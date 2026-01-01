Το SuggestArr συνδέεται με τον media server σας (Jellyfin, Plex, ή Emby) και την παρουσία Seer σας για να αυτοματοποιήσει τον κύκλο ανακάλυψης και αιτημάτων πολυμέσων. Διαβάζει το πρόσφατο ιστορικό παρακολούθησης, βρίσκει παρόμοιες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές μέσω της βάσης δεδομένων TMDb, και υποβάλλει αυτόματα αιτήματα λήψης σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα - κλείνοντας τον κύκλο μεταξύ αυτού που παρακολουθείτε σήμερα και αυτού που εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη σας αύριο.

Σε αντίθεση με τις χειροκίνητες ροές εργασίας αιτημάτων, το SuggestArr λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μια προαιρετική λειτουργία AI που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε API συμβατό με το OpenAI (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού Ollama) προσθέτει υπερ-εξατομικευμένες προτάσεις με αναζήτηση φυσικής γλώσσας. Η ρύθμιση γίνεται μέσω ενός web UI wizard μετά την ανάπτυξη - δεν απαιτούνται διαπιστευτήρια API κατά την ανάπτυξη.