Το Traccar είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης GPS ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει πάνω από 200 πρωτόκολλα επικοινωνίας και λειτουργεί με σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή GPS στην αγορά. Οργανισμοί όλων των μεγεθών χρησιμοποιούν το Traccar για να παρακολουθούν οχήματα, περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας διαισθητικής διαδικτυακής διεπαφής που διαθέτει διαδραστικούς χάρτες, ζώνες geofence, ειδοποιήσεις ταχύτητας και λεπτομερείς αναφορές διαδρομών.

Η αυτο-φιλοξενία του Traccar στον δικό σας VPS εξαλείφει τα επαναλαμβανόμενα τέλη αδειοδότησης ανά συσκευή που χρεώνουν οι εμπορικές πλατφόρμες και διατηρεί τα ευαίσθητα δεδομένα τοποθεσίας εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Traccar με μια βάση δεδομένων PostgreSQL για αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη αποθήκευση του ιστορικού παρακολούθησης, των διαδρομών και των αναλύσεων.