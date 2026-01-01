Το Kapowarr είναι ένας self-hosted διαχειριστής βιβλιοθήκης κόμικ, φτιαγμένος για το οικοσύστημα arr, σχεδιασμένος να αυτοματοποιεί τη λήψη, τη μετονομασία και την οργάνωση ψηφιακών τευχών κόμικ, τόμων και graphic novels. Όπως το Sonarr για τηλεοπτικές σειρές ή το Radarr για ταινίες, το Kapowarr σας επιτρέπει να προσθέτετε τίτλους που θέλετε να παρακολουθείτε και στη συνέχεια αναζητά και κατεβάζει αυτόματα νέα τεύχη καθώς αυτά γίνονται διαθέσιμα από μια σειρά υποστηριζόμενων πηγών.

Η εφαρμογή μπορεί να εισάγει υπάρχουσες βιβλιοθήκες κόμικ, να μετατρέπει μορφές αρχείων και να οργανώνει αρχεία σύμφωνα με προσαρμόσιμα σχήματα ονοματοδοσίας. Η εκτέλεση του Kapowarr σε ένα VPS διατηρεί τη βιβλιοθήκη σας προσβάσιμη από οπουδήποτε, αυτοματοποιώντας παράλληλα την εργασία συντήρησης που διαφορετικά θα απαιτούσε συνεχή χειροκίνητη προσπάθεια.