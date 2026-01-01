Αναπτύξτε το Koillection με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted διαχειριστής συλλογών για την οργάνωση και καταλογογράφηση οποιουδήποτε τύπου φυσικής ή ψηφιακής συλλογής.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Koillection
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Koillection
Το Koillection είναι μια εφαρμογή διαχείρισης συλλογών self-hosted που σας επιτρέπει να καταλογογραφήσετε οτιδήποτε — βιβλία, δίσκους βινυλίου, βιντεοπαιχνίδια, γραμματόσημα, συλλεκτικές κάρτες ή οποιαδήποτε άλλη συλλογή διατηρείτε. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες καταλογογράφησης που βασίζονται σε cloud, το Koillection λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server, διατηρώντας τα δεδομένα της συλλογής σας ιδιωτικά και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.
Βασισμένο στο Symfony με ένα καθαρό, responsive περιβάλλον εργασίας, το Koillection υποστηρίζει προσαρμοσμένα πεδία μεταδεδομένων και web scrapers, ώστε να μπορείτε να εμπλουτίσετε τα αντικείμενα με ακριβώς τις πληροφορίες που έχουν σημασία για τον τύπο της συλλογής σας. Ένα πλήρες REST API επιτρέπει την ενσωμάτωση με εξωτερικά εργαλεία, και η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών καλύπτει 11+ γλώσσες άμεσα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Koillection
Οποιοσδήποτε τύπος συλλογής
Καταχωρίστε βιβλία, παιχνίδια, βινύλια, γραμματόσημα ή οποιοδήποτε άλλο συλλεκτικό αντικείμενο χωρίς να περιορίζεστε σε προκατασκευασμένα πρότυπα.
Προσαρμοσμένα metadata πεδία
Καθορίστε τα ακριβή πεδία και τη δομή δεδομένων που ταιριάζει στη συλλογή σας, αντί να προσαρμόζεστε σε ένα γενικό σχήμα.
Web scraper υποστήριξη
Αυτόματη ανάκτηση metadata από εξωτερικούς ιστότοπους για να εμπλουτίσετε τα στοιχεία σας με εξώφυλλα, περιγραφές και λεπτομέρειες.
Πρόσβαση σε REST API
Διαθέστε τα δεδομένα της συλλογής σας μέσω ενός πλήρους REST API, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με προσαρμοσμένες apps ή automation workflows.
Πολυγλωσσική διεπαφή
Χρησιμοποιήστε το Koillection στη γλώσσα σας - υποστηρίζονται 11+ γλώσσες με πλήρη κάλυψη στα Αγγλικά και τα Γαλλικά.
Γιατί να τρέξω Koillection στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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