομιλία, έγγραφο, embedding και email εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Φέρνετε τα δικά σας API keys για το OpenAI, το OpenRouter ή οποιοδήποτε συμβατό endpoint, ενώ η επίμονη μνήμη και οι δεξιότητες εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου χωρίς χρεώσεις ανά θέση ή vendor lock-in.