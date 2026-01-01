Το Dialoqbase είναι μια open-source πλατφόρμα για τη δημιουργία προσαρμοσμένων chatbots που βασίζονται στη δική σας βάση γνώσεων. Έγγραφα, ιστότοποι, PDF, GitHub repositories, απομαγνητοφωνήσεις ήχου και βίντεο μπορούν να εισαχθούν και να ευρετηριαστούν χρησιμοποιώντας PostgreSQL με pgvector, και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ερωτήματα μέσω οποιουδήποτε υποστηριζόμενου γλωσσικού μοντέλου — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ή μιας αυτο-φιλοξενούμενης Local AI περίπτωσης. Η αλλαγή παρόχων δεν απαιτεί την εκ νέου ευρετηρίαση των πηγών σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Dialoqbase στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, το ιστορικό συνομιλιών και τα API keys των παρόχων υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα ή δέσμευση σε τρίτους SaaS. Οι ενσωματωμένες ενσωματώσεις καναλιών σας επιτρέπουν να δημοσιεύσετε το ίδιο bot σε Telegram, Discord, WhatsApp, ή σε ένα ενσωματώσιμο web widget.