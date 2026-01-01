Αναπτύξτε το SuggestArr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποιημένη μηχανή συστάσεων μέσων που αναλύει το ιστορικό παρακολούθησης και ζητά παρόμοιο περιεχόμενο μέσω του Seer.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SuggestArr
Το SuggestArr συνδέεται με τον media server σας (Jellyfin, Plex, ή Emby) και την παρουσία Seer σας για να αυτοματοποιήσει τον κύκλο ανακάλυψης και αιτημάτων πολυμέσων. Διαβάζει το πρόσφατο ιστορικό παρακολούθησης, βρίσκει παρόμοιες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές μέσω της βάσης δεδομένων TMDb, και υποβάλλει αυτόματα αιτήματα λήψης σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα - κλείνοντας τον κύκλο μεταξύ αυτού που παρακολουθείτε σήμερα και αυτού που εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη σας αύριο.
Σε αντίθεση με τις χειροκίνητες ροές εργασίας αιτημάτων, το SuggestArr λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μια προαιρετική λειτουργία AI που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε API συμβατό με το OpenAI (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού Ollama) προσθέτει υπερ-εξατομικευμένες προτάσεις με αναζήτηση φυσικής γλώσσας. Η ρύθμιση γίνεται μέσω ενός web UI wizard μετά την ανάπτυξη - δεν απαιτούνται διαπιστευτήρια API κατά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του SuggestArr
Ανάλυση ιστορικού παρακολούθησης
Διαβάζει το πρόσφατο ιστορικό αναπαραγωγής από το Jellyfin, το Plex ή το Emby για να αναγνωρίσει τι παρακολουθούν οι χρήστες και να εμφανίσει σχετικές προτάσεις για νέες συστάσεις.
Αυτοματοποιημένη υποβολή αιτήματος
Στέλνει αιτήματα πολυμέσων απευθείας στο Seer instance σας σε ένα διαμορφώσιμο cron schedule, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη παρέμβαση μετά την αρχική ρύθμιση.
Προτάσεις με την υποστήριξη του TMDb
Ανακαλύπτει παρόμοιους τίτλους χρησιμοποιώντας το API του The Movie Database με φίλτρα για είδος, βαθμολογία, έτος κυκλοφορίας, γλώσσα και διαθεσιμότητα streaming.
Ανακάλυψη με την υποστήριξη AI
Η προαιρετική ενσωμάτωση LLM με OpenAI, Ollama, Gemini ή LiteLLM παρέχει εξατομικευμένες προτάσεις και επιτρέπει την αναζήτηση πολυμέσων με φυσική γλώσσα.
Προβολή αρχείων καταγραφής σε πραγματικό χρόνο
Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου με ζωντανά φιλτραρισμένα αρχεία καταγραφής που δείχνουν ακριβώς τι προτάθηκε, ζητήθηκε και παραλείφθηκε κατά τη διάρκεια κάθε εκτέλεσης αυτοματοποίησης.
Γιατί να τρέξω SuggestArr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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