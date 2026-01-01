Ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα παρακολούθησης GPS που υποστηρίζει πάνω από 200 πρωτόκολλα για παρακολούθηση στόλου και περιουσιακών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Traccar
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Traccar
Το Traccar είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης GPS ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει πάνω από 200 πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργεί με σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή GPS στην αγορά. Οργανισμοί όλων των μεγεθών χρησιμοποιούν το Traccar για να παρακολουθούν οχήματα, περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας διαισθητικής διαδικτυακής διεπαφής που διαθέτει διαδραστικούς χάρτες, ζώνες geofence, ειδοποιήσεις ταχύτητας και λεπτομερείς αναφορές διαδρομών.
Η αυτο-φιλοξενία του Traccar στον δικό σας VPS εξαλείφει τα επαναλαμβανόμενα τέλη αδειοδότησης ανά συσκευή που χρεώνουν οι εμπορικές πλατφόρμες και διατηρεί τα ευαίσθητα δεδομένα τοποθεσίας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Traccar με μια βάση δεδομένων PostgreSQL για αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη αποθήκευση του ιστορικού παρακολούθησης, των διαδρομών και των αναλύσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Traccar
200+ πρωτόκολλα συσκευών
Συνδέστε σχεδόν οποιονδήποτε GPS tracker, OBD dongle ή smartphone app με ενσωματωμένη υποστήριξη για πάνω από 200 πρωτόκολλα επικοινωνίας.
Παρακολούθηση χάρτη σε πραγματικό χρόνο
Παρακολουθήστε τις θέσεις συσκευών ζωντανά σε διαδραστικούς χάρτες OpenStreetMap ή Google Maps με αυτόματες ενημερώσεις και οπτικοποίηση διαδρομής.
Geofencing και ειδοποιήσεις
Ορίστε ζώνες geofence και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις για είσοδο, έξοδο, παραβιάσεις ορίου ταχύτητας και γεγονότα κίνησης.
Αναφορές στόλου
Δημιουργία ολοκληρωμένων αναφορών για διαδρομές, στάσεις, απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και ανάλυση συμπεριφοράς οδηγού.
Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών
Δημιουργία λογαριασμών χρηστών με κοινή χρήση συσκευών βάσει δικαιωμάτων για ομάδες, τμήματα ή πελάτες.
Ενσωμάτωση REST API
Ενσωματώστε δεδομένα παρακολούθησης με εξωτερικά συστήματα και πίνακες ελέγχου μέσω ενός καλά τεκμηριωμένου REST API.
Γιατί να τρέξω Traccar στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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