Το Paperless-ngx είναι ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων που συντηρείται από την κοινότητα, το οποίο μετατρέπει τη φυσική γραφειοκρατία σε ένα αναζητήσιμο, οργανωμένο ψηφιακό αρχείο. Αυτό επεξεργάζεται αυτόματα με OCR σαρωμένες εικόνες και PDF, ταξινομεί έγγραφα και εφαρμόζει ετικέτες, έτσι ώστε κάθε τιμολόγιο, συμβόλαιο και απόδειξη να γίνεται άμεσα ανιχνεύσιμο βάσει περιεχομένου. Το Gotenberg και το Apache Tika χειρίζονται Office documents και σύνθετες μορφές που οι τυπικές ροές OCR παραβλέπουν.

Η αυτο-φιλοξενία του Paperless-ngx στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα οικονομικά αρχεία, συμβόλαια και προσωπικά έγγραφα στη δική σας υποδομή — ποτέ σε ένα cloud τρίτου μέρους. Οι αποκλειστικοί πόροι VPS εξασφαλίζουν γρήγορη επεξεργασία OCR ακόμα και για μεγάλες παρτίδες εγγράφων, ενώ οι μόνιμοι τόμοι προστατεύουν ολόκληρο το αρχείο και το database σας μέσω ενημερώσεων και επανεκκινήσεων.