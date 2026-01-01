Εγκαταστήστε το OpenBao με ένα κλικ.
Open-source πλατφόρμα διαχείρισης μυστικών για την ασφαλή αποθήκευση κλειδιών API, κωδικών πρόσβασης, πιστοποιητικών και άλλων ευαίσθητων δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenBao
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenBao
Το OpenBao είναι ένα open-source fork του HashiCorp Vault, που αναπτύχθηκε από την κοινότητα, χτισμένο για να παρέχει ασφαλή, κεντρική διαχείριση μυστικών για ομάδες και εφαρμογές. Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να έχετε πρόσβαση και να ανανεώνετε δυναμικά μυστικά, κλειδιά κρυπτογράφησης και διαπιστευτήρια μέσω ενός ενοποιημένου API χωρίς να διασκορπίζετε ευαίσθητα δεδομένα σε αρχεία διαμόρφωσης ή μεταβλητές περιβάλλοντος.
Η αυτο-φιλοξενία του OpenBao στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα μυστικά σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας — δεν υπάρχουν όρια χρήσης, ούτε vendor lock-in, και κανένας κίνδυνος ένας πάροχος SaaS να αποκτήσει πρόσβαση στα διαπιστευτήριά σας. Αποκτάτε το πλήρες σύνολο λειτουργιών συμβατό με το Vault υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenBao
Dynamic secrets
Δημιουργεί διαπιστευτήρια βραχείας διάρκειας κατόπιν ζήτησης για βάσεις δεδομένων και παρόχους cloud, τα οποία ανακαλούνται αυτόματα όταν δεν χρειάζονται πλέον.
Κρυπτογραφημένο key-value store
Αποθήκευση αυθαίρετων μυστικών σε αδράνεια με κρυπτογράφηση AES-256-GCM, ώστε οι ευαίσθητες τιμές να μην εκτίθενται ποτέ στον δίσκο.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Ορίστε κανόνες πρόσβασης βάσει πολιτικής που περιορίζουν ποιες υπηρεσίες και χρήστες μπορούν να διαβάσουν, να γράψουν ή να καταχωρίσουν συγκεκριμένες μυστικές διαδρομές.
Πολλαπλές μέθοδοι auth
Πιστοποιήστε εφαρμογές και χρήστες μέσω tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT και άλλων μεθόδων χωρίς να αλλάξετε τη ροή εργασίας σας.
Πλήρης καταγραφή ελέγχου
Κάθε αίτημα και απόκριση καταγράφεται σε καταγραφείς ελέγχου με αποδεικτικά παραβίασης, παρέχοντάς σας ένα πλήρες ιστορικό για συμμόρφωση και αντιμετώπιση περιστατικών.
HTTP API και CLI
Ενσωματώστε την ανάκτηση μυστικών σε οποιαδήποτε γλώσσα ή pipeline χρησιμοποιώντας το REST API ή το cross-platform bao CLI.
Γιατί να τρέξω OpenBao στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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