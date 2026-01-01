Το Focalboard είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την Mattermost ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Trello, Notion και Asana. Συνδυάζει διαισθητικούς πίνακες Kanban με πολλαπλές λειτουργίες προβολής — πίνακα, γκαλερί και ημερολογίου — ώστε να μπορείτε να οπτικοποιήσετε τα ίδια δεδομένα έργου σε όποια μορφή λειτουργεί καλύτερα για τη ροή εργασίας σας. Οι κάρτες υποστηρίζουν προσαρμοσμένες ιδιότητες, ετικέτες, ημερομηνίες λήξης και συνημμένα, προσαρμόζονται σε κάθε τύπο έργου, από software sprints έως ημερολόγια περιεχομένου.

Η αυτο-φιλοξενία του Focalboard στον VPS σας σημαίνει απεριόριστους πίνακες, κάρτες και μέλη ομάδας με προβλέψιμο κόστος — χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη, χωρίς όρια στον αριθμό των πινάκων και χωρίς κίνδυνο τα δεδομένα του έργου σας να αξιοποιηθούν οικονομικά. Το ελαφρύ backend SQLite δεν απαιτεί εξωτερική βάση δεδομένων, διατηρώντας την ανάπτυξη και τη συντήρηση απλές.