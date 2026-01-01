Το Koillection είναι μια εφαρμογή διαχείρισης συλλογών self-hosted που σας επιτρέπει να καταλογογραφήσετε οτιδήποτε — βιβλία, δίσκους βινυλίου, βιντεοπαιχνίδια, γραμματόσημα, συλλεκτικές κάρτες ή οποιαδήποτε άλλη συλλογή διατηρείτε. Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες καταλογογράφησης που βασίζονται σε cloud, το Koillection λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server, διατηρώντας τα δεδομένα της συλλογής σας ιδιωτικά και υπό τον πλήρη έλεγχό σας.

Βασισμένο στο Symfony με ένα καθαρό, responsive περιβάλλον εργασίας, το Koillection υποστηρίζει προσαρμοσμένα πεδία μεταδεδομένων και web scrapers, ώστε να μπορείτε να εμπλουτίσετε τα αντικείμενα με ακριβώς τις πληροφορίες που έχουν σημασία για τον τύπο της συλλογής σας. Ένα πλήρες REST API επιτρέπει την ενσωμάτωση με εξωτερικά εργαλεία, και η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών καλύπτει 11+ γλώσσες άμεσα.