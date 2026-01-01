Αναπτύξτε το Dialoqbase με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος δημιουργός chatbot με ιδιωτική βάση γνώσεων και επεκτάσιμους παρόχους μοντέλων γλώσσας και embedding.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dialoqbase
Το Dialoqbase είναι μια open-source πλατφόρμα για τη δημιουργία προσαρμοσμένων chatbots που βασίζονται στη δική σας βάση γνώσεων. Έγγραφα, ιστότοποι, PDF, GitHub repositories, απομαγνητοφωνήσεις ήχου και βίντεο μπορούν να εισαχθούν και να ευρετηριαστούν χρησιμοποιώντας PostgreSQL με pgvector, και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ερωτήματα μέσω οποιουδήποτε υποστηριζόμενου γλωσσικού μοντέλου — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, ή μιας αυτο-φιλοξενούμενης Local AI περίπτωσης. Η αλλαγή παρόχων δεν απαιτεί την εκ νέου ευρετηρίαση των πηγών σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Dialoqbase στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, το ιστορικό συνομιλιών και τα API keys των παρόχων υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα ή δέσμευση σε τρίτους SaaS. Οι ενσωματωμένες ενσωματώσεις καναλιών σας επιτρέπουν να δημοσιεύσετε το ίδιο bot σε Telegram, Discord, WhatsApp, ή σε ένα ενσωματώσιμο web widget.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dialoqbase
Ιδιωτική βάση γνώσεων
Ενσωματώστε αρχεία PDF, ιστοσελίδες, sitemaps, έγγραφα Word, αποθετήρια GitHub, απλό κείμενο, και μεταγραφές ήχου ή βίντεο για να θεμελιώσετε κάθε bot στα δικά σας δεδομένα.
Πολλαπλών παρόχων LLMs
Εναλλάξτε μεταξύ OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama και Local AI χωρίς να χρειάζεται reindexing των πηγών σας ή επανεγγραφή των prompts.
Postgres vector search
Οι διανυσματικές ενσωματώσεις βρίσκονται στο PostgreSQL με το pgvector, έτσι μια ενιαία βάση δεδομένων τροφοδοτεί τα metadata, το ιστορικό συνομιλιών και την αναζήτηση ομοιότητας.
Ενσωματώσεις καναλιών
Δημοσιεύστε το ίδιο bot σε Telegram, Discord, WhatsApp, ή σε ένα ενσωματώσιμο web widget από μία ενιαία διαμόρφωση.
Ενσωματώσιμο web widget
Εισάγετε ένα σύντομο script tag σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα για να προβάλλετε το bot σας ως ένα αιωρούμενο chat widget, χωρίς να γράψετε front-end κώδικα.
Πρόσβαση σε REST API
Ένα REST API σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε συνομιλίες, να επανεκπαιδεύεστε σε νέες πηγές και να διοχετεύετε απαντήσεις σε προσαρμοσμένες εφαρμογές και αυτοματισμούς.
Γιατί να τρέξω Dialoqbase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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