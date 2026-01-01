Αναπτύξτε το Paperless-ngx με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης εγγράφων ανοιχτού κώδικα που σαρώνει, ευρετηριάζει με OCR και αρχειοθετεί τα έγγραφά σας σε μια πλήρως αναζητήσιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Paperless-ngx
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Paperless-ngx
Το Paperless-ngx είναι ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων που συντηρείται από την κοινότητα, το οποίο μετατρέπει τη φυσική γραφειοκρατία σε ένα αναζητήσιμο, οργανωμένο ψηφιακό αρχείο. Αυτό επεξεργάζεται αυτόματα με OCR σαρωμένες εικόνες και PDF, ταξινομεί έγγραφα και εφαρμόζει ετικέτες, έτσι ώστε κάθε τιμολόγιο, συμβόλαιο και απόδειξη να γίνεται άμεσα ανιχνεύσιμο βάσει περιεχομένου. Το Gotenberg και το Apache Tika χειρίζονται Office documents και σύνθετες μορφές που οι τυπικές ροές OCR παραβλέπουν.
Η αυτο-φιλοξενία του Paperless-ngx στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα οικονομικά αρχεία, συμβόλαια και προσωπικά έγγραφα στη δική σας υποδομή — ποτέ σε ένα cloud τρίτου μέρους. Οι αποκλειστικοί πόροι VPS εξασφαλίζουν γρήγορη επεξεργασία OCR ακόμα και για μεγάλες παρτίδες εγγράφων, ενώ οι μόνιμοι τόμοι προστατεύουν ολόκληρο το αρχείο και το database σας μέσω ενημερώσεων και επανεκκινήσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Paperless-ngx
Αυτόματη ευρετηρίαση OCR
Κάθε ανεβασμένο έγγραφο σαρώνεται αυτόματα με OCR, έτσι ώστε το πλήρες κείμενό του να ευρετηριάζεται και να είναι αναζητήσιμο μέσα σε δευτερόλεπτα από την μεταφόρτωση, ανεξάρτητα από το αν έφτασε ως PDF ή σαρωμένη εικόνα.
Έξυπνη ταξινόμηση
Το Paperless-ngx μαθαίνει από τα πρότυπα οργάνωσής σας και εφαρμόζει αυτόματα ετικέτες, αντισυμβαλλόμενους και τύπους εγγράφων με βάση το περιεχόμενο, μειώνοντας τη χειροκίνητη ταξινόμηση σχεδόν στο μηδέν.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε σε όλο το περιεχόμενο κάθε εγγράφου στο αρχείο σας με προηγμένο φιλτράρισμα κατά ημερομηνία, ετικέτα, αλληλογράφο και τύπο εγγράφου για ακριβή ανάκτηση.
Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
Οι λεπτομερείς έλεγχοι δικαιωμάτων πρόσβασης επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται το ίδιο αρχείο με πρόσβαση βάσει ρόλων, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για μικρές ομάδες όσο και για οικογένειες.
Υποστήριξη εγγράφων Office
Η ενσωμάτωση των Gotenberg και Apache Tika χειρίζεται μορφές Word, Excel και άλλες μορφές Office, μαζί με αρχεία PDF και εικόνες, προσφέροντάς σας ένα ενιαίο αρχείο για όλους τους τύπους εγγράφων.
Γιατί να τρέξω Paperless-ngx στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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