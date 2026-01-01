Αναπτύξτε το Kapowarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής βιβλιοθήκης κόμικς που κατεβάζει, οργανώνει και διαχειρίζεται αυτόματα την ψηφιακή σας συλλογή κόμικς.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kapowarr
Το Kapowarr είναι ένας self-hosted διαχειριστής βιβλιοθήκης κόμικ, φτιαγμένος για το οικοσύστημα arr, σχεδιασμένος να αυτοματοποιεί τη λήψη, τη μετονομασία και την οργάνωση ψηφιακών τευχών κόμικ, τόμων και graphic novels. Όπως το Sonarr για τηλεοπτικές σειρές ή το Radarr για ταινίες, το Kapowarr σας επιτρέπει να προσθέτετε τίτλους που θέλετε να παρακολουθείτε και στη συνέχεια αναζητά και κατεβάζει αυτόματα νέα τεύχη καθώς αυτά γίνονται διαθέσιμα από μια σειρά υποστηριζόμενων πηγών.
Η εφαρμογή μπορεί να εισάγει υπάρχουσες βιβλιοθήκες κόμικ, να μετατρέπει μορφές αρχείων και να οργανώνει αρχεία σύμφωνα με προσαρμόσιμα σχήματα ονοματοδοσίας. Η εκτέλεση του Kapowarr σε ένα VPS διατηρεί τη βιβλιοθήκη σας προσβάσιμη από οπουδήποτε, αυτοματοποιώντας παράλληλα την εργασία συντήρησης που διαφορετικά θα απαιτούσε συνεχή χειροκίνητη προσπάθεια.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kapowarr
Αυτοματοποιημένες λήψεις εκδόσεων
Προσθέστε τόμους που θέλετε να ακολουθήσετε και το Kapowarr αναζητά και κατεβάζει αυτόματα νέα τεύχη καθώς κυκλοφορούν.
Εισαγωγή και οργάνωση βιβλιοθήκης
Εισαγάγετε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη κόμικ και αφήστε το Kapowarr να μετονομάσει, να μετακινήσει και να οργανώσει αρχεία σύμφωνα με το προτιμώμενο σχήμα ονοματοδοσίας.
Λήψη από πολλαπλές πηγές
Λήψη από DDL links, Pixeldrain, Mega, και πολλές άλλες πηγές με ρυθμιζόμενες προτιμήσεις ποιότητας και μορφής.
Μετατροπή μορφής
Αυτόματη εξαγωγή και μετατροπή κατεβασμένων συμπιεσμένων αρχείων στην προτιμώμενη μορφή κόμικ κατά τη διαδικασία εισαγωγής.
Χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε παρακολουθούμενη αναζήτηση με ένα κλικ για να λάβετε αυτόματα ολόκληρους τόμους, ή περιηγηθείτε και επιλέξτε συγκεκριμένες εκδόσεις με μη αυτόματη αναζήτηση.
Γιατί να τρέξω Kapowarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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