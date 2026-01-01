Αναπτύξτε το Focalboard με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα με προβολές Kanban, πίνακα, συλλογής και ημερολογίου για ομάδες και άτομα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Focalboard
Το Focalboard είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από την Mattermost ως μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση των Trello, Notion και Asana. Συνδυάζει διαισθητικούς πίνακες Kanban με πολλαπλές λειτουργίες προβολής — πίνακα, γκαλερί και ημερολογίου — ώστε να μπορείτε να οπτικοποιήσετε τα ίδια δεδομένα έργου σε όποια μορφή λειτουργεί καλύτερα για τη ροή εργασίας σας. Οι κάρτες υποστηρίζουν προσαρμοσμένες ιδιότητες, ετικέτες, ημερομηνίες λήξης και συνημμένα, προσαρμόζονται σε κάθε τύπο έργου, από software sprints έως ημερολόγια περιεχομένου.
Η αυτο-φιλοξενία του Focalboard στον VPS σας σημαίνει απεριόριστους πίνακες, κάρτες και μέλη ομάδας με προβλέψιμο κόστος — χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη, χωρίς όρια στον αριθμό των πινάκων και χωρίς κίνδυνο τα δεδομένα του έργου σας να αξιοποιηθούν οικονομικά. Το ελαφρύ backend SQLite δεν απαιτεί εξωτερική βάση δεδομένων, διατηρώντας την ανάπτυξη και τη συντήρηση απλές.
Βασικά χαρακτηριστικά του Focalboard
Πολλαπλές λειτουργίες προβολής
Εναλλάξτε μεταξύ προβολών Kanban, πίνακα, συλλογής και ημερολογίου των ίδιων δεδομένων για να ταιριάζει με τον τρόπο που σκέφτεστε το έργο σας.
Προσαρμοσμένες ιδιότητες
Προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία, ετικέτες, ημερομηνίες και υπεύθυνους στις κάρτες για να προσαρμόσετε κάθε πίνακα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της ροής εργασιών σας.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλά μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργάζονται πίνακες ταυτόχρονα, με σχόλια και @mentions να διατηρούν την επικοινωνία εντός πλαισίου.
Εισαγωγή από δημοφιλή εργαλεία
Μεταφέρετε υπάρχοντα έργα από Trello, Asana και Notion χρησιμοποιώντας ενσωματωμένη λειτουργία εισαγωγής για να αποφύγετε να ξεκινήσετε από το μηδέν.
Πρότυπα πινάκων
Προκατασκευασμένα πρότυπα για κοινούς τύπους έργων σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα σε δευτερόλεπτα, με τη σωστή δομή ήδη διαμορφωμένη.
Γιατί να τρέξω Focalboard στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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