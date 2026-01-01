Το OpenBao είναι ένα open-source fork του HashiCorp Vault, που αναπτύχθηκε από την κοινότητα, χτισμένο για να παρέχει ασφαλή, κεντρική διαχείριση μυστικών για ομάδες και εφαρμογές. Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε, να έχετε πρόσβαση και να ανανεώνετε δυναμικά μυστικά, κλειδιά κρυπτογράφησης και διαπιστευτήρια μέσω ενός ενοποιημένου API χωρίς να διασκορπίζετε ευαίσθητα δεδομένα σε αρχεία διαμόρφωσης ή μεταβλητές περιβάλλοντος.

Η αυτο-φιλοξενία του OpenBao στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα μυστικά σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας — δεν υπάρχουν όρια χρήσης, ούτε vendor lock-in, και κανένας κίνδυνος ένας πάροχος SaaS να αποκτήσει πρόσβαση στα διαπιστευτήριά σας. Αποκτάτε το πλήρες σύνολο λειτουργιών συμβατό με το Vault υπό τον έλεγχό σας.